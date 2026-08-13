ଓଡ଼ିଶା DGP ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ; ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବଢ଼ିଲା ଇନ-ଚାର୍ଜ୍ ଡିଜିପି ସମ୍ଭାବନା
DGP ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର UPSCକୁ ଓଡ଼ିଶା DGP ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନକରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ୍
Published : August 13, 2026 at 7:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଏକ ବଡ଼ ଦିଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଜଣେ ଇନ-ଚାର୍ଜ୍ ଡିଜିପି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଛି।
DGP ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ୟୁନିଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ କମିଶନ (UPSC)କୁ ଓଡ଼ିଶାର DGP ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନକରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ରେ ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।।
ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଡ଼ିଶା DGP ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ତାରିଖରେ ଅବସର ନେବେ । ତେଣୁ ନିୟମିତ ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ନ ହେବା ଯାଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଡିଜିପି ରଖିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେବେ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅରୁଣ କୁମାର ସଡ଼ଙ୍ଗୀ ୭ ମାସ ଧରି ଇନ-ଚାର୍ଜ୍ ଡିଜିପି ରହିଥିଲେ। ତେବେ ବରିଷ୍ଠତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ଥିବା ୧୯୯୩ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ ଅଫିସର ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସରକାର ଇନ ଚାର୍ଜ୍ ଡିଜିପି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନିୟମିତ ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ଯାଏ ସେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଏନେଇ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ମାରିକ କହିଛନ୍ତି, UPSC ବୋର୍ଡ ବୈଠକକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ୧୮ ତାରିଖ ଯାଏ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇନ-ଚାର୍ଜ୍ ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ତେବେ ସରକାର ବରିଷ୍ଠତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଡିଜି ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ in-charge ଡିଜିପି ଭାବେ ରଖିପାରିବେ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ଵିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ଓ ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆର. ପି କୋଚେ in charge ଡିଜିପି ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୩ ଦିନ ତଳେ ୧୯୯୪ ବ୍ୟାଚ୍ର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଓ ଯଶୱନ୍ତ ଜେଠୱାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଜି ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖିଆ ଚୟନ ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଥିଲା | ପୂର୍ବରୁ ବରିଷ୍ଠତା ଭିତ୍ତରେ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ ଓ ଆରୂପି କୋଚେଙ୍କ ନାମ ଆଗରେ ଥିଲା | ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ନାମ ବାଦ୍ ପକାଇ ସରକାର ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାମ ଆଗକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସଞ୍ଜୀବ ହିଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର