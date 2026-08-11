ଓଡ଼ିଶା DGP ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ; PIL ଦାଖଲ, ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମତି
ପ୍ରକାଶ ସିଂହ ମାମଲାରେ ୨୦୦୬ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ DGP ପଦ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ।
By PTI
Published : August 11, 2026 at 2:43 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP) ପଦ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ଏବଂ ଏହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ୨୦୦୬ ମସିହାର ପ୍ରକାଶ ସିଂହ ମାମଲାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା (PIL)ର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭି. ମୋହନାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପି. ଚିଦାମ୍ବରମ ଏହି ଜନସ୍ବାର୍ଥ ମାମଲା (PIL)କୁ ଜରୁରୀ ଭିତ୍ତିରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରି ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ବର୍ତ୍ତମାନର DGP ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଅବସର ନେବେ। ୨୦୦୬ ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ସିଂହ ମାମଲାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର DGPଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ତିନିଜଣ ସର୍ବାଧିକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୟନ କରିବେ। ଏହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ଅବଧି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ପୋଲିସ ବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ UPSC ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ୟାନେଲଭୁକ୍ତ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ରାୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଥରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ DGP ପଦ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯିବା ପରେ, ତାଙ୍କର ଅବସର ତାରିଖ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଅତିକମରେ ଦୁଇ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚିଦାମ୍ବରମ କହିଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ UPSCକୁ ପଠାଯିବାକୁ ଥିବା ପ୍ୟାନେଲରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କହିଥିଲେ, “ଆମେ ଏହାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି (ବୁଧବାର) ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବୁ।”
ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପି. ଚିଦାମ୍ବରମ କହିଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP) ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତିନି ଜଣ DGP ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ୟାନେଲକୁ ବିଚାର କରିବା ଲାଗି ଅଗଷ୍ଟ ୭ ତାରିଖରେ UPSCର ବୈଠକ ହେବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରକାଶ ସିଂହ ରାୟର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ୭ ତାରିଖରେ UPSCକୁ ତିନିଜଣ DGPଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚୟନ କରିବାର ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସେହି ତାଲିକାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲା। ଏବେ ସେମାନେ ଆଉ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଠାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।”
ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ADGP)ଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇ ନୂଆ ପ୍ୟାନେଲରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଚିଦାମ୍ବରମ କହିଥିଲେ, “ସେମାନେ ଜଣେ ADGPଙ୍କୁ ଆଜି କିମ୍ବା ଗତକାଲି ରାତିରେ ପଦୋନ୍ନତି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରି ବିଚାର ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।”
ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କହିଥିଲେ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ହେଉନଥିଲେ UPSC ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଚିଦାମ୍ବରମ କହିଥିଲେ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ପଦବୀ ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ୟାନେଲରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ।
ସେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଶୁଣାଣିର ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପ୍ୟାନେଲ ପଠାଇବାରେ ବିଫଳ ହେବା କିମ୍ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ୟାନେଲ ପଠାଇବା ଘଟଣାରେ UPSC ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଛି। ଏଥିସହ ପି. ଚିଦାମ୍ବରମ କହିଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ। ମେ ମାସରେ ପଠାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ୟାନେଲରେ ତିନିଜଣ DGP ଏବଂ ଆଠଜଣ ADGP ଥିଲେ। “ଅଗଷ୍ଟ ୭ ତାରିଖରେ UPSC ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ ଏବଂ କହିଥିଲା; ଆମେ କେବଳ DGP ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବୁ। ଏହା ପରେ UPSC ବୈଠକ ହେବା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲେ ଏବଂ ଏବେ ତରବରିଆ ଭାବେ ଆଉ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା (PIL) ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠାଯାଉଛି, କାରଣ DGP ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିବାକୁ ଦ୍ୱିଧାବୋଧ କରିବେ। ଏହା ଏକ PIL। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ ରିଟ୍ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିବେ ନାହିଁ।
ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଥମେ କୋର୍ଟ UPSC ଠାରୁ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆଶା କରିବ। “କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ କାହାକୁ ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ, ସେମାନେ (UPSC) ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ପଠାଯାଉଛି, ତେବେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ UPSC ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ।”
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ; ୧୬ ଅଗଷ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର DGP ୱାଇ.ବି. ଖୁରାନିଆ ଅବସର ନେବେ। ସେପଟେ ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଯଶୱନ୍ତ କୁମାର ଜେଠୱାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP) ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଛି । ଉଭୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।