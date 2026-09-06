ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ, ବାଲି ଯିବେ ଓଡିଶା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ
ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା - ୨୦୨୬ ସଂପର୍କିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।
Published : September 6, 2026 at 12:46 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସୁରକ୍ଷିତ, ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ଆୟୋଜନ ହେବ ଚଳିତବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 'ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ବାଲିଯାତ୍ରା' ଆୟୋଜନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟର ନୌବାଣିଜ୍ୟିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ । ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା - ୨୦୨୬ ସଂପର୍କିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ।
ବାଲି ଯିବେ ଓଡିଶା ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ
ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଐତିହ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ‘ଟେକିଂ ଇଟ୍ ଟୁ ବାଲି’ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲିକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବା ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା - ୨୦୨୬ । ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଁଚିଛି । କଟକର ଐତିହାସିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗଣପର୍ବ ‘ବାଲିଯାତ୍ରା - ୨୦୨୬’କୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ, ସୁରକ୍ଷିତ, ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଂପର୍କରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉସାହେବ ଶିନ୍ଦେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।
କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉସାହେବ ଶିନ୍ଦେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଗତବର୍ଷ ୨୦୨୫ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ୬୫ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଦିନ ସର୍ବାଧିକ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ୩୯୬ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ହେବା ସହିତ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ୪୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିଲା । କେବଳ ଓରମାସରେ ୫୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଛି । ୧୪୨୦ ଷ୍ଟଲ ବୁକିଂ ହୋଇଥିଲା । ୨୪ ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଚଳିତ ଥର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଅଂଶୀଦାର ଦେଶ ଭାବେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ମହାନଦୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବା ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ
ବୈଠକରେ ଯାତାୟାତ ଓ ପଡ଼ିଆ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଭୟ ଉପର ଓ ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଚହଟା ରୋଡ୍ର ଅଧା ଅଂଶକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି । ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳରୁ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅଧିକ ବସ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ସଂପର୍କରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ । ଶୃଙ୍ଖଳା, ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିବେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ‘ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ଗ୍ରୀନ୍ ବାଲିଯାତ୍ରା’ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ୩ଟି ପରିବର୍ତ୍ତେ ୨ଟି ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଆଞ୍ଚଳିକ ବ୍ୟବସାୟ ଓ କାରିଗରଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଓରମାସ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ ୫୦୦ଟି ଷ୍ଟଲ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଷ୍ଟଲଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଐତିହ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ‘ଟେକିଂ ଇଟ୍ ଟୁ ବାଲି’ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲିକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବା ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏହା ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଇଣ୍ଡେନେସିଆର ଐତିହାସିକ ନୌବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାତ୍ରାର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବ । ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲିରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବାଲିଯାତ୍ରା ଗସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା, ପ୍ରୋଟୋକଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
ବୈଠକରେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ସୁଚାରୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଜୁରୀ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ମୁତୟନ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜନ କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ବାଲିଯାତ୍ରା - ୨୦୨୬କୁ ଏକ ଓ ସଫଳ ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଗୃହ, ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସଂପର୍କ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ଡଃ. ମୃଣାଳିନୀ ଦର୍ସ୍ୱାଲ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବ ବଲୱନ୍ତ ସିଂ, ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସଚିବ ବିଜୟ କେତନ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ସମେତ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ AI, ରୋଗ ଚିହ୍ନଟରୁ ମେଡିକାଲ୍ ଯାଏଁ ଫୋକସ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ IISc ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ତାମିଲ ନେବେ ଓଡ଼ିଶାର ୧୨୦ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର