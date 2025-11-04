ETV Bharat / state

ଭେଷଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ ଆରମ୍ଭ, ନାନାଦି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜଧାନୀର ଅନେକ ଔଷଧ ଦୋକାନ

ସିରିପୁର ଓ ଅଶୋକ ନଗର ଅଞ୍ଚଳର ୯ଟି ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। କିଛି ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ବିନା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟରେ ଔଷଧ ବିକ୍ରି ଚାଲିଥିଲା।

ଭେଷଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ ଆରମ୍ଭ
ଭେଷଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ ଆରମ୍ଭ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 4, 2025 at 10:41 PM IST

1 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ଭେଷଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଔଷଧ, ଔଷଧ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥିତି, କଫ୍ ସିରପ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଲଂଘନ ସଂପର୍କରେ ଏହି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ:-
ତେବେ ଏନେଇ ଭେଷଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ମାମିନା ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସିରିପୁର ଓ ଅଶୋକ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ୯ଟି ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ସିରିପୁର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ବିନା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟରେ ଔଷଧ ବିକ୍ରି ଚାଲିଥିଲା। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଉଲଂଘନ ପାଇଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଔଷଧ ଦୋକାନରୁ ୮ଟି ଔଷଧ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ଡ୍ରଗ୍ ଓ କସ୍‌ମେଟିକ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଉଲଂଘନ ହୋଇଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯାଞ୍ଚ ପକ୍ରିୟା" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

କ'ଣ ରହିଛି ନିୟମ:-
ବିଶେଷକରି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ନିୟମ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ହୋଲସେଲ ଓ ଅନ୍ୟଟି ରିଟେଲ। ହୋଲସେଲ ଦୋକାନରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ବସିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଠାକୁ ସିଧାସଳଖ ରୋଗୀ ଆସିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରିଟେଲ ଷ୍ଟୋର୍ ରେ ରେଜିଷ୍ଟାର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ବସିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଏଠାକୁ ରୋଗୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଔଷଧ ନେବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନେ କାମ କରିବେ। ଯାହା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ବସିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଭେଷଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ମାମିନା ପଟ୍ଟନାୟକ।

ଏପଟେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉ ବା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ହେଉ, ସବୁଠାରେ ବିନା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ନଜରରେ ଆସିଛି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, ବିନା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟରେ ଦିଆଯାଉଛି ଔଷଧ। ଯାହାପରେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଭେଷଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

