ଚିନ୍ତାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା, ବୋଝ ପାଲଟିଲାଣି ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମା-ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର

ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ନିୟମ ସୁଲଭ ଓ ସରଳ ହେଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ସମୀକ୍ଷକ ଆନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ।

odisha electricity consumers worried about additional security deposit and smart meters
ଚିନ୍ତାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା, ବୋଝ ପାଲଟିଲାଣି ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମା-ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 29, 2025 at 6:55 PM IST

ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଦ୍ୟୁତ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ଓଡି଼ଶା, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି ଚାପ । ଖାସ କରି ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଜମାକୁ ନେଇ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସରକାର ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗେଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ବହନ କରିବେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି କଣ ହେବ ?

ଚିନ୍ତାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା, ବୋଝ ପାଲଟିଲାଣି ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମା-ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର (ETV BHARAT ODISHA)
ଓଡି଼ଶା ବିଦ୍ୟୁତସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଟାଟା ପାୱାର ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମାଟଙ୍କା ଆଦାୟ ପାଇଁ ନୋଟିସ ଦେବା ପରେ ଉପଭୋକ୍ତା ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ଓ କଂଗ୍ରେସ, ଉପଭୋକ୍ତା ମହାସଂଘ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଗଣ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଓଇଆରସି ଓ ଟାଟା ପାୱାର ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଥମି ନଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଓଡି଼ଶାର ଏକକୋଟି ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ପଞ୍ଜାବ ଠାରୁ ବହୁଗୁଣ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ପୈଠ କରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
କେଉଁଠାରୁ କେତେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ?
ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ? (ETV BHARAT ODISHA)
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ?
  • ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ସବୁ ବର୍ଗର) 1କୋଟି 12 ଲକ୍ଷ ।
  • 82 ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତା 2 କିଲୋ ଓ୍ବାଡ ବିଜୁଳି ମାଗଣା ଜାଳନ୍ତି ।



    ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରର ସୁଫଳ କଣ ରହିଛି?
  • ଦୈନନ୍ଦିନ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଉପଭୋକ୍ତା ଜାଣିପାରିବ ।
  • ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଏ ।
  • ମାସକୁ କେତେ ସମୟ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି ତାର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରରୁ ଜାଣିହେବ।
  • ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ କ୍ଷତି ବା ପାୱାର ଲସକୁ ସହଜରେ ଧରି ହେବ ଅର୍ଥାତ ସହଜରେ ଟ୍ରାକ କରିହେବ କି କୋଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରି ହେଉଛି।


    ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ଦେବାକୁ ପଡିବ:

ଓଡି଼ଶାର ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁରକ୍ଷା ଜମା (ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ) ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏହା ଓଡି଼ଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରେଗୁଲେଟରୀ କମିଶନ (OERC) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ । ସୁରକ୍ଷା ଜମା ଦୁଇ ମାସର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲର ହାରାହାରି ଉପରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ଏହା ଉପରେ ବର୍ଷକୁ 6.50% ସୁଧ ମିଳେ ଏବଂ ଏହା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବିଲରେ କଟା ହୁଏ ।

  • ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରେ ।
  • ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ଉପରେ ବର୍ଷକୁ 6.50% ସୁଧ ମିଳେ ।
  • ଯଦି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ ବୃଦ୍ଧିପାଏ, ତେବେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ଦେବାକୁ ପଡିପାରେ, ଏଥି ପାଇଁ 15% ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡିପାରେ ।
  • ଯଦି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ କମ ହୁଏ, ତେବେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଏ।

"ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଜମା ଦେଇପାରିବେନି ଏହା ବୋଝ ସଦୃଶ। ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ମନଇଚ୍ଛା ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇଲେ ମନଇଚ୍ଛା ବିଲ ଆସିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବିଲ ଆଦାୟ କରିବାରେ କୋହଳ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ବହୁ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ସରକାର ନିୟମ କୋହଳ କଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ର ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ପ୍ରିୟ।




ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁଳି ଦରକୁ ନେଇ ଏକ ଝଲକ:

ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ଲାବ୍ ହାର DISCOM ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ TP ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବଣ୍ଟନ ଲିମିଟେଡ୍ (TPWODL) ରେ ସାଧାରଣ ଘରୋଇ ବର୍ଗ ପାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ 50 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ ପିଛା 3 ଟଙ୍କା, 51-200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4.80 ଟଙ୍କା/ୟୁନିଟ୍, 201-400 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5.80 ଟଙ୍କା/ୟୁନିଟ୍, ଏବଂ 400 ୟୁନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ 6.20 ଟଙ୍କା/ୟୁନିଟ୍।


TP କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶା ବଣ୍ଟନ ଲିମିଟେଡ୍ (TPCODL) ଏବଂ TP ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବଣ୍ଟନ ଲିମିଟେଡ୍ (TPNODL) ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ DISCOM ପାଇଁ ସମାନ ହାର ରହିଛି, ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ।


ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆନୁମାନିକ ସ୍ଲାବ୍ ହାର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ...

ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରର ସୁଫଳ କଣ ରହିଛି?
ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରର ସୁଫଳ କଣ ରହିଛି? (ETV BHARAT ODISHA)
TP ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବଣ୍ଟନ ଲିମିଟେଡ୍ (TPWODL) ପାଇଁ (ପୂର୍ବ ସମୟ ଭଳି): 0-50 ୟୁନିଟ୍: ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ 3 ଟଙ୍କା51-200 ୟୁନିଟ୍: ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ 4.80 ଟଙ୍କା।

201-400 ୟୁନିଟ୍: ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ 4.80 ଟଙ୍କା।

201-400 ୟୁନିଟ୍: ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ 4.80 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ 5.80 ଟଙ୍କା।

400 ୟୁନିଟ୍ ରୁ ଅଧିକ: ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ 6.20 ଟଙ୍କା।

TP ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (TPCODL) ପାଇଁ (ପୂର୍ବ ସମୟ ଅନୁସାରେ):

0-150 ୟୁନିଟ୍: ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ 2.75 ଟଙ୍କା।

151-250 ୟୁନିଟ୍: ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ 5.25 ଟଙ୍କା।

251-500 ୟୁନିଟ୍: ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ 6.30 ଟଙ୍କା।

501-800 ୟୁନିଟ୍: ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ 7.10 ଟଙ୍କା।


ସରକାର କେବଳ ନିଜର ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ବଣ୍ଟନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି।


ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେ ଟାଟା ପାୱାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଥିଲା ବିଜେଡି । ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଜନ ଜାଗରଣ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସରକାର ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗେଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ବହନ କରିବେ।

'ପଞ୍ଜାବ ଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଜମା ନିୟମ ସୁଲଭ ଓ ସରଳ ହେଉ, ଜଟିଳ ନିୟମ କରି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଠକା ନଯାଉ'

ଶକ୍ତି ସମୀକ୍ଷକ ଆନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମତରେ, ପଞ୍ଜାବ ଆପଣେଇଥିବା ସୁଲଭ ଓ ସରଳ ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଓଡି଼ଶା ଆୟୋଗ ଏକ ଜଟିଳ ପକ୍ରିୟାରେ ବଳବତ୍ତର ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରରେ 2 ମାସର ବିଦ୍ୟୁତ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଫିକ୍ସଡ/ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ଯୋଗକରି ଅତ୍ୟଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ ନିୟମକୁ ଉପଭୋକ୍ତା ସହଜରେ ବୁଝୁଥିବା ବେଳେ ଓଡି଼ଶା ନିୟମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଯାହା ଶୋଷଣର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଓଡି଼ଶା ଆୟୋଗ ପ୍ରଣିତ କରିଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଜମା ଆଦାୟ ନିୟମକୁ ପଞ୍ଜାବ ଭଳି ସୁଲଭ ଓ ସରଳ ହୋଇପାରିଲେ ଓଡି଼ଶା ଉପଭୋକ୍ତା ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଟାଟା ପାୱାର ଓ ଓଡି଼ଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତଥା ବଳବତ୍ତର ଥିବା ସପ୍ଲାଇ କୋଡକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।



ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁନାହୁଁ ,କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚେକ ଆଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଘରୋଇ ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଲୁଟ କରିବେ। ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ସ୍ତାଟିକ ମିଟର ଅଛି ତାହା ସହ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ବସାଯାଉ ତାହେଲେ ଯାଇ ଉପଭୋକ୍ତା ଜାଣିପାରିବ ଟାଟା ପାୱାର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଠକିଛି, ଓଡି଼ଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ କମିଶନ ଆଗରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ କୋଟିଏ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ଯଦି ୟୁନିଟ ଟାମ୍ପରିଙ୍ଗ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଠକି ନେବେ । ଠକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଠକ ମୁହଁକୁ ସରକାର ଠେଲିଦେଉଛନ୍ତି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ସଂସ୍କାରକ ଆନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର।



ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଜମା (ଟଙ୍କାରେ)

ଉପଭୋକ୍ତାକିଲୋୱାଟଓଡି଼ଶାପଞ୍ଜାବ
ଘରୋଇ2 କିଲୋୱାଟ12541200
ଘରୋଇ10 କିଲୋୱାଟ82843000
ବାଣିଜ୍ୟ2 କିଲୋୱାଟ61061760
କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ90 କିଲୋୱାଟ14514036000
ରାସ୍ତା ଆଲୋକ50 କିଲୋୱାଟ224710140000
ପାନୀୟଜଳ50 କିଲୋୱାଟ22820075000
ପାନୀୟଜଳ(ବଡ)150 କିଲୋୱାଟ69100225000
କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ15 କିଲୋୱାଟ279249750
ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ50 କିଲୋୱାଟ14196045000
ବଡ ଉଦ୍ୟୋଗ500 କିଲୋୱାଟ3069200950000
ବାଣିଜ୍ୟ10 କିଲୋୱାଟ325524700





ଆମ ରାଜ୍ୟର କୋଇଲା ଏବଂ ପାଣିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ ଓଡି଼ଶା ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ । ଓଡ଼ିଶାରେ ୟୁନିଟ ପିଛା କ୍ରୟ ଦର ଟ 2.40 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିକ୍ରୟ ଦର ଟ 7.60 ପଇସା ଯାହାକି ଦେଶର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ।

କେଉଁଠାରୁ କେତେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ?

ଓଡି଼ଶାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି 82% କୋଇଲା, 11% ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ, 4% ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ 3% ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳେ । ଆଜିର ଦିନରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଏବଂ ଡିସଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କ୍ଷତି 41% ରୁ କମି 17% ପହଞ୍ଚିବା ସତ୍ୱେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦର କମିବାର ନାମ ନେଉନାହିଁ । ରାଜ୍ୟରେ 9000 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି ଥିବାବେଳେ 5500 ମେଗାୱାଟ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଅଛି ଏବଂ 4300-4700 ମେଗାୱାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଆବଣ୍ଟନ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍କାର ହେଉ ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି ବୋଝ ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି।


ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ପ୍ରତ୍ୟାହାର, 300 ୟୁନିଟ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଉପଭୋକ୍ତା ମହାସଂଘ:


ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ମହାସଂଘ ସଂଯୋଜକ ରବି ବେହରା କହିଛନ୍ତି, "ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ୟୁନିଟ ପିଛା ଅଧିକ ନେଉଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ଜମା ରାଶି କୁ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଉ। ଓଡିଶା ସରକାର ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ 300 ୟୁନିଟ ମାଗଣାରେ ବିଜୁଳି ଦେବାକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ରେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତରବାରିଆ ଭାବେ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ । ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 2003 ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ଧାରା 47 ଅନୁଯାୟୀ OERC ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟୁତ କୋଡ଼ କରଯାଇଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ରାଶି ଦେବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠିକ ଦେୟ ପୈଠ କରୁଛେ ପୁଣି ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମା । ଏ ଅତିରିକ୍ତ ଜମା ରାଶିକୁ 2020ରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ, ଓଡି଼ଶା ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଓଡି଼ଶା ଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ବଳକା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି ,ଓଡ଼ିଶାର ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ଉପଭୋକ୍ତା ମହାସଂଘ ସଂଯୋଜକ ରବି ବେହେରା।



ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," କେବଳ ବିଜେପି , କିମ୍ବା ବିଜେଡି ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରାଣ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ପାଦନ କାରୀ ଏବଂ ଆବଣ୍ଟନ କାରୀ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ସଜାଗ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ସଙ୍ଘ ଗୁଡିକ ଖାଉଟିଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ଉଚିତ ନହେଲେ ଆଗକୁ ବୋଝ ପଡିବ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉପରେ। "

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

SMART METERS
ODISHA ELECTRICITY CONSUMERS
ADDITIONAL SECURITY DEPOSIT
ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର
ASD OR SMART METERS BURDEN

