୨୨ରୁ ବିଧାନସଭା; ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି, ମୁତୟନ ହେବେ ୩୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ
୨୨ରୁ ବିଧାନସଭାର ସପ୍ତମ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : September 20, 2026 at 7:19 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ସପ୍ତମ ଅଧିବେଶନ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଅକ୍ଟୋବର ୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଆଜି (ସୋମବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ବିଧାନସଭାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ୩୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ସବୁଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇଛି । ଡିଜିପିଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ, ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ନରସିଂହ ଭୋଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ବିଧାନସଭା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜିପି:
ତେବେ ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ ପୋଲିସ ଡିଜି ସୁରକ୍ଷାର ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଡିଜିପି ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ଓ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଗୋଇନ୍ଦା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଡିଜିପି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ବହୁ ଅଫିସର ସାଦା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ । ଧାରଣାସ୍ଥଳ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ବିଧାନସଭା ପରିସର ଏବଂ ପିଏମଜି ଛକ ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଏବଂ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ।
ମୁତୟନ ହେବେ ୩୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ:
ପୋଲିସ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି," ବିଧାନସଭାକୁ ଲାଗି ଥିବା ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟାରିକେଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯାହାର ପାସ ଥିବ ତାକୁ ଛଡାଯିବ । ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ରହିଛି । ଅଫିସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଗେଟ୍ ରହିଛି । ସେହିପରି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଗେଟ୍ ରହିଛି । ୩୦ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଏଣ୍ଟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ । ବିଧାନସଭା ପାଖ କୋଠାରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ବିଧାନସଭାକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆସନ୍ତା ୨୨ରୁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ, କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଜାରି କଲା ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଡିଜିପିଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ; କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା, ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର