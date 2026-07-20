ETV Bharat / state

PGT ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ

ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିରେ ନବନିଯୁକ୍ତି PGTsଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ କର୍ମଶାଳା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ

Odisha Directorate of Higher Secondary Education Induction Training Of Newly Appointed PGTS
ନବନିଯୁକ୍ତ PGTS ଙ୍କ ପାଇଁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 20, 2026 at 6:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଏବଂ ସରକାରୀ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନବନିଯୁକ୍ତ ପିଜିଟି (Post Graduate Teachers) ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ ଓ ସମୟୋପଯୋଗୀ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦିଗଦର୍ଶନ କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶିରିପୁରସ୍ଥିତ ଇମେଜ୍ ପରିସରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ସଂସ୍କୃତ ଓ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟର ୧୨୦ ଜଣ ପିଜିଟି ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

Odisha Directorate of Higher Secondary Education Induction Training Of Newly Appointed PGTS
ନବନିଯୁକ୍ତ PGTS ଙ୍କ ପାଇଁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ (ETV Bharat)

ଉଦଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରାଥମିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ମୀନା, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିୟତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ୟୁନିସେଫ୍‌ର ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସ୍ ଚିଫ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଶିକ୍ଷକମାନେ କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନରହି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିକାଶ କରିବା ଭଳି ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି ।

Odisha Directorate of Higher Secondary Education Induction Training Of Newly Appointed PGTS
ନବନିଯୁକ୍ତ PGTS ଙ୍କ ପାଇଁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ (ETV Bharat)

ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି-୨୦୨୦, ଆଇସିଟିର ବ୍ୟବହାର, ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା, ସାମ୍ସ ଓ ଶିକ୍ଷାଜ୍ୟୋତି ପୋର୍ଟାଲ, ପରୀକ୍ଷା ଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, କ୍ୟାରିଅର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ । ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।

ପ୍ରାଥମିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ମୀନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପିଜିଟି ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସମାଜ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକର ଗଠନର ଭାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିୟତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପିଜିଟି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କର୍ମଶାଳାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଗଦର୍ଶନ କର୍ମଶାଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯାହା ଶିଖିକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।

Odisha Directorate of Higher Secondary Education Induction Training Of Newly Appointed PGTS
ନବନିଯୁକ୍ତ PGTS ଙ୍କ ପାଇଁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ (ETV Bharat)



ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପିଜିଟି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଦିଗଦର୍ଶନ କର୍ମଶାଳା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜୁଲାଇ ୨୦ ଆର୍ଥାତ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୁଲାଇ ୨୪ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଏହା ସହିତ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କର୍ମଶାଳା ଜୁଲାଇ ୨୭ରୁ ଜୁଲାଇ ୩୧ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଓ ସଂସ୍କୃତର ୧୨୦ ଜଣ ପିଜିଟି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଧର୍ମଶାଳା ବାଣୀପୀଠରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ: ଦାବି, 'ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକ ଦିଅ'

ଶିଶୁ ବାଟିକା ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ବଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଖବର ମିଥ୍ୟା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

PGTS TEACHERS TRAINING
ODISHA EDUCATION
PGT INDUCTION WORKSHOP
ପିଜିଟି ଶିକ୍ଷକ ଟ୍ରେନିଂ
INDUCTION WORKSHOP PGT TEACHERS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.