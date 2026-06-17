ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନକଲି ଦସ୍ତଖତରେ ବଦଳି, ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗିରଫ
ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଜାଲିଆତି କରି ବଦଳି ହେବା ଘଟଣାରେ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କୁ ଗିରଫ। ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତା ମୋନାଲିସା ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହେବେ। ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : June 17, 2026 at 5:31 PM IST
Odisha Deputy Speaker signature forgery, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଉପବାଚସ୍ପତି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭୋଇଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଜାଲିଆତି କରି ବଦଳି ହାସଲ କରିବା ମାମଲାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ଆଜି (ବୁଧବାର) କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (AEE) ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମୋନାଲିସା ବେହେରା ମଧ୍ୟ ସହ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତା ଅଛନ୍ତି । ଜାଲ ଦସ୍ତାବିଜ ବ୍ୟବହାର କରି ଉଭୟ ଅଧିକାରୀ ବଦଳି ହାସଲ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
'ତଦନ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛିି'
ମାମଲା ନେଇ ଜୋନ୍-୧ ଏସିପି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୋୟୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି," ଅଭିଯୁକ୍ତା ମୋନାଲିସାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯିବ। ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। ଏନେଇ ଆଗକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। "
କଣ ଥିଲା ଅଭିଯୋଗ
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ଅଧିକାରୀ ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ ଓ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଧିକୃତ ଡି.ଓ.ପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଲ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେହି ଦସ୍ତାବିଜକୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରି ମୋନାଲିସା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରଗାଁ ବ୍ଲକ୍ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସଦର ବ୍ଲକ୍କୁ ବଦଳି ପାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଉକ୍ତ ଚିଠିଗୁଡ଼ିକୁ ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଜାରି କିମ୍ବା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଏନେଇ ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ନିରଞ୍ଜନ କୁମାର ସା ଏସମ୍ପର୍କରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ।
ଏନେଇ ଜୁନ ୧୩ରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଦଫା ୩୧୯(୨), ୩୩୬(୩), ୩୪୦(୨), ୩(୫), ୩୧୮(୪), IT Act ୬୬(C)ରେ ମାମଲା (ନଂ.୪୭୩/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା ବିଜେଡି
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟପାତ୍ର ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅଫିସ କାମ ହେଉଛି ନା ଏଭଳି ଜାଲି କାମ ହେଉଛି। ଲୋକେ ପଠାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ। ହେଲେ କେତେବେଳେ ଫାଇଲ ଚୋରି, ଚନ୍ଦନ କାଠ ଚୋରି ଏବଂ ଜାଲି ଦସ୍ତଖତ ନେଇ ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ। ଏମିତି ଆଉ କାହାର ନକଲି ଦସ୍ତଖତ ହେଉଛି। ଲୋକହସା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆମେ ସତର୍କ କରୁଛୁ। ଏହି ମାମଲାରେ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଜେଲ ପଠାଯାଉ। ଉପବାଚସ୍ପତି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କି ? ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଲେଟର ପ୍ୟାଡ୍ ପାଇଲେ। ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । "
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନକଲି ଦସ୍ତଖତରେ ବଦଳି ଷଡଯନ୍ତ୍ର! 2 ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର