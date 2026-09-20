ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୁଟିଲା କାଶ୍ମୀରୀ ଲିଲି; ବିନା ମାଟିରେ ଚାଷ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସୁବ୍ରତ

ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଘର ଭିତରେ କାଶ୍ମୀରୀ ଫୁଲ ଚାଷ କରି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର କୃଷି ଉଦ୍ୟମୀ ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତି । ଗୋଟେ ଋତୁରେ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

KASHMIR LILY CULTIVATION IN BHUBANESWAR
ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୁଟିଲା କାଶ୍ମୀରୀ ଲିଲି, ବିନା ମାଟିରେ ଚାଷ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସୁବ୍ରତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 20, 2026 at 9:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ବିପ୍ଳବ । କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଲିଲି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ । ସାଧାରଣତଃ ଅତି କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ବା ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁରେ ହେଉଥିବା ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଫୁଲକୁ ବିନା ମାଟିରେ ଚାଷ କରି ନୂଆ ଉଦାହାରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୃଷି ଉଦ୍ୟମୀ ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତି । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସଏଲ୍-ଲେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଘରେ ହିଁ ଏହି ଫୁଲ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ସେ ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୁଟିଲା କାଶ୍ମୀରୀ ଲିଲି, ବିନା ମାଟିରେ ଚାଷ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସୁବ୍ରତ (ETV Bharat Odisha)

ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସ ପ୍ରଣାଳୀରେ କାଶ୍ମୀରୀ ଲିଲି ଚାଷ:

ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଚାଷ ପଦ୍ଧତିର ସମ୍ଭାବନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ। । ଯେଉଁ ଚାଷ ପାଇଁ ବରଫପାତ ଆଉ ପ୍ରତିକୂଳ ଥଣ୍ଡା ପାଣିପାଗର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହା ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଗରମ ଜଳବାୟୁରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି । ସୁବ୍ରତ ନିଜର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବଳରେ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସ ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଇ ଘର ଭିତରେ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ କାଶ୍ମୀରୀ କେଶର ଏବଂ ଲିଲି ଫୁଲ । ବିନା ମାଟିରେ କେବଳ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ତାପମାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ।

SUBRAT MOHANTY INDOAR FARMING
ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୁଟିଲା କାଶ୍ମୀରୀ ଲିଲି, ବିନା ମାଟିରେ ଚାଷ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସୁବ୍ରତ (ETV Bharat Odisha)

ବିନା ମାଟିରେ ଫୁଟୁଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଲିଲି:

ସେ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଗଫୁଟ୍‌ର ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ AC ଓ ହ୍ୟୁମିଡିଫାୟର୍ ଲଗାଇ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏହି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । ମାଟି ବଦଳରେ କୋକୋପିଟ୍ ଓ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଫୁଲ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ଚାଷ ପାଇଁ ବାହାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ । ACରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଏହି ଚାଷରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ । ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଗରମରେ କାଶ୍ମୀରୀ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଇନଡୋର କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘର ଭିତରେ କାଶ୍ମୀର ଭଳି ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ ।

KASHMIR LILY CULTIVATION IN BHUBANESWAR
ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୁଟିଲା କାଶ୍ମୀରୀ ଲିଲି, ବିନା ମାଟିରେ ଚାଷ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସୁବ୍ରତ (ETV Bharat Odisha)


ପରିବାରର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଥିଲେ ସୁବ୍ରତ:

ସୁବ୍ରତ କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ OUAT ରୁ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲି । ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଜଣେ OAS ଅଧିକାରୀ । ଏହି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋର ଦୁଇ ଝିଅ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ କିଛି ନୂଆ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଇବି । ବଡ଼ ଚାକିରି ଛାଡି ଘରେ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି କରିବାକୁ ମନ ବଳିଲା । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ, ବିନା ମାଟିରେ ଫୁଲ ଚାଷ କରିବି ।"

KASHMIR LILY CULTIVATION IN BHUBANESWAR
ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୁଟିଲା କାଶ୍ମୀରୀ ଲିଲି, ବିନା ମାଟିରେ ଚାଷ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସୁବ୍ରତ (ETV Bharat Odisha)

11 ହଜାର ଫୁଟ୍ ଉପରେ ଏହି ଫୁଲ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ:

ସୁବ୍ରତ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଲିଲି ଫୁଲର ଉତ୍ପତ୍ତି ନେଦରଲାଣ୍ଡରୁ । ବଜାରରେ ଏହି ଫୁଲ ସବୁବେଳେ ମିଳେ ନାହିଁ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ବି ଚାଷ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହା ଜାମ୍ମୁକାଶ୍ମୀରରେ 11 ହଜାର ଫୁଟ୍ ଉପରେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁଠାରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 7 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ 16ରୁ 22 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବ୍ୟବସାୟୀକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ । ଚାଷ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।"

SUBRAT MOHANTY INDOAR FARMING
ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୁଟିଲା କାଶ୍ମୀରୀ ଲିଲି, ବିନା ମାଟିରେ ଚାଷ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସୁବ୍ରତ (ETV Bharat Odisha)

ଗୋଟେ ଋତୁରେ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର ଲକ୍ଷ୍ୟ:


ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," 200 ବର୍ଗଫୁଟ ଜାଗାରେ ଏହି ଚାଷ କରି ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 3ରୁ 4 ଥର ଅମଳ କରିହେବ । ଗୋଟେ ଋତୁରେ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରି ପାରିବେ । ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଫୁଲ ବଜାରରେ 200ରୁ 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହାକୁ ନେଇ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ AC ରୁମରେ ରଖି ହେବ । ବିଶେଷକରି ଏହି ଫୁଲ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀରରେ ଚାଷ କରାଯାଏ । ନିକଟରେ ଲଦାଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଗୋଟେ ବଗିଚା ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଛି । "

KASHMIR LILY CULTIVATION IN BHUBANESWAR
ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୁଟିଲା କାଶ୍ମୀରୀ ଲିଲି, ବିନା ମାଟିରେ ଚାଷ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସୁବ୍ରତ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଗଛରେ ଚିହ୍ନ, ହାତରେ ଲାଟେକ୍ସ; ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରବର ଚାଷ ଦେଉଛି ଆଦିବାସୀ ପରିବାରକୁ ନୂଆ ଜୀବିକା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ତିନି ଶିଳ୍ପପତି ଭାଇଙ୍କ କଲମୀ ବାଇଗଣ ଚାଷ, ଦୈନିକ ଫଳୁଛି 14 କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ବାଇଗଣ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

HYDROPONIC LILY FLOWER FARMING
ODISHA AGRICULTURE INNOVATION
SUBRAT MOHANTY INDOAR FARMING
କାଶ୍ମୀର ଲିଲି ଫୁଲ ଚାଷ
KASHMIR LILY CULTIVATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.