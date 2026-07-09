'ଡିପ୍ ସି' ଫିସିଂ ମିଶନ୍' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ; ଏଣିକି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ଧରିବେ ଓଡ଼ିଆ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ
ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : July 9, 2026 at 10:35 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହା ଆମ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ । ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଆୟୋଜିତ 'ଡିପ୍ ସି' ଫିସିଂ ମିଶନ୍' ( Deep Sea Fishing Mission) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରୁ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ସ୍ଥାୟୀ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ‘ପ୍ରାଧିକରଣ ପତ୍ର’ (ଏଲଓଏ) ଆବଣ୍ଟନ ଏବଂ ‘ଓଡ଼ିଶା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମାଛଧରା ମିଶନ’ର ଜାତୀୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡଃ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କେନ୍ଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁପାଳନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ସିଂ, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫେସର ଏସ.ପି. ସିଂ ବାଘେଲ, ରାଜ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଭଳି ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଆଉ ଏହି ମାଟିରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଧରା ମିଶନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ । ମତ୍ସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ଏବଂ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରୟାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ । ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୩ କୋଟି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ।
‘ଓଡ଼ିଶା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମାଛଧରା ମିଶନ’ ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲୁ-ଇକୋନୋମି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ଓ ହଜାର ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର ପାଇଁ ନୂତନ ଜୀବିକା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଉପକୃତ ହେବେ । ଆମ ରାଜ୍ୟର ୧ କୋଟି ପରିବାରଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ତଥା… pic.twitter.com/wvwIgGA7vE— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) July 9, 2026
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଚାଷ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦେଶର ବିକାଶରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ । ଭାରତ ଏବେ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୧୨୫ଟି ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଛି । ଆମର ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆମ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ସୂଚାଉଛି । ଆମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରମୁଖ ବଜାରରେ ଆମର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଜାହିର କରିବ । ଏହା କେବଳ ଆମ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁନି, ବରଂ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ବିଶେଷକରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାରେ ବେଶ ସହାୟକ ହେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଧରିବା, ଏହାର ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାର ପ୍ରମୁଖ ଭାଗିଦାରୀ ସାଜିଛନ୍ତି ।"
ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଓଡ଼ିଶା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମାଛଧରା ମିଶନ’ ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲୁ-ଇକୋନୋମି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂତନ ଜୀବିକାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତୁଳନାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ପ୍ରାୟ ଅଧା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୧୨ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ମୂଲ୍ୟ ୨୪ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା । ଆନ୍ଧ୍ର ତୁଳନାରେ ଆମର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନଦୀ ଓ ଜଳାଶୟ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଆମଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ । ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ ୪୫ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ । ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମାଛ ରପ୍ତାନିରୁ ମୋଟ ଆୟ ୭୩ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ କେବଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏଥିରୁ ୨୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଛି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତାଘାଟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ହେବ । ଏଥିସହ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ସହୃଦୟତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା । ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ମାଛର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ଆମ ମନ୍ଦିରରେ, ବିଶେଷ କରି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ମାଛ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମାଛକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ ।
ସ୍ଥାୟୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ସୁବିନିଯୋଗ ପାଇଁ " ଲେଟର ଅଫ୍ ଅଥରାଇଜେସନ୍ (loa)" ପ୍ରଦାନର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନ୍ୟବର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ସି. ପି. ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଜୀ, ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରି ବାବୁ କମ୍ଭମପାଟିଜୀ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗଦେଲି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ… pic.twitter.com/GLbon0TuwF— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) July 9, 2026
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନାଇଜର ପଞ୍ଚଦଶ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହ; 'ଯୁବବର୍ଗ ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର