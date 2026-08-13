'ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ନୁହେଁ ସରକାର'; କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କେଭିଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ, 7ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ ନଦେଲେ ଆକ୍ସନ
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯଦି ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆକ୍ସନ ହେବ ବୋଲି ରୋକଠୋକ କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : August 13, 2026 at 8:28 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓଙ୍କ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା । ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନାର ଖର୍ଚ୍ଚ, ଟୁର୍ ରିପୋର୍ଟ ଓ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ର ହିସାବ ମାଗିଲେ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏଣିକି ୭ ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ ନଦେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ-
ଗୁରୁବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ । ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ରହିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଟୁର୍ ରିପୋର୍ଟ, ବିଭାଗୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଚାଷୀଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ଓ ରାଜ୍ୟର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଯୋଜନାର ଅଗ୍ରଗତି । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ନୁହେଁ । ମୁଁ ବି ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ନୁହେଁ । ତୁମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରନ୍ କରୁନାହଁ, ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରନ୍ କରୁଛୁ। ଯିଏ ମାନିବ ନାହିଁ, ସିଏ ଘରକୁ ପଳେଇବେ ।"
ରିପୋର୍ଟ କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ? ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ପଚାରିଲେ କେଭି-
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ହର୍ଟିକଲଚର୍ ଅଫିସର୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କେଭି ସିଂହଦେଓ । ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ଓ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଟୁର୍ରେ ପଠାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଫେରିବା ପରେ ସେହି ଟୁର୍ରୁ କ’ଣ ଶିଖିଲେ, ତାହାର ରିପୋର୍ଟ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉନାହିଁ । ସେନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କି ଟୁର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ ।
କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ୫୮ଟି ସବ୍-ଡିଭିଜନ୍ରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସୁବିଧା ବିକଶିତ କରିବା । ୨୦୨୫ରେ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ୨୦୨୯-୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୫୮ଟି ସବ୍-ଡିଭିଜନ୍ରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସ୍ଥାପନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି ନୁହେଁ । ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ସଂରକ୍ଷଣ, ଫସଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷତି କମାଇବା, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କମ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ବା distress sale ରୋକିବା ଏବଂ ବଜାର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ୫୮ଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ଅଗ୍ରଗତି କେତେ ? ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀରେ ଗୋଟିଏ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ତେବେ ବାକି ୫୭ଟି କେଉଁଠି ମଞ୍ଚରୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କେଭି ସିଂହଦେଓ ।
ସମ୍ମିଳନୀରେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କି, କୃଷି ବଜେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ କାମର ଦୃଶ୍ୟମାନ ପରିଣାମ କେଉଁଠି?
ତାଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ ବିଭାଗର ବଜେଟ୍ ପ୍ରାୟ ୭ ହଜାର କୋଟିରୁ ୧୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମିଳିଲେ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆସିବ । ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କେଉଁ ଯୋଜନାରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଏବଂ ତାହାର ଲାଭ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏହାର ହିସାବ ଦେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ।
କେବଳ ଟୁର୍ କରାଇଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଟୁର୍ର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଦେଶକୁ ନିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ କ’ଣ ଶିଖିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାହା କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ,ତାହାର ରିପୋର୍ଟ ସହ ଭିଡିଓ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ୭ ଦିନର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ । ଟୁରର ରିପୋର୍ଟ, ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂର ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସରଣ ନକଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନୟାଗଡ଼ରେ ସାର କଳାବଜାରୀ ! ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ, ଖୋଲା ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗକୁ DRCSଙ୍କ ଖଣ୍ଡନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର