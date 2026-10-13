ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ; ଲାଗୁ ହେବ ଏସମା, ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି
ଆଇନର କଡ଼ା ପ୍ରୟୋଗ ନୁହେଁ, ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହିଁ ଏହି ସଂଘର୍ଷର ସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ହୋଇପାରିବ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : October 13, 2026 at 10:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗରେ ନଇଁବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆଇନର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଟାଟା ପାୱାର ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ କଠୋର ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ । ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୋଧରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆଇନ ବା ଏସମା କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ବିଭାଗ । ସରକାରଙ୍କ ଏହି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗତି କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯିବ ? କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାବି ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନର ବାଟ କଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ।
ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି-
ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏପଟେ କଠୋର ହେଉଛି ସରକାରୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ । ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ ତାରିଖରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଶାଳ କୁମାର ଦେବ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଆଇନର କଡ଼ା ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମଜଦୁର ମହାସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖରୁ ଟିପିସିଓଡିଏଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ ବିଭାଗ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
ଏସମା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଅପିଲ୍-
ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି,ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଯଦି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ତାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତା, ଶିଳ୍ପ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଜରୁରୀ ସେବା ଉପରେ । ଏହି ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏସମା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।
୬ ମାସ ଏସମା ଲାଗୁ ଅବଧି-
୨୧ ମେ ୨୦୨୬ର ଗୃହ ବିଭାଗ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏହି ଆଇନ ନଭେମ୍ବର ୨୦, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ଥିବା ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶାର ୯ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛି ଟିପିସିଓଡିଏଲ ।
ଏସମା, ହେଉଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାକୁ ବାଧାମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଥିବା ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଏହାର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଦେଶ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ କରାଗଲେ, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ। ତେବେ କେଉଁ ଧାରାରେ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ, ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଦେଶ ଓ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅନ୍ୟପଟେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ । ଏବେ ନଜର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ।
ତେବେ କେବଳ ଆଇନର କଡ଼ା ପ୍ରୟୋଗ ନୁହେଁ, ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହିଁ ଏହି ସଂଘର୍ଷର ସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ହୋଇପାରିବ । କାରଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଚଳାବସ୍ଥାର ମୂଲ୍ୟ ଶେଷରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଅଙ୍ଗନବାଡି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କସ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ, ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର