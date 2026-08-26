Rakhi Special: ଭାଇ ହାତରେ ଝଲସିବ ‘ସିଡ୍ ରାକ୍ଷୀ’; ମାଟିରେ ପଡ଼ିଲେ ଉଠିବ ଗଛ, ଦେବ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା
ଫୁଲ, ଫଳ ମଞ୍ଜିରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଇକୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରାକ୍ଷୀ।ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅତୁଟ ରଖିବାସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ 'ସିଡ୍ ରାକ୍ଷୀ'।ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ:ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ ଓ ଗଗନ ଜେନା
Published : August 26, 2026 at 5:40 PM IST
Seed Rakhi, ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାକ୍ଷୀରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଗଛ, ଫୁଟିବ ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳିବ ଫଳ । ପରିବେଶକୁ ସବୁଜ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସହ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ନେବ ବଡ଼ ଭୂମିକା । ରାକ୍ଷୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସାରିବା ପରେ ଏହା ଆବର୍ଜନା ହେବନାହିଁ ବରଂ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନରେ ସହାୟକ ହେବ । ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ଏହି ରାକ୍ଷୀ । ଏ ରାକ୍ଷୀ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ସେଇଠି ଗଛ ଉଠିବ । କାରଣ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଜି । ପ୍ରଦୂଷଣ ନୁହେଁ ବରଂ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ରାକ୍ଷୀ ପୂ୍ର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ 'ସିଡ୍ ରାକ୍ଷୀ'କୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ।
ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରାକ୍ଷୀ:
ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 62 କୋଟି ଅଜୈବ-ଅବକ୍ଷୟଶୀଳ ରାକ୍ଷୀ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ । ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ପରିବେଶୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଏହା ବଢ଼ାଇବା ସହ ପ୍ରାୟ 1.18 ବିଲିୟନ ଟନର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜନିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନଶୈଳୀ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମଞ୍ଜି, ଫୁଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୈବ-ଅବକ୍ଷୟଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରାକ୍ଷୀ, ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ରାକ୍ଷୀ କେବଳ ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ଭଲପାଇବାର ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କକୁ ପାଳନ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ କୃତ୍ରିମ ରାକ୍ଷୀର ଏକ ପରିବେଶ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ରାକ୍ଷୀ ?
ରାକ୍ଷୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସିଡ୍ ରାକ୍ଷୀ ( Seed Rakhi) । ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ମୋଟା କାଗଜ, ଜୈବ ସୂତା କପଡ଼ା, ସୂତା ଲାଛା କିମ୍ବା ଝୋଟ ସୂତା, ପ୍ରାକୃତିକ କାଗଜ ଅଠା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ । ପ୍ରଥମେ ମୋଟା କାଗଜ କିମ୍ବା କପଡ଼ାକୁ ଗୋଲାକାର କିମ୍ବା ଚୌକୋଣା ଆକାରରେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼େ । କାଗଜର ପଛ ପଟେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ରଖିଥିବା ସୂତାକୁ ଅଠା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଏ । କାଗଜର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଅଠା ଲଗାଇ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ କିମ୍ବା ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସଜାଯାଏ । ପରେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶୁଖା ଯିବା ପରେ, ପିନ୍ଧିବା ଉପଯୋଗୀ ହୁଏ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ।
ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ମାଟିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶାଇ ଚକଟା ଯାଏ । ଏହା ନରମ ହେବାପରେ ସେଥିରେ ତୁଳସୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଗଛର ମଞ୍ଜି ମିଶାଯାଏ । ପରେ ଏହାକୁ ଗୋଲାକାର କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଏ । ଏଥିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ । ଏହା ପରେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ବରେ ସୂତା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛିଦ୍ର କରାଯାଏ । ମାଟି ଖଣ୍ଡଟି ଶୁଖିଲା ପରେ ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗୀନ ସୂତା ଏବଂ ମୋତି ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଏ । ଏହା ପରେ ରାକ୍ଷୀ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ । ରାକ୍ଷୀରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସୂତାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ରାକ୍ଷୀ ସହ ଦିଆଯାଉଥିବା କାଗଜ ଓ ଜୈବିକ ସୂତା ମାଟିରେ ମିଶିଯିବା ପରେ ଏଥିରେ ଥିବା ବୀଜ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ଚାରା(ଗଛ)ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ।
ସେହି ଗଛକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ୟାକେଜ କରି ରାକ୍ଷୀ ପୂ୍ର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଉପହାର ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ଫୁଲ ଗଛ, ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଫଳ, ବଡ଼ ଓ ଘରେ ସାଜସଜ୍ଜା ଗଛ ରହିଛି । ବଡ଼ ଗଛରେ ବଉଳ, ପିଜୁଳି, ପଣସ, ବେଲ ଓ ଆମ୍ବ ଭଳି ଗଛ ରହିଛି । ଔଷଧୀୟ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କର୍ପୂର ତୁଳସୀ, କଳା ତୁଳସୀ ଏବଂ ରାମ ତୁଳସୀ । ଟେବୁଲ ଟପ୍ ଭଳି ଇଣ୍ଡୋର ଗଛ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏୟାର ପିୟୁରିଫାୟର ସ୍ପାଇଡର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହ ଯେ କୌଣସି ଫୁଲ ଗଛ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁଛି । ଗଛକୁ ବାସ୍କେଟ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟରେ ପ୍ୟାକ ହୋଇପାରୁଛି ।
ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ରାକ୍ଷୀ:
ସିଡ୍ ରାକ୍ଷୀର ବିଶେଷତ୍ବ ହେଲା, ଏହାକୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭାଇ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବା ପରେ, ପର ଦିନ ମାଟିରେ ପୋତିଲେ ସେଥିରୁ ଗଛ ଉଠିବ । ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରାକ୍ଷୀରେ ଅମଳତାସ (Amaltas), କଳମି ଶାଗ (Purslane), କପରକାନ୍ତି (Basil), ବିନ୍ସ (Beans), ଶିମ୍ବ, ପୁଦିନା, କନ୍ଦମୂଳ ମଞ୍ଜି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ସେହିପରି କଖାରୁ, ସୁଆଁ, କଲରା, ତରଭୁଜ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଏବଂ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।
ଗ୍ରାହକ ବନଶ୍ରୀ ଦାସ କୁହନ୍ତି, "ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଉଛି । ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ଦରକାର । ରାକ୍ଷୀରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାବଦରେ ଆମେ ସଚେତନ ନଥିଲୁ । ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଛୋଟ ପିଲା ଏବାବଦରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିନଥିବେ । ଆମେ ସଚେତନ ହେଲୁ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବୁ । ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରାକ୍ଷୀ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ହୋଇନଥିଲୁ । ଆଗକୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ।"
ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆମ ପାଇଁ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପରେ ବହୁ ପରିମାଣର ବ୍ଯବହୃତ କିମ୍ବା ଅବ୍ୟବହୃତ ରାକ୍ଷୀ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଦେଶରେ ବର୍ଷକୁ ହାରାହାରି 50 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସଂଖ୍ୟାର ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧା ଯାଉଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଏଣେତେଣେ ପଡି ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ରାକ୍ଷୀ ଏବଂ ରାକ୍ଷୀ ଖୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଫୋମ, ସିନ୍ଥେଟିକ ସୂତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଜୈବିକ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ଯାହା ଆମ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି । ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷୀ ପିଛା ଯଦି ହାରାହାରି 2 ଗ୍ରାମ ଅଜୈବ-ଅବକ୍ଷୟଶୀଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରେ, ତେବେ 50 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସଂଖ୍ୟାର ରାକ୍ଷୀରୁ 1 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବୀଜଯୁକ୍ତ ରାକ୍ଷୀ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ମତ ଦିଅନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ ।
ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସାଗରିକା ମହାନ୍ତିଙ୍କ କହିବା କଥା "ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଜେନ-ଜି (Gen-Z) ଓ ଜେନ-ଆଲଫା ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ । ରାକ୍ଷୀ ସଚେତନତାରେ ଜେନ-ଜି ଓ ଜେନ ଆଲଫାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି । କେବଳ ବୀଜଯୁକ୍ତ ରାକ୍ଷୀ ନୁହେଁ, ‘ବୃକ୍ଷ ବନ୍ଧନ’ ଭଳି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଛରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି ।"
ଦେଦି ଲୋକୁ ବେସରେ ସଚେତନତା:
ଦେଦି ଲୋକୁ (Dedi Loku) ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା ସିମ୍ରନ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ନୁହେଁ । ମୁଁ ଗଛର ଆତ୍ମା । ଷ୍ଟୋନ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟକ ଯୁକ୍ତ ରାକ୍ଷୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଅର୍ଥ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି । ମାତ୍ର ମଞ୍ଜି ଯୁକ୍ତ ରାକ୍ଷୀ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ । ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ମାଟିରେ ପକାଇଦେଲେ ଏଥିରୁ ଗଛ ହେଉଛି । ଏହି ଗଛ ଭାଇ ଉଭଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇବ ।"
‘ଦେଦି ଲୋକୁ’ (Dedi Loku) ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ ମାସ୍କଟ । କନ୍ଧ ଜନଜାତିର କୁଇ ଭାଷାରେ ଦେଦି ଲୋକୁର ଅର୍ଥ ଗଛମାନଙ୍କ ରକ୍ଷକ । ଗଛ ଲଗାଇବା, ଉପହାର ଭାବେ ଗଛ ଦେବା ଏବଂ ଗଛର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦେଦି ଲୋକୁର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ରାକ୍ଷୀ ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ଦେଦି ଲୋକୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ।
ଜଣେ ଛାତ୍ର ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀରେ ଅନେକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । ଯାହା ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରେ। ଅପର ପକ୍ଷରେ ମଞ୍ଚି ଥିବା ରାକ୍ଷୀ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ । ରାକ୍ଷୀରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଉପାଦାନ ପରିବେଶକୁ ଖରାପ କରିବ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର । ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ ରାକ୍ଷୀକୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଏକ ନୂଆ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।"
ଇକୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରାକ୍ଷୀ ବ୍ୟବହାର ସଚେତନତା:
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଏକ ସଂସ୍ଥା ସହ ମିଶି ଏଭଳି ଅଭିବନ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଓଡି଼ଶାର ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ବକୁଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ । ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, " ଇକୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରାକ୍ଷୀ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି । ସିଡ୍ ରାକ୍ଷୀ ସହ ଗଛ ଉପହାର ଦିଆଯାଉଛି । ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ । ତେବେ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣାରେ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । "
ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିବାର ପରମ୍ପରା ଭିତରେ, ସିଡ୍ ରାକ୍ଷୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଏକ ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ଅଭିଯାନ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର