ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା DGP ଚୟନ ମାମଲା: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬କୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଜେଲ୍ DG ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରି ନିଜକୁ ଏହି ମାମଲାର ଜଣେ ‘ପ୍ରଭାବିତ ପକ୍ଷ’ ଭାବେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
Published : September 7, 2026 at 6:18 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP) ଚୟନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ମାମଲାର ଶୁଣାଣିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସଂଗ୍ରାମ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସଂଗ୍ରାମ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆମିକସକ୍ୟୁରି ମଧ୍ୟ ଆଜି (ସୋମବାର) ଆଉ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଜେଲ୍ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରି ନିଜକୁ ଏହି ମାମଲାର ଜଣେ ‘ପ୍ରଭାବିତ ପକ୍ଷ’ ଭାବେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୟୁନିଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ (UPSC) ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିବା ଡିଜିପି ପ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ନିଜ ନାମ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ, ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ସେ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଏହି ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାୟ ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ପଦବୀ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା ମାମଲାରେ ଯୁକ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ; ଗତ ୨ ତାରିଖରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓକିଲ ରାଜୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅଦାଲତଙ୍କୁ ଆହୁରି ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମଞ୍ଜୁର କରି ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣିକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଥିଲେ ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP) ଚୟନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ମାମଲାକୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ ତାରିଖରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭି. ମୋହନାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର UPSCକୁ ପଠାଇବାକୁ ଥିବା ପ୍ୟାନେଲରେ ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତିନିଜଣ DGP ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ୟାନେଲକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ UPSC ଅଗଷ୍ଟ ୭ ତାରିଖରେ ବୈଠକ କରିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ।
୨୦୦୬ ମସିହାର ‘ପ୍ରକାଶ ସିଂହ’ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜଣେ ଜୁନିଅର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ DGP ପଦ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଏହି PILରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ; ପୂର୍ବତନ IPS ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିୟମିତ DGP ନିଯୁକ୍ତି ନ ହେବା ଯାଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ DGP ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ବରିଷ୍ଠତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ଥିବା ୧୯୯୩ ବ୍ୟାଚର IPS ଅଫିସର ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସରକାର ଇନ ଚାର୍ଜ୍ DGP ଦାୟିତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ ଚାର୍ଜ୍ DGP ଥିବା ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ କୁମାର ଶର୍ମା (ବି.କେ. ଶର୍ମା) ୨୦୧୯ ଅଗଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇନଚାର୍ଜ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP) ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅରୁଣ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ୭ ମାସ ଧରି ଇନ-ଚାର୍ଜ୍ DGP ରହିଥିଲେ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଅକ୍ଟୋବରରେ PM କିଷାନ କିସ୍ତି: ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଟଙ୍କା, ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଅପଡେଟ୍
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ