ନଭେମ୍ବର ୩୦ରେ ସରିବ ଡିଜିପି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ; ଡିସେମ୍ବରରେ ନୂଆ ପୋଲିସ ମୁଖିଆ ଘୋଷଣା !
Odisha DGP: କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବେ । ଅବସରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରି ଗୃହ ବିଭାଗ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି ।
Published : November 19, 2026 at 1:40 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP) ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ । ବିନୟତୋଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ନେଇ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ୧୯୯୯୩ ବ୍ୟାଚ IPS ଅଫିସର ବିନୟତୋଷ ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି । ତେବେ ୬୦ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଅବସର ନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ଅନୁମତି ଦେଇଛି । ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଡିଜିପି ଭାବେ ବିନୟତୋଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି ।
କିଏ ହେବେ ନୂଆ ଡିଜିପି ?
ତେବେ IPS ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅବସର ତାରିଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର କିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ନୂଆ ଡିଜିପି ହେବେ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଡିଜିପି ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି । ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିଛନ୍ତି । ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଆଗକୁ କେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ ତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ନୂଆ ଡିଜିପିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି:
ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ହୋଇଥିବା ମାମଲାର ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶେଷ ଶୁଣାଣି ରହିଥିଲା । ତେବେ ନଭେମ୍ବର ୨୬ରେ ଏହି ମାମଲାରେ ରାୟ ଆସିବାର ରହିଛି । ତେଣୁ ଡିସେମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଏକପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।
ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଆସିବା ପରେ UPSC ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ବସିବ । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଡିଜିପି ଆଦି ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ବରିଷ୍ଠତା ଆଧାରରେ ଡିଜିପି ପାଇଁ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋହର ମାରିବେ । ଡିଜିପି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ୱାଇ. ବି ଖୁରାନିଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାତରଅନ୍ତର କରୁଥିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାମଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷ ରଖାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଓଡ଼ିଶା DGP ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲା: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ଶେଷ, ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ
ଓଡ଼ିଶା DGP ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲା: ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ଶୁଣାଣି, ବରିଷ୍ଠ IPSଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବା ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର