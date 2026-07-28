ବଦଳିବ ରାଜ୍ୟର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଚିତ୍ର ! ୫ରୁ ବଢ଼ି ୧୦ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ୧୦ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା
ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ଏଭିଏସନ ପଲିସି-୨୦୨୬ର ଖସଡ଼ାରେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ୫ରୁ ୧୦ ବିମାନବନ୍ଦର, ନୂଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରୁଟ୍, ହେଲିପୋର୍ଟ,MRO, କାର୍ଗୋ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ୧୦ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଜନା। ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : July 28, 2026 at 8:24 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ ଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ଏକ ବୃହତ୍ ରୋଡମ୍ୟାପ୍। ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ଏଭିଏସନ ପଲିସି-୨୦୨୬ର ଖସଡ଼ାରେ ୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିମାନବନ୍ଦର ସଂଖ୍ୟାକୁ ୫ରୁ ୧୦କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ପୁରୀ ଓ ପାରାଦୀପରେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହା ସହ ଘରୋଇ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ସଂଯୋଗ, କାର୍ଗୋ, ଏମ୍ଆର୍ଓ, ହେଲିପୋର୍ଟ, ବିମାନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ବିମାନ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପର ବ୍ୟାପକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ଏଭିଏସନ ପଲିସି-୨୦୨୬ର ଖସଡ଼ା ଅନୁସାରେ ୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିମାନବନ୍ଦର ସଂଖ୍ୟା ୫ରୁ ବଢ଼ି ୧୦ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହା ସହ ପୁରୀ ଓ ପାରାଦୀପରେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ଷିକ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରାୟ ୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ବଢ଼ାଇ ଏକ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଘରୋଇ ବିମାନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ୨୪ରୁ ୩୪କୁ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ୭ରୁ ୧୦କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।
ଏଥିସହ ୪ଟି ହେଲିପୋର୍ଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା, ୨ଟି ବିମାନ ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଏମ୍ଆର୍ଓ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଏୟାର କାର୍ଗୋ ପରିବହନକୁ ୯,୦୮୬ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ରୁ ବଢ଼ାଇ ୧୫ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
ଖସଡ଼ା ନୀତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଏଭିଏସନ ହବ୍ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଜୟପୁର, ପୁରୀ, ପାରାଦୀପ ଓ ରାଉରକେଲାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ହବ୍ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।
- ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଘରୋଇ ବିମାନ ସଂଯୋଗ
ଘରୋଇ ବିମାନ ସଂଯୋଗକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପାଟନା, ରାଞ୍ଚି, ରାୟପୁର, ବିଶାଖାପାଟଣା, ବାରାଣାସୀ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଅହମଦାବାଦ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ସୁରତ, ଜୟପୁର, ଗୋଆ ଓ ଇନ୍ଦୋରକୁ ନୂଆ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ପୁରୀ ଓ ପାରାଦୀପରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ମହାନଗରଗୁଡ଼ିକୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି।
ନୂଆ ଘରୋଇ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ବିମାନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଭାୟାବିଲିଟି ଗ୍ୟାପ ଫଣ୍ଡିଂ ବା ଭିଜିଏଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଜାରି ରଖାଯିବ। ଏହା ସହ ରଣନୀତିଗତ ରୁଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସବସିଡିର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ସଂଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୀତିରେ ବଡ଼ ଯୋଜନା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କକ, କୁଆଲାଲମ୍ପୁର, ସିଙ୍ଗାପୁର ଓ କଲମ୍ବୋକୁ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୁବାଇ, ଆବୁଧାବି, ମସ୍କଟ ଓ ଢାକାକୁ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହଂକଂ, ଫୁକେଟ, ବାଲି ଓ କାଠମାଣ୍ଡୁକୁ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।
ସେହିପରି ନୂଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରୁଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ବିମାନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାର୍କେଟିଂ ସହାୟତା ଦିଆଯିବା ସହ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କରରେ ଛାଡ଼ ଦେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ; ବିମାନବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦରର ରନୱେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ରାଉରକେଲା ବିମାନବନ୍ଦରର ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିକାଶ, ଜୟପୁର ଓ ଉତ୍କେଲା ବିମାନବନ୍ଦରର ଉନ୍ନତୀକରଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି।
- ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନବନ୍ଦର (SJIA)
ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ଏବଂ ପାରାଦୀପରେ ଶିଳ୍ପ ଓ କାର୍ଗୋ ପରିବହନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦୁଇଟି ନୂଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନବନ୍ଦର ବିକାଶ କରାଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିମାନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନବନ୍ଦର (SJIA) ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିମାନବନ୍ଦରର ରନୱେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ୩,୬୨୦ ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ୪୫ ମିଟର ରହିବ।
ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୨୦୨୬ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାପରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ୨୦୨୯ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ବିମାନବନ୍ଦରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ସଂଯୋଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି।
- ୨୦ଟି ହେଲିପୋର୍ଟ ବିକାଶର ଯୋଜନା
ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପ୍ରବଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ୨୦ଟି ହେଲିପୋର୍ଟ ବିକାଶର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହି ହେଲିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ସଂଯୋଗ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ହେଲିକପ୍ଟର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ।
ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଭୀମସାର ବୁର୍ଲା ଏବଂ ଏମ୍କେସିଜି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହେଲିପୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।
- ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ବିମାନ ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ଅତିକମରେ ଦୁଇଟି ଏମ୍ଆର୍ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପାରାଦୀପ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଧାମରାରେ ବିମାନ ସଂଯୁକ୍ତ ମଲ୍ଟିମୋଡାଲ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପାର୍କ ବିକାଶ କରାଯିବ।
ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳର ବିରାସାଲରେ ବିମାନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏକାଡେମୀ, ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଟ୍ରେନିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବିମାନ ଚାଳନା ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କଲାରଶିପ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ବିମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ବିମାନବନ୍ଦର ବିକାଶକାରୀ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ କାର୍ଗୋ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ପୁଞ୍ଜି ସବସିଡି, ରିହାତି ଦରରେ ଜମି, ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କରେ ଛାଡ଼ ସହ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଖସଡ଼ା ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦେବେ।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିଭିଲ ଏଭିଏସନ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବଦତ୍ତ ସୁରଞ୍ଜିତ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ଖସଡ଼ା ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ମତାମତ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦେବେ।"
- ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ବିମାନବନ୍ଦରର ଦୈନିକ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନା
- ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନବନ୍ଦର
- ଦୈନିକ ଆଗମନ ବିମାନ: ୪୭ଟି ଓ ଦୈନିକ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବିମାନ: ୪୭ଟି
- ଦୈନିକ ଆଗମନ ଯାତ୍ରୀ: ୬,୦୦୦–୭,୦୦୦ ଓ ଦୈନିକ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଯାତ୍ରୀ: ୬,୦୦୦–୭,୦୦୦
- ଦୈନିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ସେବା: ୧ଟି
- ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନରେ ପ୍ରତି ଆଗମନ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନରେ ୧୫୦–୧୭୦ ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି।
- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନବନ୍ଦର (VSS Airport)
- ଦୈନିକ ଆଗମନ ବିମାନ: ୨–୩ଟି ଓ ଦୈନିକ ଆଗମନ ଯାତ୍ରୀ: ୨୮୮ ଜଣ
- ଦୈନିକ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବିମାନ: ୧–୨ଟି ଓ ଦୈନିକ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଯାତ୍ରୀ: ୧୭୧ ଜଣ
- ଓଡ଼ିଶାରେ ବିମାନବନ୍ଦର ଓ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ସ୍ଥିତି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିମାନବନ୍ଦର – ୫ଟି
- ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନବନ୍ଦର, ଭୁବନେଶ୍ୱର
- ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନବନ୍ଦର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
- ଜୟପୁର ବିମାନବନ୍ଦର, କୋରାପୁଟ
- ରାଉରକେଲା ବିମାନବନ୍ଦର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
- ଉତ୍କେଲା ବିମାନବନ୍ଦର, କଳାହାଣ୍ଡି
- ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନବନ୍ଦର – ୧ଟି; ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନବନ୍ଦର, ଭୁବନେଶ୍ୱର
- ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ ୧୬ଟି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍
ପ୍ରମୁଖ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି; ଅମର୍ଦ୍ଦା ରୋଡ୍ (ମୟୂରଭଞ୍ଜ), ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା (ଗଞ୍ଜାମ), ଡାଣ୍ଡବୋସ, ଜାମଦାରପାଲି, ବାରିପଦା, ଅନୁଗୋଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବିରାସାଲ (ଢେଙ୍କାନାଳ), ତୁଷୁରା (ବଲାଙ୍ଗୀର), ରାଇସୁଆଁ (କେନ୍ଦୁଝର), ଗୋଟମା (କୋରାପୁଟ) ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍।
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଖସଡ଼ା ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବିମାନ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ନୂଆ ବିମାନବନ୍ଦର, ବିସ୍ତାରିତ ବିମାନ ସଂଯୋଗ, ହେଲିପୋର୍ଟ, ଏମ୍ଆର୍ଓ, କାର୍ଗୋ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି କେବଳ ଯାତାୟାତକୁ ସହଜ କରିବ ନୁହେଁ, ବରଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନୀତି ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର