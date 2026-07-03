ETV Bharat / state

ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଚାହୁଁନି କି ଶାସକ ଦଳ ! ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ୨୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨ ଥର ଚିଠି, ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ

ବାଲଟ୍ ପେପର ପାଇଁ ୱାଟରମାର୍କ ପେପର କ୍ରୟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମୁଦ୍ରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଚିଠି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

State Election Commission
ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 3, 2026 at 11:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ୨୦୨୭ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଗତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଶାସକ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଚାହୁଁଛି କି ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । କାରଣ ବାଲାଟ ପେପର ଛପା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ୱାଟରମାର୍କ କାଗଜ କ୍ରୟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ବରାଦ ମାଗି ରାଜ୍ୟ ମୁଦ୍ରଣ, ଲେଖନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପ୍ରକାଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଥର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମତି ମିଳିନାହିଁ । ଫଳରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନଥିବା ସରକାରୀ ପତ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।

Odisha Directorate Of Printing Letter to State Election Commission on Allocation of Funds For Procurement of Watermark Paper For Ballot Paper
ବାଲଟ୍ ପେପର ପାଇଁ ୱାଟରମାର୍କ ପେପର କ୍ରୟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମୁଦ୍ରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଚିଠି (Odisha Directorate Of Printing)

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଦ୍ରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପ୍ରଥମେ ୧୦ ଜୁନ ୨୦୨୬ରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଚିଠି ଲେଖି ୱାଟରମାର୍କ କାଗଜ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ୍ଠି ବରାଦ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ମତି ଲୋଡ଼ିଥିଲା । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ୨୦୨୭ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଲାଟ ପେପର ମୁଦ୍ରଣ ପାଇଁ ୱାଟରମାର୍କ କାଗଜ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୟ କରାଯିବ । ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ପାଣ୍ଠି ବରାଦ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ।

ତେବେ ପ୍ରାୟ ତିନି ସପ୍ତାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତି ନମିଳିବାରୁ ୨ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଦ୍ରଣ, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦୀପ୍ତେଶ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି । ସେଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ପାଣ୍ଠି ବରାଦ ସମ୍ମତି ମିଳିଲେ ହିଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାଲାଟ ପେପର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଅନୁମୋଦନ ଦେବାକୁ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।

ପତ୍ରରେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, ବାଲାଟ ପେପର ପାଇଁ ୧୮୧ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ୱାଟରମାର୍କ କାଗଜ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ୱାର୍ଡ ସଦସ୍ୟ, ସରପଞ୍ଚ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବାଲାଟ ପେପର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୮୭ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବାଲାଟ ପେପର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୯୪ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ୱାଟରମାର୍କ କାଗଜ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ଚାରି ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗର ବାଲାଟ ପେପର ମୁଦ୍ରଣ ପାଇଁ ଏହି କାଗଜ ଟେଣ୍ଡର ଜରିଆରେ କ୍ରୟ କରାଯିବ । ଟେଣ୍ଡର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ପରେ ପ୍ରକୃତ କ୍ରୟ ବ୍ୟୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।

Odisha Directorate Of Printing Letter to State Election Commission on Allocation of Funds For Procurement of Watermark Paper For Ballot Paper
ବାଲଟ୍ ପେପର ପାଇଁ ୱାଟରମାର୍କ ପେପର କ୍ରୟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମୁଦ୍ରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଚିଠି (Odisha Directorate Of Printing)

ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ସରକାରୀ ପତ୍ର ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଣ୍ଠି ବରାଦ ନେଇ ସମ୍ମତି ମିଳିନଥିବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଗତି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହି ବିଳମ୍ବର କାରଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା; ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେବେ ERO, ବିଡିଓଙ୍କୁ ମିଳିଲା AERO ଦାୟିତ୍ୱ

ଆଜିଠୁ ଓଡ଼ିଶାରେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା; ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଗଣନା କରିବେ BLO

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA PANCHAYAT ELECTION
PANCHAYAT ELECTIONS PREPARATION
ODISHA BALLOT PAPER PRINTING
ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ
ODISHA ELECTION COMMISSION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.