୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ୫୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଛୁଇଁବ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି, ମେଗା ଟେକ୍-ସିଟି ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଉତ୍କଳ ଚାମ୍ୱର୍ସ ଅଫ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପକ୍ଷରୁ ‘ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୩୬ କନକ୍ଲେଭ’କୁ ଉଦଘାଟନ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ,"ଓଡିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଲବ ।"
Published : November 25, 2025 at 6:58 PM IST|
Updated : November 25, 2025 at 8:24 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର:"ଓଡିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକୃତ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଲବ । ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଦଶା ଓ ଦିଶାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ । ଆସନ୍ତା ୧୦ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ୫୦୦ ବିଲିଅନ ଡଲାର ଛୁଇଁବ । ସରକାର ଓ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିବ ସମୃଦ୍ଧି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବ ଦେଶର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜିଅନର ମେଗା ଟେକ୍-ସିଟି ।" ଉତ୍କଳ ଚାମ୍ୱର୍ସ ଅଫ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ‘ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୩୬ କନକ୍ଲେଭ’କୁ ଉଦଘାଟନ କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ୫୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଛୁଇଁବ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି:
ଉତ୍କଳ ଚାମ୍ୱର୍ସ ଅଫ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା UCCIL ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ‘ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୩୬ କନକ୍ଲେଭ୍’କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଜନତା ମୈଦାନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦଘାଟନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରକୃତ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଲବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯାହା ଓଡିଶାର ଦଶା ଓ ଦିଶାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ । ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୧୨୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ରହିଛି । ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ୫୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆସନ୍ତା ୧୦-୧୧ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ୫ ଗୁଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଶିଳ୍ପ ଓ ସ୍କିଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ କରିଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇ ୮୪ ଟି ଶିଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ୧ ଲକ୍ଷ ୬୪ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ।"
ମେଗା ଟେକ-ସିଟି ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବେଦାନ୍ତ, ଆଦାନୀ, ଜେ.ଏସ୍. ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ, ଜୋହୋ ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇପଲାଇନରେ ଅଛି । ଟେକ୍ସଟାଇଲ, ଗ୍ରୀନ ଏନର୍ଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି । ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରୋଡ, ରେଲୱେ, ପୋର୍ଟ ଓ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ UCCIL ଭଳି ଶିଳ୍ପସଂଘମାନେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି । ସରକାର ଓ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରକୁ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫିନଟେକ, ଇନସିଓରଟେକ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି । ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଦୁଇଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି । କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜିଅନ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ଯୋଗୁଁ କଟକ - ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୁଇନ ସିଟିର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ଦେଶର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜିଅନରେ ଏକ ମେଗା ଟେକ-ସିଟି ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ।"
ଓଡିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଲବ ଆରମ୍ଭ:
ଏହି ଅବସରରେ ଶିଳ୍ପ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡିଶାରେ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇଛି । ଓଡିଶାକୁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନାର ରାଜ୍ୟଭାବେ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି । ଯୁବ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି, ଶିଳ୍ପର ମାନବୃଦ୍ଧି ଏ ସମସ୍ତ ଆଜି ଓଡିଶାକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶା ରୂପେ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଓଡିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଲବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।"
‘ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶା ୨୦୩୬’ସ୍ମରଣିକା ଉନ୍ମୋଚନ:
UCCIL ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ‘ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶା ୨୦୩୬’ ନାମକ ସ୍ମରଣିକା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା, ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା, ଉତ୍କଳ ଚାମ୍ବର ଅଫ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲିମିଟେଡର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡ. ପ୍ରବୋଧ ମହାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶା ୨୦୩୬ ଆୟୋଜନ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଡ. ବ୍ରହ୍ମା ମିଶ୍ର, ଡିଆରଡିଓ ଡିଜି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଡଃ. ବି.କେ ଦାସ, ଏମ୍.ଜି.ଏମ ମିନେରାଲ ଲିମିଟେଡର ସି.ଏମ.ଡି ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ ମହାନ୍ତି, ଏସାର ମିନମେଟ ଲିମିଟେଡର ଏମ.ଡି ଶଶୀ ଶେଖର ମହାନ୍ତି, ହିଣ୍ଡାଲ୍କୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ଶିଳ୍ପପତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର