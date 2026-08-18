ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶା DGP ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇ PIL ମାମଲା: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨କୁ ଶୁଣାଣି ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

ପ୍ରକାଶ ସିଂହ ମାମଲାର ରାୟ ଉଲଙ୍ଘନ କରି ଜୁନିଅର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ; ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

ODISHA DGP APPOINTMENT
ଓଡ଼ିଶା DGP ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇ PIL ମାମଲା: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨କୁ ଶୁଣାଣି ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ (ANI)
author img

By PTI

Published : August 18, 2026 at 6:18 PM IST

|

Updated : August 18, 2026 at 6:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ(DGP) ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଦାୟର ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା (PIL)ର ଶୁଣାଣିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ୨୦୦୬ ମସିହାର ‘ପ୍ରକାଶ ସିଂହ’ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜଣେ ଜୁନିଅର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ DGP ପଦ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଏହି PILରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି।

ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭି. ମୋହନାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାଜର ହୋଇଥିବା ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର PILର ଜବାବ ଦାଖଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜବାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେକର୍ଡରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜବାବକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାର ଶୁଣାଣିକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ୟୁନିଅନ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ କମିଶନ (UPSC)କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନକରିବାକୁ। ଜଣେ ଜୁନିୟର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡିଜିପି ପଦ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କୋର୍ଟ ଏହି PILର ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାଜର ହୋଇଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପି. ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ADGP ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

୨୦୦୬ ମସିହାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ‘ପ୍ରକାଶ ସିଂହ’ ମାମଲାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର ଡିଜିପିଙ୍କୁ UPSC ଦ୍ୱାରା ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଏମ୍ପାନେଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ବିଭାଗର ତିନିଜଣ ସର୍ବାଧିକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୟନ କରିବେ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସେବା ଅବଧି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ସେବା ରେକର୍ଡ ଏବଂ ପୋଲିସ ବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଧାର କରି UPSC ଏହି ଏମ୍ପାନେଲମେଣ୍ଟ କରିବ।

ଏଥିସହ, ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡିଜିପି ପଦ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅତିକମରେ ଦୁଇ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ଅବସର ତାରିଖ ଯେତେବେଳେ ହେଉନା କାହିଁକି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟରେ ଏହା କୁହାଯାଇଥିଲା।

ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ ତାରିଖରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଏହି ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର UPSCକୁ ପଠାଇବାକୁ ଥିବା ପ୍ୟାନେଲରେ ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ କହିଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତିନିଜଣ DGP ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ୟାନେଲକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ UPSC ଅଗଷ୍ଟ ୭ ତାରିଖରେ ବୈଠକ କରିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ।

ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଣେ ADGPଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ପ୍ୟାନେଲରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅନୁପାଳନ ହେଉନଥିଲେ UPSC ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ।

ଚିଦାମ୍ବରମ୍ କହିଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଏପ୍ରିଲରେ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ପଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ। ମେ’ ମାସରେ ପଠାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ୟାନେଲରେ ତିନିଜଣ DGP ଏବଂ ଆଠଜଣ ADGP ଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ମାମଲାକୁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା (PIL) ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠାଯାଉଛି, କାରଣ ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ରହିବେ।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ପୂର୍ବତନ IPS ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିୟମିତ DGP ନିଯୁକ୍ତି ନ ହେବା ଯାଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ DGP ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ବରିଷ୍ଠତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ଥିବା ୧୯୯୩ ବ୍ୟାଚର IPS ଅଫିସର ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସରକାର ଇନ ଚାର୍ଜ୍ DGP ଦାୟିତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ତେବେ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ କୁମାର ଶର୍ମା (ବି.କେ. ଶର୍ମା) ୨୦୧୯ ଅଗଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇନଚାର୍ଜ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP) ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅରୁଣ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ୭ ମାସ ଧରି ଇନ-ଚାର୍ଜ୍ DGP ରହିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଖଣି ବର୍ଜ୍ୟରୁ ମଜବୁତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ବିକଶିତ କଲା NIT ରାଉରକେଲା
Last Updated : August 18, 2026 at 6:41 PM IST

TAGGED:

ODISHA DGP APPOINTMENT ROW
SUPREME COURT
ODISHA GOVERNMENT
ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା
ODISHA DGP APPOINTMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.