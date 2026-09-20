ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୁଟିଲା କାଶ୍ମୀରୀ ଲିଲି; ବିନା ମାଟିରେ ଚାଷ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସୁବ୍ରତ
ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଘର ଭିତରେ କାଶ୍ମୀରୀ ଫୁଲ ଚାଷ କରି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର କୃଷି ଉଦ୍ୟମୀ ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତି । ଗୋଟେ ଋତୁରେ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : September 20, 2026 at 9:05 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ବିପ୍ଳବ । କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଲିଲି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ । ସାଧାରଣତଃ ଅତି କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ବା ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁରେ ହେଉଥିବା ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଫୁଲକୁ ବିନା ମାଟିରେ ଚାଷ କରି ନୂଆ ଉଦାହାରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୃଷି ଉଦ୍ୟମୀ ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତି । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସଏଲ୍-ଲେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଘରେ ହିଁ ଏହି ଫୁଲ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ସେ ।
ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସ ପ୍ରଣାଳୀରେ କାଶ୍ମୀରୀ ଲିଲି ଚାଷ:
ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଚାଷ ପଦ୍ଧତିର ସମ୍ଭାବନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ। । ଯେଉଁ ଚାଷ ପାଇଁ ବରଫପାତ ଆଉ ପ୍ରତିକୂଳ ଥଣ୍ଡା ପାଣିପାଗର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହା ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଗରମ ଜଳବାୟୁରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି । ସୁବ୍ରତ ନିଜର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବଳରେ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସ ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଇ ଘର ଭିତରେ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ କାଶ୍ମୀରୀ କେଶର ଏବଂ ଲିଲି ଫୁଲ । ବିନା ମାଟିରେ କେବଳ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ତାପମାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ।
ବିନା ମାଟିରେ ଫୁଟୁଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଲିଲି:
ସେ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଗଫୁଟ୍ର ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ AC ଓ ହ୍ୟୁମିଡିଫାୟର୍ ଲଗାଇ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏହି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । ମାଟି ବଦଳରେ କୋକୋପିଟ୍ ଓ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଫୁଲ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ଚାଷ ପାଇଁ ବାହାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ । ACରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଏହି ଚାଷରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ । ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଗରମରେ କାଶ୍ମୀରୀ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଇନଡୋର କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘର ଭିତରେ କାଶ୍ମୀର ଭଳି ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ ।
ପରିବାରର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଥିଲେ ସୁବ୍ରତ:
ସୁବ୍ରତ କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ OUAT ରୁ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲି । ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଜଣେ OAS ଅଧିକାରୀ । ଏହି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋର ଦୁଇ ଝିଅ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ କିଛି ନୂଆ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଇବି । ବଡ଼ ଚାକିରି ଛାଡି ଘରେ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି କରିବାକୁ ମନ ବଳିଲା । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ, ବିନା ମାଟିରେ ଫୁଲ ଚାଷ କରିବି ।"
11 ହଜାର ଫୁଟ୍ ଉପରେ ଏହି ଫୁଲ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ:
ସୁବ୍ରତ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଲିଲି ଫୁଲର ଉତ୍ପତ୍ତି ନେଦରଲାଣ୍ଡରୁ । ବଜାରରେ ଏହି ଫୁଲ ସବୁବେଳେ ମିଳେ ନାହିଁ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ବି ଚାଷ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହା ଜାମ୍ମୁକାଶ୍ମୀରରେ 11 ହଜାର ଫୁଟ୍ ଉପରେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁଠାରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 7 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ 16ରୁ 22 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବ୍ୟବସାୟୀକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ । ଚାଷ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।"
ଗୋଟେ ଋତୁରେ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," 200 ବର୍ଗଫୁଟ ଜାଗାରେ ଏହି ଚାଷ କରି ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 3ରୁ 4 ଥର ଅମଳ କରିହେବ । ଗୋଟେ ଋତୁରେ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରି ପାରିବେ । ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଫୁଲ ବଜାରରେ 200ରୁ 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହାକୁ ନେଇ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ AC ରୁମରେ ରଖି ହେବ । ବିଶେଷକରି ଏହି ଫୁଲ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀରରେ ଚାଷ କରାଯାଏ । ନିକଟରେ ଲଦାଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଗୋଟେ ବଗିଚା ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଛି । "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଗଛରେ ଚିହ୍ନ, ହାତରେ ଲାଟେକ୍ସ; ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରବର ଚାଷ ଦେଉଛି ଆଦିବାସୀ ପରିବାରକୁ ନୂଆ ଜୀବିକା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ତିନି ଶିଳ୍ପପତି ଭାଇଙ୍କ କଲମୀ ବାଇଗଣ ଚାଷ, ଦୈନିକ ଫଳୁଛି 14 କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ବାଇଗଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର