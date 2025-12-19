WFEOର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟର ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶୋକ ବସା, ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି
୨୦୨୫-୨୦୨୭ ଅବଧି ପାଇଁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫଇଓ ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଏହି ସମ୍ମାନନୀୟ ପଦବୀରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶୋକ ବସାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
Published : December 19, 2025 at 7:45 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫେଡେରେସନ ଅଫ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ (WFEO) ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁଖ୍ୟାତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶୋକ ବସା । ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଏପରି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି । ୨୦୨୫-୨୦୨୭ ଅବଧି ପାଇଁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫଇଓ ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଏହି ସମ୍ମାନନୀୟ ପଦବୀରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶୋକ ବସାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫଇଓ ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶୋକ ବସାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅନୁଭବ, ପେଶାଦାରିତା ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସମୁଦାୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ । ଏହି ନିଯୁକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୧୨ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି । ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫଇଓ ର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ପୁନଃନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ରହିବ । ୟୁନେସ୍କୋର ପ୍ରେରଣାରେ ଗଠିତ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫଇଓ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପେଶାଦାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସଂସ୍ଥା । ଯାହାର ସଦସ୍ୟତା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଶତାଧିକ ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିଛି ସୁଶାସନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସହଯୋଗର ମୂଳ ଚାଳକ ଭାବେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫଇଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛି ।
ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ:
୧୯୬୮ ମସିହାରେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫଇଓ ଗଠନ ହେବା ପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶୋକ ବସା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟର ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ୨୦୨୨–୨୦୨୫ ଅବଧିରେ WFEO ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ । ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ପଦବୀକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ । ସେ 2022–2023 ଏବଂ 2023–2025 ଅବଧିରେ WFEO ର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ପ୍ଲାନିଂ କମିଟି ବା SPC ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
ଆନ୍ତରିକ ଅଡିଟର ଭାବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବସା ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଏଫ.ଇ.ଓ. ର ଆନ୍ତରିକ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀର ସ୍ୱାଧୀନ ସମୀକ୍ଷା ଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱବାହନ କରିବେ । ଏଥିରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନିୟମାନୁଗତତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଦି ସମିଲିତ ରହିବ । ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରି ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ଭୋଟ ଅଧିକାର ବିନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୋର୍ଡ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସଂସ୍ଥାର ପାରଦର୍ଶିତା, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଓ ସୁଦୃଢ଼ ସଂସ୍ଥାଗତ ଶାସନ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ । ଏହି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଭାରତୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସମୁଦାୟ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି । ଜାତୀୟ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନେତୃତ୍ୱକ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶୋକ ବସାଙ୍କର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଅବଦାନର ସ୍ୱୀକୃତି ରୂପେ ଏହାକୁ ଗଣାଯାଉଛି । ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶୋକ ବସା ଆର୍.ଇ.ସି. ରାଉରକେଲା ବା ଏନ୍ଆଇଟିର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର । ପୂର୍ବରୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ବା ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ।
