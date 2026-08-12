ବିଶ୍ୱ ହାତୀ ଦିବସ; ହାତୀ ଠାରୁ ମଣିଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଧିକ, ଗଜସାଥୀଙ୍କୁ ବୀମା ଦେବାକୁ ଚାଲିଛି ବିଚାର
ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୨,୧୦୩ଟି ହାତୀ ଥିବାବେଳେ ୧୯୨ ଜଣ ମଣିଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ୮୫ଟି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : August 12, 2026 at 6:17 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: 'ହାତୀ ସଂରକ୍ଷଣ କେବଳ ବନ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ । ନିର୍ବାଚିତ ଜନ ପ୍ରତିନିଧି, ବନ କର୍ମଚାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟର ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ମାନବ-ହାତୀ ସହାବସ୍ଥାନ ସମ୍ଭବ । ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ 'ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଶ୍ବ ହାତୀ ଦିବସ' ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ । ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀ ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ମାନବ-ହାତୀ ସଂଘର୍ଷ ହ୍ରାସ ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଗଜସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୀମା:
ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି,"ହାତୀ ସଂରକ୍ଷଣ କେବଳ ବନ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ । ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ବନ କର୍ମଚାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟର ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ମାନବ-ହାତୀ ସହାବସ୍ଥାନ ସମ୍ଭବ । ଗଜସାଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୀମା ସୁବିଧା ଆଣିବା ନେଇ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି । ସ୍ୱଳ୍ପ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରିମିୟମରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ,ଅକ୍ଷମତା, ହସ୍ପିଟାଲ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଆଦି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।"
୧୪ଟି ହାତୀ କରିଡର:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଅନୁକମ୍ପା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହାତୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ PMAY ସମତୁଲ୍ୟ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏହାସହ ହାତୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆଦି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତି ବର୍ଷ ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ବଦଳୁଛି । ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଘର, କଳକାରଖାନା, ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା କାମ ଯୋଗୁଁ ହାତୀଙ୍କ କରିଡର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା ୧୪ଟି ହାତୀ କରିଡର ରହିଛି ।"
ଚଳିତ ବର୍ଷ କେତେ ଜଣ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ?
PCCF ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା କହିଛନ୍ତି," ବୈଷୟିକ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ରାଜ୍ୟରେ ୨,୧୦୩ଟି ହାତୀ ଥିବା ତଥ୍ୟ ରହିଛି । ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର, ଆବାସସ୍ଥଳୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ସଂଘର୍ଷ ହ୍ରାସ ଓ ସମୁଦାୟର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି । ଏହାସହ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ହାତୀ ଓ ମଣିଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । କାରଣ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଆମ୍ବ, ପଣସ ଫଳିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା । ଲୋକମାନେ ଆମ୍ବ, ପଣସ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୯୨ ଜଣ ମଣିଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୮୫ଟି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୬୯% ଅପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୩୧ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଭିଜନରେ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ହାତୀ ଆଉ ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ରହିଛି । "
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଓଡ଼ିଶାରେ ୩୩% ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ୧୮୦୦ ରୁ ୧୯୦୦ ହାତୀ ରହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏବେ ୨,୧୦୩ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି । ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ୨୯୧୦ ହେକ୍ଟର ଘାସ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି । ଫଳମୂଳ ପାଇଁ ୭୦୦୦ ସଂଖ୍ୟାର ଗଛ ଲଗାଯିବ । ଏହାସହ ୧୨୫ଟି କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ଯିବ । ୭୭୧ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯିବା ସହ ୫୦ ହେକ୍ଟର ଜାଗାରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଯିବ । "
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବିଶ୍ବ ହାତୀ ଦିବସ: ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଛି ହାତୀ-ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ, 10 ବର୍ଷରେ ମଲେଣି 927 ହାତୀ, ଗଲାଣି 1349 ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର