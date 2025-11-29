ବିଧାନସଭାରେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜବାବ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ
ବିଧାନସଭାରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଉତ୍ତର । 1 ଲକ୍ଷ 83 ହଜାର 216 ଡ୍ରପ ଆଉଟ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 60 ହଜାର 729 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି ।
SCHOOL DROPOUT RATE, ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ । ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ଏବଂ ବନ୍ଦ ଥିବା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, "ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ୨୦ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଥିବା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଗତ ସରକାର ତରବରିଆ ଭାବେ ଏହି ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଆମ ସରକାର ପୁଣି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ 20ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଥିବା ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟିରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିକୁ ଆସିଲେ ବିଚାର କରାଯିବ । ଆମେ ଏଭଳି 46ଟି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛୁ । ଆଉ 5ଟି ସ୍କୁଲ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆସିଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ଅଉ 4ଟିକୁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି ।"
ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦେକ୍ଷପ ନିଆଯାଇଛି ?
ବିଧାୟିକା ସୁଭାଷିନୀ ଜେନା ଏବଂ ପ୍ରମିଳା ମାଲ୍ଲିକଙ୍କ ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ହାର କମାଇବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଉତ୍ତର ରଖି କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ଚାଇଲ୍ଡ ଟ୍ରକିଙ୍ଗ ସର୍ଭେ ହୋଇଛି, ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଅଭିଯାନ କରାଯାଇ ସ୍କୁଲକୁ ପୁନର୍ବାର ପିଲାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାମ,ପଡ଼ାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖା ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି । ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ସ୍କୁଲରେ ନାମଲେଖା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ମାଗଣା ଡ୍ରେସ୍ ଓ ସାଇକେଲ ଭଳି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । "
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ଅଷ୍ଟମ ଯାଏଁ ପିଏମ ପୋଷଣ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ନବମ ଓ ଦଶମ ପିଲା ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୦ ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାର ପିଲାଙ୍କୁ ସିଏମ୍ ପୋଷଣ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ୧୫ ଶହ ଶିକ୍ଷକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ପିଏମ ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ନଥିଲା ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ୭୬୨ଟି ପିଏମ ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ବରରେ ୩୨୯ ଜଣ ଡ୍ରପାଉଟ୍ ପିଲା ଥିବା ବେଳେ ଆମେ ୩୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛୁ । ଆଉ ମାତ୍ର ୨୯ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ । 1 ଲକ୍ଷ 83 ହଜାର 216 ଡ୍ରପ ଆଉଟ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 60 ହଜାର 729 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି । "
ଏପରି କହିଲେ ବିରୋଧୀ:
ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ," ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସରକାର ତାକୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ । ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆଣିବା ଓ ସ୍କୁଲକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା । ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ନେତାମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ବନ୍ଦ ପଡିଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବୁ ହେଲେ ସରକାରକୁ ଆସିବାର 16 ମାସ ବିତିଗଲାଣି ସରକାର ସ୍କୁଲରେ 20 ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ । ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସରକାର । ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଳିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । "
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ, ପବିତ୍ର ସାଉଁଟା କହିଥିଲେ "ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିଛି । 20ରୁ କମ୍ ପିଲାଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର କହିଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ମନା କରୁଛନ୍ତି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ମିଛ କହିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ । ଯେଉଁ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉନ୍ନତ ସେ ଦେଶ ସେତେ ସୁଦୃଢ଼ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ବହୁ ସ୍କୁଲରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ରହିଛି । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଗଲେ ସରକାର ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ । ଡ୍ରପ ଆଉଟ ରୋକିବାର ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣନ୍ତୁ।"
ଏପରି କହିଲେ ସରକାରୀ ଦଳ ବିଧାୟକ:
ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆପତ୍ତିର ଜବାବ ଦେଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧାର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି," ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆଣିଥିଲେ । ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଧୋ ସିଂହ ହାତ ପାଣ୍ଠି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର । ଶିକ୍ଷା ନୀତି 2020 ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡିବ "ଚାଲ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଆସ ପାଠ ପଢିବା ଅଭିଯାନ" ଯାହାର ଏକ ଉତ୍ତମ ଉଦାହାରଣ।"
