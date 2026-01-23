ETV Bharat / state

ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଇଞ୍ଜିନ ଭାବେ ବିକଶିତ ହେବ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା: ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ

ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦୂର ହେବ ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା । ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ।

ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 23, 2026 at 5:18 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଇଞ୍ଜିନ ଭାବେ ବିକଶିତ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା । ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସହ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ସହ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଗତକାଲି (ଗୁୁରୁବାର) ଏ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଲୋକସେବା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହି ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଭିସି ଜରିଆରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ଏପରି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ:

ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି,"ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ । ‘ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ’କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଇଞ୍ଜିନ ହେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ୨୫ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି, ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ।" ବିଶେଷ କରି ବୃହତ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ସଚିବମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ସବୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରତି ମାସ ୧୬ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ବୈଠକ:

ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଅନୁଯାୟୀ ଏଣିକି ମାସର ପ୍ରତି ୧୬ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ହେବ । ଏହା ସୋମବାର କିମ୍ବା ଛୁଟି ଦିବସ ହୋଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ୧୭ ତାରିଖରେ ବୈଠକ ହେବ ବୋଲି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବାରୁ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସହଯୋଗ ଓ ସୁବିଧା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୀକ୍ଷା, ଶିଶୁ, ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର ରୋକିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତର ଖାନାର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିର ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଚିତ୍ରା ଆରୁମୁଗମଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ପି.ଏମ. ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମୁଫତ୍ ବିଜ୍ଲୀ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସୁଲଭ ହାଉସିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା - ସହରାଞ୍ଚଳ ୨.୦, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଖାଲ ଖମା ମୁକ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।

ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ:

ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ୩୧୪ବ୍ଲକରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠି ଏନେଇ ଜମି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜମି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତଥା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ, ଧାନ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୋଦାମ ଘର ନିର୍ମାଣ, ଇ-କେଓ୍ୱାଇସି ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଖାଦ୍ୟ, ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସଂଜୟ କୁମାର ସିଂ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବ ଯୋଗ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କର ରହୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତଦାରଖ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନେଶ୍ବର

