Digital Census in Odisha; ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 17 ହଜାର ଲୋକ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱ-ଗଣନା
ମୁଁ ଗତକାଲି ସ୍ବ-ଗଣନା କରେଇଛି । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଜାତୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ଦରକାର କହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 2, 2026 at 7:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜନଗଣନାକୁ ନେଇ ଆଜି ଆସିଛି ବଡ଼ ସୂଚନା । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୧୭ ହଜାର ଲୋକ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱ-ଗଣନା । ସେହିପରି ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଦ୍ଵିତୀୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜନଗଣନା ସମନ୍ୱୟ କମିଟିର ବୈଠକ । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି । ସ୍ୱ-ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ।
ଦ୍ଵିତୀୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜନଗଣନା ସମନ୍ୱୟ କମିଟିର ବୈଠକ-
ଜନଗଣନା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଆଜି ଦ୍ଵିତୀୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜନଗଣନା ସମନ୍ୱୟ କମିଟିର ବୈଠକରେ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଗତକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସ୍ଵ-ଗଣନା ସ୍ଥିତିର ଅପଡେଟ ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜନଗଣନା ନେଇ ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଖିଲି ପବନ କଲ୍ୟାଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।ଜନଗଣନା ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ । ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବ ଓ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ବୈଠକରେ ହୋଇଛନ୍ତି ସାମିଲ ।
#Census2027 begins in Odisha with its first phase.— Census India 2027 (@CensusIndia2027) April 2, 2026
From cities to villages, every household plays a vital role in this nationwide exercise.
🗓️ Period of Self-Enumeration (SE): 1st April to 15th April
🗓️ Period of Houselisting & Housing Census (HLO): 16th April to 15th May…
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ଜନଗଣନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱ-ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଜନଗଣନାକୁ ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ୧୭ ହଜାର ଲୋକ ସ୍ବ-ଗଣନା କରି ସାରିଛନ୍ତି । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଜାତୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ଦରକାର । ମୁଁ ଗତକାଲି ସ୍ବ-ଗଣନା କରେଇଛି । ଆମ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ବ-ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି । ସ୍ବ-ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ । ଯାହାର ମୋବାଇଲ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଆମର ଗଣନାକାରୀମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରେଇ ନେବେ । ଏଥିରେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ । ଆମ ଓଡିଶାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସ୍ୱ-ଗଣନା କରନ୍ତୁ ।
ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଡ଼ିଶା, ନିଖିଲି ପବନ କଲ୍ୟାଣ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜନଗଣନା ସମନ୍ୱୟ କମିଟିର ଦ୍ଵିତୀୟ ବୈଠକ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଜନଗଣନା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାନୁଆରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ନେଇଥିଲୁ । ଆଜିର ବୈଠକରେ ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଗତକାଲିଠୁ ସ୍ଵ - ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନର ସ୍ଥିତିର ଅପଡେଟ ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପାଖାପାଖି ୧୭ ହଜାର ଜଣ ସ୍ୱ - ଗଣନା କରିଛନ୍ତି । ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ । ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ । ତଥାପି ସ୍ୱ - ଗଣନା କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ । ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଆମେ ଅଛେ । ତେଣୁ ନିଜେ ନିଜର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଭଲ । ୫ ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଯିବ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର