ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ, ବାଲି ଯିବେ ଓଡିଶା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ

ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା - ୨୦୨୬ ସଂପର୍କିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।

Odisha team to visit bali
ବାଲି ଯିବେ ଓଡିଶା ଟିମ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 6, 2026 at 12:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସୁରକ୍ଷିତ, ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ଆୟୋଜନ ହେବ ଚଳିତବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 'ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍‌ ମୁକ୍ତ ବାଲିଯାତ୍ରା' ଆୟୋଜନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟର ନୌବାଣିଜ୍ୟିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ । ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା - ୨୦୨୬ ସଂପର୍କିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ।

Odisha team to visit bali
ବାଲି ଯିବେ ଓଡିଶା ଟିମ (ETV Bharat Odisha)

ବାଲି ଯିବେ ଓଡିଶା ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ

ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଐତିହ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ‘ଟେକିଂ ଇଟ୍ ଟୁ ବାଲି’ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲିକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବା ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା - ୨୦୨୬ । ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଁଚିଛି । କଟକର ଐତିହାସିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗଣପର୍ବ ‘ବାଲିଯାତ୍ରା - ୨୦୨୬’କୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ, ସୁରକ୍ଷିତ, ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।

ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଂପର୍କରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉସାହେବ ଶିନ୍ଦେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।

କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉସାହେବ ଶିନ୍ଦେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଗତବର୍ଷ ୨୦୨୫ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ୬୫ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଦିନ ସର୍ବାଧିକ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ୩୯୬ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ହେବା ସହିତ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ୪୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିଲା । କେବଳ ଓରମାସରେ ୫୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଛି । ୧୪୨୦ ଷ୍ଟଲ ବୁକିଂ ହୋଇଥିଲା । ୨୪ ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଚଳିତ ଥର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଅଂଶୀଦାର ଦେଶ ଭାବେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ମହାନଦୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବା ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।

ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ



ବୈଠକରେ ଯାତାୟାତ ଓ ପଡ଼ିଆ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଭୟ ଉପର ଓ ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଚହଟା ରୋଡ୍‌ର ଅଧା ଅଂଶକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି । ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳରୁ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅଧିକ ବସ୍‌ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ସଂପର୍କରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ । ଶୃଙ୍ଖଳା, ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିବେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ‘ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ଗ୍ରୀନ୍ ବାଲିଯାତ୍ରା’ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ୩ଟି ପରିବର୍ତ୍ତେ ୨ଟି ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଆଞ୍ଚଳିକ ବ୍ୟବସାୟ ଓ କାରିଗରଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଓରମାସ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ ୫୦୦ଟି ଷ୍ଟଲ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍‌ ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଷ୍ଟଲଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।

ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଐତିହ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ‘ଟେକିଂ ଇଟ୍ ଟୁ ବାଲି’ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲିକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବା ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏହା ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଇଣ୍ଡେନେସିଆର ଐତିହାସିକ ନୌବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାତ୍ରାର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବ । ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲିରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବାଲିଯାତ୍ରା ଗସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା, ପ୍ରୋଟୋକଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ବୈଠକରେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ସୁଚାରୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଜୁରୀ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ମୁତୟନ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜନ କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ବାଲିଯାତ୍ରା - ୨୦୨୬କୁ ଏକ ଓ ସଫଳ ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଗୃହ, ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସଂପର୍କ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ଡଃ. ମୃଣାଳିନୀ ଦର୍ସ୍ୱାଲ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବ ବଲୱନ୍ତ ସିଂ, ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସଚିବ ବିଜୟ କେତନ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ସମେତ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ AI, ରୋଗ ଚିହ୍ନଟରୁ ମେଡିକାଲ୍ ଯାଏଁ ଫୋକସ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ IISc ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ତାମିଲ ନେବେ ଓଡ଼ିଶାର ୧୨୦ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BALIJATRA PREPARATION MEETING
CS MEETING
PLASTIC FREE BALIJATRA
ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ
ODISHA TEAM VISIT BALI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.