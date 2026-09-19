ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗତିଶୀଳତାରେ ଓଡ଼ିଶା ‘ଫ୍ରଣ୍ଟରନର୍’; ଗତ ଥର ଅପେକ୍ଷା ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଦିଗରେ ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରତିଫଳନ ଏହି ସ୍କୋରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
Published : September 19, 2026 at 10:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗତିଶୀଳତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି ଓଡିଶା । ନୀତି ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଭାରତୀୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗତିଶୀଳତା ସୂଚକାଙ୍କ (India Energy Mobility Index -IEMI ) ୨୦୨୫ରେ ବୃହତ୍ ରାଜ୍ୟ ବର୍ଗରେ ଓଡିଶା ‘ଫ୍ରଣ୍ଟରନର୍’ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟ ଇଭି ନୀତି ସମୀକ୍ଷା ଓ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ବୈଠକରେ IEMI ୨୦୨୫ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ୫୫ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି । ସହରୀ ପରିବହନର ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣରେ ରାଜ୍ୟ ୫୮ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ୫୭ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି । ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ‘ଫ୍ରଣ୍ଟରନର୍’ ବର୍ଗରେ ରହିଛି । ୨୦୨୪ ତୁଳନାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି । IEMI ୨୦୨୪ରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୋର ୪୯ ଥିବାବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହା ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଦିଗରେ ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରତିଫଳନ ଏହି ସ୍କୋରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡଃ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗତିଶୀଳତାରେ ଏହି ମାନ୍ୟତା ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସବୁଜ ଓ ଭବିଷ୍ୟତମୁଖୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି । ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଏବଂ ଇଭି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ।"
ସେହିପରି କ୍ରୁଟ୍ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହମ୍ମଦ ସିଦ୍ଦିକ୍ ଆଲମ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ମାନ୍ୟତା ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନର ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ଗତି ଦେବ । ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବସ୍ ସେବା, ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ଗତିଶୀଳତା ସମାଧାନର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଦକ୍ଷ ଓ ସୁଗମ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।"
ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ମୁତାବକ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ୍ ୨୦୪୭ରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଓ ନୂତନ ଗତିଶୀଳତା ସମାଧାନ ଆଧାରିତ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଜଳବାୟୁ-ସହନଶୀଳ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଇଭି ଓ ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ନିବେଶ ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନକୁ ବଢ଼ାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ବନ୍ ନିର୍ଗମନ କମାଇବା ଏବଂ ସହରୀ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଓଡିଶାରେ ଗଡିବ ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବସ୍; ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ପୁରୀ-କଟକରେ ଚାଲିବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର