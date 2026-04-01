ସୀମାନ୍ତ କୋଟିଆରେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ

ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କୋଟିଆରେ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ରିପୋର୍ଟ- ସି ଶାନ୍ତାକାର

Odisha Day celebrated with grand celebration at Kotiya
ସୀମାନ୍ତ କୋଟିଆରେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 1, 2026 at 7:18 PM IST

Updated : April 1, 2026 at 8:04 PM IST

କୋରାପୁଟ: ଗୋଟିଏ ପଟେ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ୨୧ଟି ଗ୍ରାମ ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଇନଗତ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କୋଟିଆରେ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ।

ଏହି ଉତ୍ସବରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ କୋରାପୁଟ ଓ ପଟାଙ୍ଗି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାଷାଗତ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରାକୁ ଚିତ୍ରିତ କରୁଥିବା ଏକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ବିସ୍ତାରିତ ଓଡିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଏକୀକରଣ ପାଇଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା।

କୋଟିଆ ଏକ ସରକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ

ସୀମାନ୍ତ କୋଟିଆରେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ (Etv Bharat)

ଏହି ଅବସରରେ କୋରାପୁଟର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗଦାଧର ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, 'ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ କୋଟିଆର ସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟ ନିରାଶାଜନକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟନଗର ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ତଳ ଗଞ୍ଜେଇପଦର ଗାଁରେ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିବାଦକୁ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କୋଟିଆ କେବଳ ଏକ ସରକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ ବରଂ ସମସ୍ତ ୪.୫ କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ସରକାର ଏବଂ ନାଗରିକମାନେ ଏବେ ଏକ ମିଳିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ସହିତ ଏକାଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ' ।

ଶ୍ରୀ ପରିଡା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, 'ଜନତାଙ୍କ ଧାରଣା ଏବଂ ଭାଷା ପରିଚୟରେ ଏକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବାସିନ୍ଦା କହୁଥିଲେ, ଯେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ କେବଳ ତେଲୁଗୁ କହୁଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟତଃ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କିମ୍ବା ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଭୟରେ ଏପରି କହୁଥିଲେ । ସେହି ଭୟ-ଚାଳିତ ଆଚରଣ ଏବେ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ରହିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ରହିଛି ଓ ରହିବ' ।
କୋଟିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ପାଳନ ନୂତନ ଆଶା ଭରି ଦେଇଛି

ଆଦିବାସୀ ଜୀବନ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଡକ୍ଟର ପରେଶ ରଥ କହିଛନ୍ତି, 'କୋଟିଆ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଆଲୋଚନା ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ତୃଣମୂଳ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରେ। କୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ପାଳନ ଏକ ନୂତନ ଆଶା ଓ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଦେଇଛି ।'

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ଏହି ସଂଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ସଚେତନତା ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବହାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶ ହୋଇ ରହିବ' ।


କାଳିଆ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି , ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି

କୋଟିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ କାଟ୍ରୁ ଗେମେଲ୍ କହିଥିଲେ 'କୃଷି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଅଟେ। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଝାଡୁ ଘାସ ଏବଂ କଦଳୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଭଳି ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା କିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ତାହା ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ।'
ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଭାଷା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। 'ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ନିଜସ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ଅବଶ୍ୟ ଗୁରୁତର ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡୁଛି । ତେବେ ଆଜିର ଭବ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ପାଳନ କୋଟିଆବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ



