ETV Bharat / state

'ଡିପ୍ ସି' ଫିସିଂ ମିଶନ୍' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ; ଏଣିକି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ଧରିବେ ଓଡ଼ିଆ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ

ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

Fisheries in high seas
'ଡିପ୍ ସି' ଫିସିଂ ମିଶନ୍' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 9, 2026 at 10:35 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହା ଆମ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ । ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଆୟୋଜିତ 'ଡିପ୍ ସି' ଫିସିଂ ମିଶନ୍' ( Deep Sea Fishing Mission) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରୁ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ସ୍ଥାୟୀ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ‘ପ୍ରାଧିକରଣ ପତ୍ର’ (ଏଲଓଏ) ଆବଣ୍ଟନ ଏବଂ ‘ଓଡ଼ିଶା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମାଛଧରା ମିଶନ’ର ଜାତୀୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡଃ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କେନ୍ଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁପାଳନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ସିଂ, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫେସର ଏସ.ପି. ସିଂ ବାଘେଲ, ରାଜ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

Fisheries in high seas
'ଡିପ୍ ସି' ଫିସିଂ ମିଶନ୍' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ (ETV Bharat Odisha)

ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଭଳି ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଆଉ ଏହି ମାଟିରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଧରା ମିଶନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ । ମତ୍ସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ଏବଂ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରୟାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ । ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୩ କୋଟି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ।

ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍‌ରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଚାଷ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦେଶର ବିକାଶରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ । ଭାରତ ଏବେ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୧୨୫ଟି ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଛି । ଆମର ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆମ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ସୂଚାଉଛି । ଆମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରମୁଖ ବଜାରରେ ଆମର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଜାହିର କରିବ । ଏହା କେବଳ ଆମ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁନି, ବରଂ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ବିଶେଷକରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାରେ ବେଶ ସହାୟକ ହେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଧରିବା, ଏହାର ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାର ପ୍ରମୁଖ ଭାଗିଦାରୀ ସାଜିଛନ୍ତି ।"


ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଓଡ଼ିଶା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମାଛଧରା ମିଶନ’ ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲୁ-ଇକୋନୋମି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂତନ ଜୀବିକାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତୁଳନାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ପ୍ରାୟ ଅଧା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୧୨ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ମୂଲ୍ୟ ୨୪ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା । ଆନ୍ଧ୍ର ତୁଳନାରେ ଆମର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନଦୀ ଓ ଜଳାଶୟ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଆମଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ । ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ ୪୫ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ । ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମାଛ ରପ୍ତାନିରୁ ମୋଟ ଆୟ ୭୩ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ କେବଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏଥିରୁ ୨୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଛି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ​

ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତାଘାଟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ହେବ । ଏଥିସହ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ସହୃଦୟତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା । ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ମାଛର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ଆମ ମନ୍ଦିରରେ, ବିଶେଷ କରି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ମାଛ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମାଛକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ ।

​ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ୫୭୫ କିଲୋମିଟର ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମିର ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ୧୦ ବର୍ଷ ଭିତରେ ୧୫୦ଟି ମାଛ ଧରା ଜାହାଜ ଓ ଡିଏସଏଫଭିର ନିୟୋଜନ ସହ ୫୦୦ଟି ମାଛ ଧରା ଜାହାଜର ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ମିଶନର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା 'ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି' କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଉଭା ହେବ। ଏଥିସହିତ 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯୋଜନା' ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ନୌବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ହଜାର ବର୍ଷର ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାହାର ଗାରିମାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।​ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ସିଂହ, କେନ୍ଦ୍ର ମସ୍ୟ, ପଶୁପାଳନ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ୯୫.୭୯ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗତ ୧୧ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିରେ ବେଶ୍‌ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାୟ ୧୮୦ ଲକ୍ଷ ଟନ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ହେଉଥିବା ଆୟ ୩୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି ୬୨ ହଜାର ୪୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ଆମ ଦେଶର ସାମୁଦ୍ରିକ ମସ୍ୟ ରପ୍ତାନିର ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ କେବଳ ଆମେରିକାକୁ ଯାଉଛି । ଆମେରିକା ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ଜାରି ରହିଛି । ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ରପ୍ତାନି ହେଉଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୧୧ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୭୩ ହଜାର ୮୯୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଦେଶ ଏବେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ 'ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି' ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି, ଯାହା ବିକଶିତ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନାଇଜର ପଞ୍ଚଦଶ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହ; 'ଯୁବବର୍ଗ ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ'



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

FISHERIES IN HIGH SEAS
VICE PRESIDENT CP RADHAKRISHNAN
MINISTER GOKULANAND MALLICK
ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରା
ODISHA DEEP SEA FISHING MISSION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.