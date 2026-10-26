ଅବକ୍ଷୟ ମୁହାଁ ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ ! ପରମ୍ପରାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି କଳାକାର, ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଓ ଯୁବପିଢ଼ିର ଅନାଗ୍ରହ ଚିନ୍ତାର କାରଣ
ଢୁମ୍ପା ନାଚ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକକଳା । ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 26, 2026 at 10:16 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଢୁମ୍ପା ନାଚ ଓ ସଙ୍ଗୀତ । ଢୁମ୍ପା ବାଦ୍ୟର ନିଆରା ତାଳ, ପାରମ୍ପରିକ ସଙ୍ଗୀତର ମାଦକତା ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀ ଏହି ଲୋକକଳାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି । ଦିନେ ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରେ ରାଜକୀୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରିଥିବା ଏହି କଳା ଆଜି ଅବକ୍ଷୟ ମୁହାଁ । ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବ, ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ, ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ସୁଯୋଗର ଅଭାବ ଏବଂ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଅନାଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଛି ଏହି ପାରମ୍ପରିକ କଳାର ପରିସର । ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଐତିହ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଏବେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଦିଗପହଣ୍ଡିର ଢୁମ୍ପା କଳାକାର । ପରମ୍ପରାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା ଏହି କଳାକାରଙ୍କ ମୁହଁରେ ରହିଛି କଳା ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା, ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ମନରେ ଅନେକ ଆଶଙ୍କା । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...
ଢୁମ୍ପା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର । ଏହାସହ ଗାନ କରାଯାଉଥିବା ଗୀତକୁ ଢୁମ୍ପା ସଂଗୀତ କହାଯାଏ । ଢୁମ୍ପା ନାଚ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକକଳା । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଢୁମ୍ପାକୁ ବଜାଇ କଳାକାରମାନେ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି । ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତରେ ବୋଲା ଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ରଚନା କରିଥିଲେ । ବଳଦେବ ରଥ ରଚିତ ସବୁ ଢୁମ୍ପା ଏବେ ନ ମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୁଳମଣି ଦାଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ 'କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ'ରେ ତିନିଟି ଢୁମ୍ପା ଶ୍ରେଣୀୟ ରଚନା ମିଳିଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା - ଛୋଟ ଢୁମ୍ପା, ନିଆଳୀଗଭା ଢୁମ୍ପା ଓ ଜାଈଫୁଲ ଢୁମ୍ପା ।
ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତକୁ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଆରମ୍ଭ କରି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠଗଡ଼ରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ । କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଠଗଡ଼ରୁ ନୟାଗଡ଼ ଆସିବା ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଢୁମ୍ପା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା । ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଗଡ଼ଜାତରେ ରାଜାଙ୍କର ସଂଗୀତ ଆଗ୍ରହ ହେତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଢୁମ୍ପା ବାଦ୍ୟର ବିକାଶ ହେଲା । କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲିଖିତ ମୂଳ ଢୁମ୍ପା ସଂଗୀତ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ କବି ଓ ପଣ୍ଡିତ ଗଦାଧର ସିଂହସାମନ୍ତ ଅନେକ ଢୁମ୍ପା ସଂଗୀତ ରଚନା କରି ପୁଣି ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲେ । ଗଦାଧର ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର । ଦଶପଲ୍ଲା, ରଣପୁର, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ବଡମ୍ବା ଇତ୍ୟାଦି ଗଡଜାତ ମାନଙ୍କରେ ରାଜକୀୟ ପୃଷ୍ଠ ପୋଷକତାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକଗୀତର ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିଥିଲା ।
ଦେଶ ସ୍ବାଧୀନ ହେବାର ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ପରେ ଖଣ୍ଡପଡାର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ସାହେବ ଦିବଙ୍ଗତ ହରିହର ସିଂହ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଢୁମ୍ପାପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଏହି କଳାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ । ଆଧୁନିକତା ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଲୋକକଳା ଏବେ ବିଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଆସିଛି । ତଥାପି ଗଞ୍ଜାମର ଦିଗପହଣ୍ଡି ରାଜପରିବାର, ଖଣ୍ଡପଡାର କିଛି କଳାକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ମହୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି । ଗଞ୍ଜାମ ମହୋତ୍ସବ, ଖଣ୍ଡପଡା ମହୋତ୍ସବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହିନ କଳା ପରିବେଷଣ ହେଉଛି । ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଦଧିବାମାନ ଗ୍ରୁପ ଢୁମ୍ପା ନାଚ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ।
ନୟାଗଡ଼ର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଇ ବା ଭେଣ୍ଡିଆ ମର୍ଦ୍ଦନ ଗଛ ଛେଲିରୁ ଏହି ବିରଳ ବାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ । ଏହା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବୋଲାଯାଉଥିବା ସଙ୍ଗୀତକୁ ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲାଯାଏ । ଗଞ୍ଜାମର ଦିଗପହଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବାଦ୍ୟ ବାଉଁଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ଢୁମ୍ପାର ଦୁଇପଟକୁ ରସିରେ ବାନ୍ଧି ଝୁଲେଇ ଦିଆହୁଏ । ଜଣେ ପୃଥୁଳ ପେଟଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପେଟଉପରେ, ଢୁମ୍ପାର ଗୋଟିଏ ପାଖ ଟାଣି, ମୃଦୁ ମୃଦୁ ମାଡ କରନ୍ତି ଓ ଅପସାରିତ କରନ୍ତି । ଏହିପରି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଢୁମ୍ପିବା କୁହାଯାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଢୁମ୍ପା ସଂଗୀତ କୁହାଯାଏ ।
କେମିତି ଓ କେଉଁ ଗଛରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ :
ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତର ଆସର ଜମିବା ଦିନ ସକାଳେ ଆଠରୁ ଦଶ ଜଣ ଯୁବକ ଆଠ ଦଶ ହାତ ଲମ୍ବର ଦଉଡ଼ା ଓ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି । ଦିନସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ଶାଖା ଓ ଗଣ୍ଠିହୀନ ମଇ କିମ୍ବା ଭେଣ୍ଡିଆ ମର୍ଦ୍ଦନ ଗଛଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଏ । ଗଛର ଯେଉଁଠାରୁ ଶାଖା ବାହାରିଥାଏ ସେଠାରୁ ଉପରକୁ ହାଣିଦିଆଯାଏ । ତା ପରେ ଗଛର ଛେଲିକୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରିଘେରି କଟାଯାଏ । ଗଛର ମଞ୍ଜ ସେହିପରିଥାଏ । ଦଉଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଠେଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ଯୁବକମାନେ ଗଛର ଛେଲିକୁ ମୋଡ଼ନ୍ତି । ଏପରି ଭାବରେ ତଳୁ ଉପରକୁ ମୋଡ଼ି ଶେଷରେ ଗଛର ଛାଲିକୁ ହାତ ଦ୍ୱାରା ଦହିଖୁଆ ମନ୍ଥିଲା ପରି ମନ୍ଥିଲେ ଗଛରୁ ଖୋଳାପାଟି ଗଛର ମଞ୍ଜ ଗଣ୍ଠିରୁ ବାହାରି ଆସେ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଣର ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ତାର ଖୋଳ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ ।
ବର୍ଷାଋତୁ ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ :
ବର୍ଷାଦିନେ ଗଛର ଛାଲି ତଳେ ଲାଳ ଅଂଶ ଥିବାରୁ ଛାଲି ସହଜରେ ବାହାରିଯାଏ । ଏଣୁ ସବୁ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ଷାଋତୁ ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ । ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ ଢୁମ୍ପା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗଛର ଗଣ୍ଡିକୁ ବଣରୁ କାଟି ଆଣି ପାଣିରେ କଷାଯାଏ । ଗଣ୍ଡି ମଝିର କାଠଟିକୁ ଦଉଡ଼ି ଓ ଠେଙ୍ଗାଦ୍ୱାରା ମନ୍ଥି ମନ୍ଥି ବାହାର କରାଯାଏ । ପୂର୍ବ କାଳରେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଗଲେ ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତରେ ଆସର ଜମାଉଥିଲେ ।
କେଉଁଠି ବସେ ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ ଆସର ?
ଯେଉଁଠାରେ ସଙ୍ଗୀତ ଆସର ହେବା ସ୍ଥିର ହୁଏ, ବୃକ୍ଷତଳ ହେଉ ବା ସଙ୍ଗୀତ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ହେଉ, ଢୁମ୍ପାଟିକୁ ଦଉଡ଼ିରେ ଓହଳାଯାଏ । ଜଣେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଥନ୍ତଲାପେଟ ଲୋକ ଢୁମ୍ପାର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ବା ବସନ୍ତି । ସଙ୍ଗୀତ ମଝିରେ ଢୁମ୍ପାଟିକୁ ନିଜ ପେଟ ଆଡ଼କୁ ସାମାନ୍ୟ ଟାଣି ଆଣିଲେ ବିଚିତ୍ର ସ୍ୱର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଆଠ ଦଶ ଜଣ ଲୋକ ଜଣକା ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଉଁଶ କାଠିରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇପଟେ 'ତାରିଖିଟା ତାକଝିଣା' ତାଳରେ ଢୁମ୍ପା ଉପରେ ବାଜଣା କରନ୍ତି । କେତେକ ସ୍ଥଳେ ବାଡ଼ିର ଶେଷ ଭାଗରେ ପିତ୍ତଳ ଘାଗୁଡ଼ି ଲାଗିଥାଏ । ଜଣେ କିମ୍ବା ଦୁଇଜଣ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଢୁମ୍ପାଯନ୍ତ୍ର, ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଆସରରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ଆସରରେ ହେବା ସଙ୍ଗୀତର ମାଦକତା ଏତେ ଯେ ଲୋକ ଦିନରାତି ନ ଜାଣି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ।
ଧୀରେ ଧୀରେ ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିରଳ ହୋଇଗଲାଣି । ଗଦାଧର ସିଂହସାମନ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନୟାଗଡ଼ର ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ୧୦-୧୫ ଜଣ ଢୁମ୍ପା ବାଦକ ଓ ମାତ୍ର ୩-୪ ଜଣ ଢୁମ୍ପାସଂଗୀତ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି । ଅନୁରୂପ ଭାବେ ୩୦-୪୦ ଜଣ ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତକାର କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ରହୁଛନ୍ତି । ସଙ୍ଗୀତର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଲାଗି ଭାରତ ସରକାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । କଲିକତାର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନ କଲଚରାଲ ସେଣ୍ଟର ବା ଏଜିସିସି ନିଜ ଗୁରୁ-ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛି ।
ରାଜଦରବାରରୁ ଆଜିର ମଞ୍ଚ; ହଜିଯାଉଛି ଢୁମ୍ପାର ଆସର :
ଢୁମ୍ପା କେବଳ ଏକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଂସ୍କୃତି, ସଙ୍ଗୀତ ପରମ୍ପରା ଓ ସାମୂହିକ ଜୀବନଧାରାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତୀକ । ଏହି ବାଦ୍ୟର ତାଳ ସହ ଗାନ କରାଯାଉଥିବା ଗୀତ ଏବଂ ତାଳବଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ ଗଢ଼ିଉଠେ ଢୁମ୍ପା ନାଚ ଓ ସଙ୍ଗୀତର ଆସର । ଏହାର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ସହ ଜଡ଼ିତ । ତାଙ୍କ ରଚିତ ଚମ୍ପୂ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାବ୍ୟଧାରାର ପ୍ରଭାବ ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ରାଗ, ତାଳ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାୟନଶୈଳୀ ଏହି ଲୋକକଳାକୁ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି । ଘଣ୍ଟାରବ, ଆହାରୀ ଓ ଭୈରବୀ ଭଳି ରାଗର ପ୍ରୟୋଗ ସହ ତାଳର ବୋଲ୍ ଏହାର ପରିବେଷଣକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରେ । ଗୀତର ଭାବ, ବାଦ୍ୟର ଧ୍ୱନି ଓ କଳାକାରଙ୍କ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ ।
ଅତୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜକୀୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଯୋଗୁଁ ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା । ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ଦଶପଲ୍ଲା, ରଣପୁର, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଓ ବଡ଼ମ୍ବା ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଦାଧର ସିଂହସାମନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବି ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ । ହେଲେ ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ବଦଳିଛି ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ । ଦିନେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆସର ଜମାଉଥିବା ଢୁମ୍ପା ଆଜି ସୀମିତ ମଞ୍ଚ ଓ କିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରୁଛି । ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ହ୍ରାସ ସହ ପରିବେଷଣର ସୁଯୋଗ କମିବା ଏହାର ପ୍ରସାରକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଦେଇଛି ।
ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ତଥାପି ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ପରମ୍ପରା:
ଦିଗପହଣ୍ଡିର ଦଧିବାମାନ ଗ୍ରୁପ୍ର ଢୁମ୍ପା ନାଚ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷକ କେ. ବିଜୟ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ କହିଛନ୍ତି,"ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଏହି କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକକଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଦିନେ ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଚମ୍ପୂ ଓ କବିସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଛାନ୍ଦ ଆଧାରିତ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି । ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତର ପରିବେଷଣରେ ମର୍ଦ୍ଦଳ, ହାର୍ମୋନିୟମ୍, ନାଗରା, ଢୋଲ ଓ କାଠି ଭଳି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ କଳାକୁ ଜୀବିକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି । ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମିଳୁନଥିବାରୁ କଳାକାରମାନେ ଅନ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ।
ଯୁବପିଢ଼ିର ଅନାଗ୍ରହ, କମୁଛି କଳାକାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା :
ଯେଉଁ ଲୋକକଳା ଦିନେ ସାମୂହିକ ଉତ୍ସବ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା । ଆଜି ତାହାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆର୍ଥିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଯୋଗୁଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି । ନିୟମିତ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ନଥିବାରୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ଢୁମ୍ପା କଳାକାର ଅର୍ଧୁ ସନ୍ତୋଷ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଙ୍ଗୀତର ପରମ୍ପରା ସହ ରାଜାରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଜଡ଼ିତ ଥିଲା । ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ସେହି ସମର୍ଥନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ କଳାକାରମାନେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବେଉସା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଏହି ପୁରାତନ କଳାକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହଜ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।"
ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର ୪ରୁ ୬ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ; ଚିନ୍ତାରେ କଳାକାର -
ଢୁମ୍ପା ନାଚ ଓ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ କଳାକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନର କଳାକାରଙ୍କ ଜୀବିକା ଉପରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନୂଆ କଳାକାର ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । କଳାକାର ପ୍ରଭାକର ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ଢୁମ୍ପା ପରିବେଷଣରେ ପ୍ରାୟ ଆଠ ଜଣ କଳାକାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । ଏବେ କଳାକାରଙ୍କ ଅଭାବରୁ ମାତ୍ର ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର ଚାରିରୁ ଛଅଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହି କଳାକୁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ପରିବେଷଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ । ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କଳା ସହ ଯୋଡ଼ି ରଖିଛି । କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ନିୟମିତ ପରିବେଷଣର ସୁଯୋଗ ନମିଳିଲେ ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ ।"
ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ଚାଲିଛି କଳାର ଧାରା :
ଢୁମ୍ପା କଳା ସହ ଅନେକ ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ରହିଛି । ବାପା ଓ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ ଏହି କଳା ଶିଖିଥିବା କଳାକାରମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଏହି କଳାକୁ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନଥିବାରୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । କଳାକାର ସୋମନାଥ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ସେ ଢୁମ୍ପା ନାଚ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି କଳା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର । ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ସ୍ଥାୟୀ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି । ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ନମିଳିଲେ ଏହି ପୁରାତନ ଲୋକକଳା ଦିନେ ଲୋପ ପାଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।"
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅପେକ୍ଷାରେ ପରମ୍ପରା; ସଂରକ୍ଷଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆଶା-
ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି । ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ଗଦାଧର ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ ପରିଷଦ ଏବଂ ଦିଗପହଣ୍ଡିର ଦଧିବାମାନ ଗ୍ରୁପ୍ ଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବାରେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ମହୋତ୍ସବ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଢୁମ୍ପା ପରିବେଷଣ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଅଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ । ନିୟମିତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ମଞ୍ଚ, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଲୋକକଳାର ପରିଚୟ ଓ ଗୁରୁ-ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ । ସେହିପରି ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତର ପୁରୁଣା ଗୀତ, ରାଗ, ତାଳ ଓ ବାଦନ ଶୈଳୀର ଡିଜିଟାଲ ଦଲିଲୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ।
ଢୁମ୍ପା ନାଚ ଓ ସଙ୍ଗୀତ କେବଳ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ନୁହେଁ:
ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ । ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ କିଛି କଳାକାରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ । ସରକାର, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସମାଜ ଓ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଲୋକକଳାକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଢୁମ୍ପା ଲୋକକଳା ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ:
୧. ଢୁମ୍ପା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଓ ସୃଷ୍ଟି
• ସ୍ରଷ୍ଟା: ୧୮ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରୀତିକବି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର 'ଢୁମ୍ପା'ର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ସେ ନିଜର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କବିତା ଏବଂ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ।
• ଗଠନ: ଏହା ପ୍ରାୟ ୬ ରୁ ୭ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ ଫାଙ୍କା ବାଉଁଶ ନଳୀରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଯାହାକୁ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଜରିରେ ସଜାଯାଇ ଏକ ଲମ୍ବା କାଠ ପଟା ଉପରେ ରଖାଯାଏ ।
• ବାଦନ ଶୈଳୀ: ଏହାକୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ ୮ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଟି ପିଟି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ଚମତ୍କାର ଛନ୍ଦମୟ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ।
୨. ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀ
• ନାଚ ଓ ଗୀତ: ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ 'କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୂ' ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଧା-କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମଲୀଳା ଆଧାରିତ ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଏ । ମୁଖ୍ୟ ଗାୟକ ଓ ପାଳିଆଙ୍କ ଗୀତ ସହିତ ଦ୍ରୁତ ତାଳରେ କଳାକାରମାନେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କଳା ପାଇଁ ମିଳିଲା ସମ୍ମାନ; ମହାମହିମଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ, ହେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ଅତିଥି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ: ଗୋଟିପୁ୍ଅ ନୃତ୍ୟକଳାକୁ ଜୀବିତ ରଖିବାକୁ ନୃତ୍ୟଗୁରୁଙ୍କ ନିସ୍ବାର୍ଥପର ଅବଦାନ, କେବେ ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର