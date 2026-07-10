କଣ୍ଟେନରରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା 6 କ୍ୟୁଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ
ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ । ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟ୍ରକକୁ ଜବତ ସହ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 10, 2026 at 1:21 PM IST
GANJA SEIZED BHUBANESWAR , ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଭୋର ସମୟରେ ଏକ ଆଇଚର୍ ( ଟ୍ରକ) ଗାଡିରୁ 6 କ୍ୟୁଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି । ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଚାଲାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ (OD05BU7704) କଣ୍ଟେନରକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତିଗିରିଆର ମିଥୁନ ବେହେରା (୨୪), ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲାର ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ଦାଶ (୨୨) ଓ ଡ୍ରାଇଭର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ (୪୧)।
ଗାଡିକୁ ପିଛା କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକରେ କାବୁ କରାଯାଇଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ରେଞ୍ଜ-୧ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଦେବାଶିଷ ପଟେଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ହୋଇଥାନ୍ତା ଚାଲାଣ
ଜବତ ହୋଇଥିବା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ କନ୍ଧମାଳରୁ ଚାଲାଣ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। କଣ୍ଟେନରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଖପାଖରେ ରଖାଯାଇ ଡିଲର ଜରିଆରେ ଭାଗଭାଗ କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଦିକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ କଲ ଡିଟେଲ୍ସ ରେକର୍ଡ (CDR) ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଗାଡି ମାଲିକ ଓ ଚାଲାଣ ପଛରେ ଥିବା ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଅଧୀକ୍ଷକ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି।
ଏକ ଟ୍ରକରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲା । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ୧୬ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ତମାଣ୍ଡୋ ନିକଟରେ ଜଗି ରହିଥିଲା ଅବକାରୀ ଟିମ୍ । ପାହାନ୍ତା ସମୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବା ଟ୍ରକଟି ଅବକାରୀ ଗାଡିକୁ ଦେଖି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। ପରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଥିଲା ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟ । ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଟ୍ରାଫିକ ଛକ ପାଖରେ ଗାଡିଟିକୁ କାବୁ କରିବାରେ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।
ଜବତ ସତ୍ୱେ ବଢୁଛି କାରବାର :
ଓଡିଶା ପୋଲିସ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, NCB ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀରେ ପୂର୍ବରୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଓ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରୁଛି। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଧରାପଡୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ। ଗତକାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନରୁ ୧୨ କ୍ୟୁଣ୍ଟାଲ ଜବତ କରିବା ସହ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ଜଣାପଡିବା ପରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 1 କ୍ୟୁଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, 2 ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା STF
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୟୁପି ଟ୍ରକରୁ ମିଳିଲା ଚାରି କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ, 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର