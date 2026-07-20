PGT ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିରେ ନବନିଯୁକ୍ତି PGTsଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ କର୍ମଶାଳା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : July 20, 2026 at 6:04 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଏବଂ ସରକାରୀ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନବନିଯୁକ୍ତ ପିଜିଟି (Post Graduate Teachers) ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ ଓ ସମୟୋପଯୋଗୀ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦିଗଦର୍ଶନ କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶିରିପୁରସ୍ଥିତ ଇମେଜ୍ ପରିସରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ସଂସ୍କୃତ ଓ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟର ୧୨୦ ଜଣ ପିଜିଟି ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଉଦଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରାଥମିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ମୀନା, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିୟତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ୟୁନିସେଫ୍ର ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସ୍ ଚିଫ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଶିକ୍ଷକମାନେ କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନରହି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିକାଶ କରିବା ଭଳି ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି ।
ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି-୨୦୨୦, ଆଇସିଟିର ବ୍ୟବହାର, ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା, ସାମ୍ସ ଓ ଶିକ୍ଷାଜ୍ୟୋତି ପୋର୍ଟାଲ, ପରୀକ୍ଷା ଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, କ୍ୟାରିଅର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ । ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
ପ୍ରାଥମିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ମୀନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପିଜିଟି ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସମାଜ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକର ଗଠନର ଭାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିୟତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପିଜିଟି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କର୍ମଶାଳାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଗଦର୍ଶନ କର୍ମଶାଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯାହା ଶିଖିକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପିଜିଟି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଦିଗଦର୍ଶନ କର୍ମଶାଳା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜୁଲାଇ ୨୦ ଆର୍ଥାତ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୁଲାଇ ୨୪ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଏହା ସହିତ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କର୍ମଶାଳା ଜୁଲାଇ ୨୭ରୁ ଜୁଲାଇ ୩୧ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଓ ସଂସ୍କୃତର ୧୨୦ ଜଣ ପିଜିଟି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଧର୍ମଶାଳା ବାଣୀପୀଠରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ: ଦାବି, 'ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକ ଦିଅ'
ଶିଶୁ ବାଟିକା ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ବଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଖବର ମିଥ୍ୟା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର