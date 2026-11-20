ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ୩୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ, ୩ ବର୍ଷରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ୪୫ ହଜାର ଶିକ୍ଷକ
ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୩୪,୪୬୯ ଶିକ୍ଷକ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ୮୧୨ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ;୨୦୨୮ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ୧୭,୧୨୪ ଶିକ୍ଷକ ଓ ୭୫ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ହେବା ସମ୍ଭାବନା। ସଞ୍ଜୀବ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : November 20, 2026 at 10:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ୩୪ ହଜାର ୪୬୯ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ୮୧୨ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଆସନ୍ତା ୩ ବର୍ଷରେ ୪୫ ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଲେଜ ସ୍ତରରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଏହି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
- ସ୍କୁଲରେ ୩୪,୪୬୯ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି
ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩୪ ହଜାର ୪୬୯ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅଭାବ ଦୂର କରିବାକୁ ଆସନ୍ତା ୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୪୫ ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧୫ ହଜାର ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୫ ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି।
ତେବେ ଆଗାମୀ ୩ ବର୍ଷରେ ଆହୁରି ୧୭ ହଜାର ୧୨୪ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ୨୦୨୬ରେ ୬ ହଜାର ୧୫୯ ଜଣ, ୨୦୨୭ରେ ୫ ହଜାର ୫୮୩ ଜଣ ଏବଂ ୨୦୨୮ରେ ୫ ହଜାର ୩୮୨ ଜଣ ଅବସର ନେବେ। ଏହି ଖାଲି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ପଦୋନ୍ନତି ଜରିଆରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୯ ଲକ୍ଷ ୧୯ ହଜାର ୬୯୪ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଯାବତ୍ ୭୭ ଲକ୍ଷ ୮୭ ହଜାର ୪୫୭ ଖଣ୍ଡ ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି।
- କଲେଜରେ ୮୧୨ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୮୧୨ଟି ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଏହାବ୍ୟତୀତ ଅବସର ଯୋଗୁଁ ୨୦୨୬ ନଭେମ୍ବର ଓ ଡିସେମ୍ବରରେ ୨ଟି, ୨୦୨୭ରେ ୩୯ଟି ଏବଂ ୨୦୨୮ରେ ୩୪ଟି, ଏହିପରି ମୋଟ ୭୫ଟି ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ଖାଲି ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ଖାଲି ପଦବୀ ଓ ଆଗାମୀ ଅବସରକୁ ମିଶାଇ ୨୦୨୮ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୮୮୭ଟି ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଏହି ୮୮୭ଟି ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ୬୮୯ଟି ପୂରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ (OPSC)କୁ ଅନୁଯାଚନା ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୩୮୫ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ୬ଟି ବିଷୟରେ ୮୧ ଜଣ ଚୟନିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମେଧା ତାଲିକା OPSC ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ୧୦ଟି ବିଷୟରେ ଚୟନିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମେଧା ତାଲିକା ମିଳିବା ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଅବଶିଷ୍ଟ ୩୦୪ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ OPSC ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ।
- କଲେଜରେ ୭୮୯ ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି
ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ୭୮୯ଟି ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୨୨ଟି କ୍ୟାଡରଭିତ୍ତିକ ମୂଳ ପଦବୀ। ଏଥିରେ ୫୭ଟି ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ-କମ୍-ଷ୍ଟୋରକିପର, ୭ଟି ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକ (PET) ଏବଂ ୫୮ଟି କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ପଦବୀ ରହିଛି।
୫୭ଟି ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ-କମ୍-ଷ୍ଟୋରକିପର ଏବଂ ୨୨ଟି କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବରଣ ମଣ୍ଡଳୀ (SSB), ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଯଥାକ୍ରମେ ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୦୪/୨୦୨୬, ତାରିଖ ୦୩.୧୦.୨୦୨୬ ଏବଂ ୦୧/୨୦୨୬, ତାରିଖ ୦୯.୦୩.୨୦୨୬ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଅବଶିଷ୍ଟ ୩୬ଟି କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୦୫.୧୧.୨୦୨୬ରେ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୫୯୪୩୧/HE ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ୭ଟି PET ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ୧୩.୦୫.୨୦୨୬ରେ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୨୫୦୦୧/HE ମାଧ୍ୟମରେ SSB ଓଡ଼ିଶାର ସଚିବଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ଏହାବ୍ୟତୀତ, ଖାଲି ଥିବା ୭୮୯ଟି ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ୧୬୮ଟି ପିଅନ ପଦବୀ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା (Rehabilitation Assistance Scheme) ଅନୁଯାୟୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏହାସହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବସର ଯୋଗୁଁ ୨୦୨୬, ୨୦୨୭ ଓ ୨୦୨୮ରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୫, ୧୧ ଓ ୧୩ଟି, ମୋଟ ୨୯ଟି ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଏହି ସମସ୍ତ ଖାଲି ପଦବୀ ସମେତ ୨୦୨୮ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅବସର ଯୋଗୁଁ ଖାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ପଦବୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଚଳିତ ନିଯୁକ୍ତି ନିୟମାବଳୀ ଓ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଗୃହରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି।
- ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ
ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ୩୪ ହଜାର ୪୬୯ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କଲେଜ ସ୍ତରରେ ୮୧୨ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଏହାସହ ଆଗାମୀ ତିନିବର୍ଷରେ ଉଭୟ ସ୍ତରରେ ଅବସର ଯୋଗୁଁ ଆହୁରି ଅନେକ ପଦବୀ ଖାଲି ହେବ। ତେଣୁ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ସହ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଚୟନ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବା ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବ ବକେୟା ଭତ୍ତା, ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର