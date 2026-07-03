ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଚାହୁଁନି କି ଶାସକ ଦଳ ! ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ୨୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨ ଥର ଚିଠି, ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ
ବାଲଟ୍ ପେପର ପାଇଁ ୱାଟରମାର୍କ ପେପର କ୍ରୟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମୁଦ୍ରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଚିଠି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 3, 2026 at 11:11 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ୨୦୨୭ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଗତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଶାସକ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଚାହୁଁଛି କି ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । କାରଣ ବାଲାଟ ପେପର ଛପା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ୱାଟରମାର୍କ କାଗଜ କ୍ରୟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ବରାଦ ମାଗି ରାଜ୍ୟ ମୁଦ୍ରଣ, ଲେଖନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପ୍ରକାଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଥର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମତି ମିଳିନାହିଁ । ଫଳରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନଥିବା ସରକାରୀ ପତ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଦ୍ରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପ୍ରଥମେ ୧୦ ଜୁନ ୨୦୨୬ରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଚିଠି ଲେଖି ୱାଟରମାର୍କ କାଗଜ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ୍ଠି ବରାଦ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ମତି ଲୋଡ଼ିଥିଲା । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ୨୦୨୭ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଲାଟ ପେପର ମୁଦ୍ରଣ ପାଇଁ ୱାଟରମାର୍କ କାଗଜ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୟ କରାଯିବ । ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ପାଣ୍ଠି ବରାଦ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ।
ତେବେ ପ୍ରାୟ ତିନି ସପ୍ତାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତି ନମିଳିବାରୁ ୨ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଦ୍ରଣ, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦୀପ୍ତେଶ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି । ସେଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ପାଣ୍ଠି ବରାଦ ସମ୍ମତି ମିଳିଲେ ହିଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାଲାଟ ପେପର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଅନୁମୋଦନ ଦେବାକୁ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ପତ୍ରରେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, ବାଲାଟ ପେପର ପାଇଁ ୧୮୧ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ୱାଟରମାର୍କ କାଗଜ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ୱାର୍ଡ ସଦସ୍ୟ, ସରପଞ୍ଚ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବାଲାଟ ପେପର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୮୭ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବାଲାଟ ପେପର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୯୪ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ୱାଟରମାର୍କ କାଗଜ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ଚାରି ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗର ବାଲାଟ ପେପର ମୁଦ୍ରଣ ପାଇଁ ଏହି କାଗଜ ଟେଣ୍ଡର ଜରିଆରେ କ୍ରୟ କରାଯିବ । ଟେଣ୍ଡର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ପରେ ପ୍ରକୃତ କ୍ରୟ ବ୍ୟୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।
ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ସରକାରୀ ପତ୍ର ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଣ୍ଠି ବରାଦ ନେଇ ସମ୍ମତି ମିଳିନଥିବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଗତି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହି ବିଳମ୍ବର କାରଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା; ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେବେ ERO, ବିଡିଓଙ୍କୁ ମିଳିଲା AERO ଦାୟିତ୍ୱ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର