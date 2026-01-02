ସେୟାର ଟ୍ରେଡିଂ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗାଉଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବାନ୍ଧିଲା EOW
ସେୟାର ଟ୍ରେଡିଂ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗାଇଥିଲେ ୪୦ କୋଟିର ଚୂନ । ଠକେଇର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବାଙ୍କୁରାରୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ।
Published : January 2, 2026 at 7:47 PM IST
Share Trading Fraud ଭୁବନେଶ୍ବର: ସେୟାର ଟ୍ରେଡିଂ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗାଉଥିଲା । 40 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସେୟାର ଟ୍ରେଡିଂ ଠକେଇ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧିକ ଶାଖା (Economic Offences Wing) । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅମିତ ମଣ୍ଡଳକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବାଙ୍କୁରା ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି EOW । ଅମିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଏହି ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଦାଲତରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯିବା ପରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ ରିମାଣ୍ଡରେ ଓଡିଶାକୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଆଜି କଟକର ସ୍ପେଶାଲ ଇଓଡବ୍ଲୁ କୋର୍ଟକୁ ଅଣାଯାଇଛି । ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଠକିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସହ କିଏ କିଏ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏ ସବୁର ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିବ EOW ।
ସେୟାର ଟ୍ରେଡିଂ ଠକେଇ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଗିରଫ:
କଳ୍ପନା ଫାଇନାସ ନାଁରେ ଓଡିଶାରୁ କୋଟି କୋଟି ତାଙ୍କ ଠକି ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ବାଲିପାଟଣା ମୁଣ୍ଡାହଣା ଗାଁର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ EOW ଏହି ଠକେଇର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଅମିତକୁ ଧରିଛି । ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖ ଦିନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବାଙ୍କୁରାରୁ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା (EOW ) ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଏହି ଗିରଫଦାରୀ EOW ଥାନା କେସ୍ ନଂ– 20, ତା. 29.12.2025, ଧାରା 406/420/467/468/471/120-B IPC ସହିତ BUDS ଆଇନର ଧାରା 21(1), 21(3) ଓ 23 ଏବଂ IT ଆଇନର ଧାରା 66 ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଛି । ଆଇପିସି ଧାରା ଅଧୀନରେ ଅପରାଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଭଙ୍ଗ, ଠକେଇ, ଜାଲିଆତି ଏବଂ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ମାମଲା ରୁଜୁ ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
କ'ଣ ଥିଲା ମାମଲା :
EOW ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଅମିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲେ । ୨୦୨୨ରୁ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ବଜାରରେ ୮.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ । ଏହି ନିବେଶ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତି ମାସରେ ୩.୫%ରୁ ୭% ରିଟର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ଏପରିକି ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅମିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସହ ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଡେଟେଡ୍ ଚେକ୍ (PDC) ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଏକ ଛୋଟ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହି ଟଙ୍କାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅମିତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଠକେଇ କରି ଫେରାର:
ଅମିତ "କଳ୍ପନା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍” ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱହୀନ । ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ସେହି ଦେୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅମିତ ମଣ୍ଡଳ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ପରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ, ଅମିତ ମଣ୍ଡଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତରୁ ଅନୁସାରେ, ଅମିତ ମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଓ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେୟର ଟ୍ରେଡିଂରେ ଉଚ୍ଚ ମାସିକ ଲାଭ ଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ ନିବେଶ କରାଇଥିଲେ । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଠକେଇ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲରେ ସଭା ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା । ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମା କରୁଥିଲେ ଏବଂ PDC ମଧ୍ୟ ଜାରି କରୁଥିଲେ ।
ନିବେଶ ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ଆଶ୍ୱାସନ:
2020ରୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 500 ଜଣ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପ୍ରାୟ 100 ଜଣ ନିବେଶକଙ୍କ ଠାରୁ 120 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରାଶି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 40 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରାଶି ଦେବାକୁ ବକେୟା ରଖିଛନ୍ତି । ସେ ପୂର୍ବତନ ନିବେଶକଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିବେଶକଙ୍କ ଟଙ୍କାରୁ ମାସିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଉଥିଲେ । 2023 ମସିହାରେ ସେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 'କଳ୍ପମିଟ କନ୍ସଲ୍ଟାନ୍ସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍' ନାମକ ନୂତନ କମ୍ପାନୀରେ ଟଙ୍କା ପୁନଃନିବେଶ ହେବ ବୋଲି ମିଥ୍ୟା ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଥିଲେ ।
ସେ 'କଳ୍ପମିଟ କନ୍ସଲ୍ଟାନ୍ସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍'ର ଖାତା ଏବଂ ତାଙ୍କ କିଛି ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖାତା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ପ୍ରାୟ 122 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେଣଦେଣ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାତାଗୁଡ଼ିକ ତଦନ୍ତାଧୀନ ରହିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ନିବେଶକଙ୍କ ତାଲିକା ଓ ନିବେଶ ରାଶି ଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
