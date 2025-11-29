ETV Bharat / state

ବିଧାନସଭାରେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜବାବ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ

ବିଧାନସଭାରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଉତ୍ତର । 1 ଲକ୍ଷ 83 ହଜାର 216 ଡ୍ରପ ଆଉଟ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 60 ହଜାର 729 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି ।

ବିଧାନସଭାରେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜବାବ ଦେଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)
Published : November 29, 2025 at 10:13 AM IST

SCHOOL DROPOUT RATE, ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ । ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ଏବଂ ବନ୍ଦ ଥିବା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, "ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ୨୦ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଥିବା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଗତ ସରକାର ତରବରିଆ ଭାବେ ଏହି ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଆମ ସରକାର ପୁଣି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ 20ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଥିବା ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟିରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିକୁ ଆସିଲେ ବିଚାର କରାଯିବ । ଆମେ ଏଭଳି 46ଟି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛୁ । ଆଉ 5ଟି ସ୍କୁଲ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆସିଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ଅଉ 4ଟିକୁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି ।"

ବିଧାନସଭାରେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜବାବ ଦେଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)

ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦେକ୍ଷପ ନିଆଯାଇଛି ?

ବିଧାୟିକା ସୁଭାଷିନୀ ଜେନା ଏବଂ ପ୍ରମିଳା ମାଲ୍ଲିକଙ୍କ ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ହାର କମାଇବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଉତ୍ତର ରଖି କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ଚାଇଲ୍ଡ ଟ୍ରକିଙ୍ଗ ସର୍ଭେ ହୋଇଛି, ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଅଭିଯାନ କରାଯାଇ ସ୍କୁଲକୁ ପୁନର୍ବାର ପିଲାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାମ,ପଡ଼ାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖା ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି । ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ସ୍କୁଲରେ ନାମଲେଖା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ମାଗଣା ଡ୍ରେସ୍ ଓ ସାଇକେଲ ଭଳି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । "

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ଅଷ୍ଟମ ଯାଏଁ ପିଏମ ପୋଷଣ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ନବମ ଓ ଦଶମ ପିଲା ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୦ ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାର ପିଲାଙ୍କୁ ସିଏମ୍ ପୋଷଣ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ୧୫ ଶହ ଶିକ୍ଷକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ପିଏମ ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ନଥିଲା ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ୭୬୨ଟି ପିଏମ ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ବରରେ ୩୨୯ ଜଣ ଡ୍ରପାଉଟ୍ ପିଲା ଥିବା ବେଳେ ଆମେ ୩୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛୁ । ଆଉ ମାତ୍ର ୨୯ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ । 1 ଲକ୍ଷ 83 ହଜାର 216 ଡ୍ରପ ଆଉଟ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 60 ହଜାର 729 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି । "

ଏପରି କହିଲେ ବିରୋଧୀ:

ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ," ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସରକାର ତାକୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ । ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆଣିବା ଓ ସ୍କୁଲକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା । ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ନେତାମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ବନ୍ଦ ପଡିଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବୁ ହେଲେ ସରକାରକୁ ଆସିବାର 16 ମାସ ବିତିଗଲାଣି ସରକାର ସ୍କୁଲରେ 20 ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ । ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସରକାର । ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଳିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । "

କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ, ପବିତ୍ର ସାଉଁଟା କହିଥିଲେ "ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିଛି । 20ରୁ କମ୍ ପିଲାଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର କହିଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ମନା କରୁଛନ୍ତି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ମିଛ କହିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ । ଯେଉଁ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉନ୍ନତ ସେ ଦେଶ ସେତେ ସୁଦୃଢ଼ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ବହୁ ସ୍କୁଲରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ରହିଛି । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଗଲେ ସରକାର ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ । ଡ୍ରପ ଆଉଟ ରୋକିବାର ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣନ୍ତୁ।"

ଏପରି କହିଲେ ସରକାରୀ ଦଳ ବିଧାୟକ:
ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆପତ୍ତିର ଜବାବ ଦେଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧାର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି," ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆଣିଥିଲେ । ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଧୋ ସିଂହ ହାତ ପାଣ୍ଠି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର । ଶିକ୍ଷା ନୀତି 2020 ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡିବ "ଚାଲ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଆସ ପାଠ ପଢିବା ଅଭିଯାନ" ଯାହାର ଏକ ଉତ୍ତମ ଉଦାହାରଣ।"

