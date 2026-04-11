ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ; ୫ ମାସର ଦରମା ବକେୟା, ବର୍ଷକର ଜମା ହୋଇନି ଇପିଏଫ୍
ଭୁବନେଶ୍ୱର କୌଶଳ ଭବନ ପରିସରରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା କର୍ମଚାରୀ । ୫ ମାସର ଦରମା ଏବଂ ବର୍ଷକର ଇପିଏଫ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : April 11, 2026 at 9:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ସଞ୍ଚାଳନ କେନ୍ଦ୍ରରେ (ERSS-112) କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ । ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଉଟ୍ ସୋର୍ସିଂରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଦରମା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଜି (ଶନିବାର) ପ୍ରାୟ ୧୯୦ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତ କୌଶଳ ଭବନ ପରିସରରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ । ୫ ମାସର ବକେୟା ଦରମା ଓ ୧୨ ମାସର ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ମିଳିନଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଆଉଟ୍ ସୋର୍ସିଂ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ନ ଶୁଣାଯାଏ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଦେବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ କଲ୍ ସେବା ଗ୍ରହଣରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି । ମାତ୍ର କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ କଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରି କାମ ଚଳାଉଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରତ କର୍ମଚାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଜଣେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ କର୍ମଚାରୀ କିଷାନ ଚାନ୍ଦ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"୫ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ । ଏଠାରେ ଆମକୁ ଉଚିତ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯାଉନାହିଁ । ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଆସୁଛୁ । ହେଲେ ଏଠାରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଦିନକୁ ଦିନ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି । ଯିଏ ଦରମା, ଇପିଏଫ୍ ଓ ଇଏସଆଇ ବିଷୟରେ କହିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି । ଆମକୁ ୫ ମାସର ଦରମା ମିଳିନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଇପିଏଫ ମଧ୍ୟ ଜମା ହୋଇନାହିଁ । ଯଦି କିଏ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା, ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦିଆଯାଉଛି । କାମ କରିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ । ଏଠି ଅତ୍ୟାଚାର ସୀମା ଟପିଗଲାଣି । ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦରମା ମାତ୍ର ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା । ଆମେ କେମିତି ଘର ଚଳାଇବୁ ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ପ୍ରାୟ ୧୯୦ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି । ଆମେ ଯାହାକୁ କାମ ଶିଖାଇଛୁ କିଛି ୫ରୁ ୬ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା କଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କଲ୍ କିଛି ଜଣ ସମ୍ଭାଳିପାରିବେ କି ? ଆମେ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛୁ । ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ । ଏପରି କି ଶ୍ରମ କମିଶନ, ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ । ଯଦି ଆମ ଦାବି ନ ଶୁଣାଯାଏ ତେବେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଦେବୁ ।"
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ କର୍ମଚାରୀ ବନିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ହେବ ଏଠାରେ କାମ କରୁଛି । ଆମକୁ ଛୁଟି ମିଳୁନାହିଁ । ଦରମା ଓ ଇପିଏଫ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ । ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ । ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ । ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ କାମ କରିବୁ ନାହିଁ । ଏଭଳି ଧାରଣାରେ ବସିରହିବୁ ।"ଗତ ୨୦୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯ ତାରିଖରେ ଆପତକାଳୀନ ତ୍ୱରିତ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡାଏଲ-112 କୁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର