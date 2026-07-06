EXPLAINER: ଖଣିର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାଦନ ଦୁଃଖ; ପ୍ରବାସନ ରୋକିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ, ଫଳପ୍ରଦ କେତେ ?
ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୂର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ଅଭାବ, ଜୀବିକା ସଙ୍କଟ କାରଣରୁ ଆଦିବାସୀ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଏକ ଜଟିଳ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି, ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : July 6, 2026 at 2:01 PM IST
Odisha Migrant Workers ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା… ଦେଶର ଖଣିଜ ଭଣ୍ଡାରରେ ଭରପୂର ରାଜ୍ୟ । କେନ୍ଦୁଝର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର… ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବାହାରୁଛି । ସରକାର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗର କଥା କହୁଛନ୍ତି । ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ବିକାଶର ଇଞ୍ଜିନ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ବିକାଶର ଚାକଚକ୍ ଚିତ୍ରର ଆଉ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଛି, ଅନ୍ଧାର, ଅବହେଳା ଓ ଅସହାୟତାର କଠୋର ବାସ୍ତବତା ।
'ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର' ଭଳି, ସେହି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରୁ ହିଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ରୋଜଗାରର ସନ୍ଧାନରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, କେରଳ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । କେହି କାରଖାନାରେ, କେହି ନିର୍ମାଣସ୍ଥଳୀରେ, କେହି ଇଟାଭାଟିରେ ତ ଆଉ କେହି ବିଭିନ୍ନ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । କେହି କେହି ପରିବାରର ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିନା ମଜୁରୀ କିମ୍ବା ନାମମାତ୍ର ମଜୁରୀରେ ଜଣେ ମାଲିକ ପାଖରେ ବନ୍ଧନ ଶ୍ରମିକ ବା ବନ୍ଧିତ ଶ୍ରମିକ (Bonded Labour) ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ।
ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ଓ ହୃଦୟବିଦାରକ କଥା ହେଉଛି, ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଜୀବିକା ସନ୍ଧାନରେ ଯାଇ ଜୀବନ୍ତ ଫେରୁନାହାନ୍ତି । ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରେ କେବଳ ମୃତଦେହ । ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ଆଶାରେ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଘରୁ ବାହାରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଫେରିବା ବେଳେ ପରିବାରକୁ ମିଳେ କେବଳ ଶୋକ ଓ ଅଶ୍ରୁ । ଆଉ କିଛି ଶ୍ରମିକ ନର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ନ୍ତି ।
ସଦ୍ୟତମ, ତାମିଲନାଡୁର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଘଟିଥିବା ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି । ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ୧୪ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଦାଦନ ସମସ୍ୟାର ଉତ୍କଟ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଭାବିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି । ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଅଘଟଣ ପୁଣି ପଦାରେ ପକାଇଛି ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ନଗ୍ନଚିତ୍ର । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୁଣିଥରେ ରାଜ୍ୟର ଦାଦନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଦାଦନ ସମସ୍ୟାର ବଢ଼ିବା କାରଣ କ'ଣ ? ବନ୍ଧନ ଶ୍ରମିକ କ'ଣ ? ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ନଜରଦାରି କେଉଁଠି ? ଟାସ୍କଫୋର୍ସର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଓ ଏହା କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି ? ଆଇନ ଅଛି, ଯୋଜନା ଅଛି, ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି, ତଥାପି ଶ୍ରମିକ ଆଜି ବି କାହିଁକି ଅସୁରକ୍ଷିତ ? ଏନେଇ ଦେଖିବା ETV Bharatର EXPLAINER...
ଦାଦନ ସମସ୍ୟା କେତେ ବଡ଼ ?
ଦାଦନ ଆଜି କେବଳ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ଏହା ରୋଜଗାର, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରଶାସନିକ ଜବାବଦେହିତା ଓ ବିକାଶ ମଡେଲର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ । ଭାରତର ପ୍ରାୟ ୧୮ ମିଲିୟନ ଲୋକ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରବାସ କରୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଏ । ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଯୋଗାଉଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବୋଲି ଶ୍ରମ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଦାଦନ ଯିବର କାରଣ କ'ଣ ?
ଦାଦନ ଯାଇ ନିର୍ଯାତନାରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବଲାଙ୍ଗୀରର ରଞ୍ଜିତା ରଣା କହିଛନ୍ତି, "ଦଲାଲମାନେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଲୋଭ ଦେଖାଇଥାଆନ୍ତି । ଘର ପାଖରେ କାମ ନମିଳିବାରୁ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଲୋକମାନ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ରହିଛି । ଏହାସହ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଥିବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭଳି, ଆମ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ । ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ କରି, ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ କାମ ଆଶାରେ ଦାଦାନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।"
ବନ୍ଧନ ଶ୍ରମିକ କ'ଣ ?
ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ (NHRC) ଅନୁଯାୟୀ, ବନ୍ଧନ ଶ୍ରମିକ (Bonded Labour) ହେଉଛି ଋଣ ବନ୍ଧନ (Debt Bondage) (ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନେଇଥିବା ଋଣ ବା ଅଗ୍ରୀମ ଅର୍ଥ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ଜଣେ ମହାଜନ କିମ୍ବା ଋଣଦାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବନ୍ଧକ ରହିଥାଏ) ଏବଂ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଦାସତ୍ୱ ଯାହା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଛି । ଏହାକୁ ଆଧୁନିକ ଦାସତ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ରୂପ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ଏଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିଶୋଧ ସହିତ ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ । ଏଥିରେ ଜଣେ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ପ୍ରାୟତଃ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ଭାବରେ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ବନ୍ଧିତ ଶ୍ରମିକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ।
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ ମହେଶ୍ୱର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, "ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ନଥିବାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି । ଦାଦାନ ସର୍ଦ୍ଦାରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଥାଆନ୍ତି । ଆଗୁଆ ଟଙ୍କା ନେଇ ଲୋକମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାରଖାନା ନଚେତ ଇଟାଭାଟିରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇ ବନ୍ଧନ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରାଇଥାଆନ୍ତି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ପାଖାପାଖି 200ରୁ ଅଧିକ ବନ୍ଧନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି ।"
ବଲାଙ୍ଗୀରର ରଞ୍ଜିତା ରଣା କହିଛନ୍ତି, "2012ରେ ଗାଁର କିଛି ପରିବାରଙ୍କୁ ଜଣେ ଶ୍ରମ ସର୍ଦ୍ଦାର ଆଗୁଆ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏକ ଯାଗାକୁ କାମ କରାଇବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ । ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକ ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନଥିଲା । ଆମକୁ ଠିକ୍ରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ନଥିଲା । ସପ୍ତାହକୁ ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା । କାହାକୁ ବାହାରକୁ ବି ଛଡ଼ା ଯାଉନଥିଲା । ବଜାରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମାଲିକର ଜଣେ ଲୋକ ଆମ ସହ ଯାଉଥିଲା । ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ । ଭୋର 4ଟାରୁ ଉଠି ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଥିଲୁ । ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ମୁଖୁଆ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଯାଇ ଗାଁରେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗାଁକୁ ଆଣିଥିଲା ।"
ବଢ଼ିଛି ମୃତ୍ୟୁ, ବଢ଼ୁଛି ଉଦ୍ଧାର:
ପ୍ରତିବର୍ଷ ହାରାହାରି ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ଦାବି କରାଯାଏ ।
ଯଦି ଗତ କିଛି ବର୍ଷର NCRB ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ:
- ୨୦୨୧ରେ ୧୧୨୦ ଜଣ
- ୨୦୨୨ରେ ୧୪୭୫ ଜଣ
- ୨୦୨୩ରେ ୧୩୦୫ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି
ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ, ଦାଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ ବରଂ ଏହା ରୂପ ବଦଳାଇ ଆହୁରି ସଙ୍ଗଠିତ ଓ ଜଟିଳ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଆଇନ ଅଛି… କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କେଉଁଠି?
୧୯୭୬ରୁ ବନ୍ଧିତ ଶ୍ରମିକ ସିଷ୍ଟମ୍(ଉପଲୋପ) ଆଇନ (Bonded Labour System (Abolition) Act) ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପଞ୍ଜିକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଦଲାଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ PAReSHRAM Portal ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ… ଫଳ କେଉଁଠି ?
ଦାଦନଜନିତ ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି ସିଂଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏହି ଟାସ୍କଫୋର୍ସରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଓ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବମାନେ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୪୦ଟି ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ବ୍ଲକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ସରକାର ପରିବାର ଗଣନା କରିବାର କଥା କହିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ତେବେ ସେହି ସର୍ଭେ ଶେଷ ହୋଇଛି କି ? ଚିହ୍ନଟ ପରିବାରମାନେ ଆଜି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ପ୍ରକୃତ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି କି ? ଦାଦନ କମିଛି, ନା ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି ? ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ନିଜ ଟାସ୍କକୁ କେତେ ପୂରଣ କରିଛି ? ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ।
ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ ମହେଶ୍ୱର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, "ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟାକ୍ସଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ପରିବାରର ସର୍ଭେ ହେବା କଥା । ଦାଦନପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା କଥା । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ହୋଇନାହିଁ । ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର, ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ନହେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ ।"
ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ:
ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦାଦନ (ପ୍ରବାସ) ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 'ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ' ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ରୋଜଗାର ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା (OB&OCW) ରାଜ୍ୟର ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ଏବଂ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇଥାଏ । ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଶ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ | ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷା, ବିବାହ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ସହାୟତା ଓ ପେନସନ ଆଦି ସୁବିଧା ରହିଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଥିଲେ, "ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ସେବାକୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 'ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମିକ ସାଥୀ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମିକମାନେ ସହଜରେ ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ଘରେ ବସି ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପାଇ ପାରିବେ । ଏହି ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ନବୀକରଣ ତଥା ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ଆଦି ସେବା ପାଇବା ଦିଗରେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ ।
- ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ପକ୍କାଘର ଯୋଜନା: ଗରିବ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିଜର ଏକ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବାସସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ।
- ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ପେନସନ୍: ପଞ୍ଜିକୃତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିପଦ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପେନସନ୍ ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ ।
- ଶିକ୍ଷା ଓ ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ: ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରରେ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।
- ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା: ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରସୂତି କାଳୀନ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ।
ବଢ଼ିଲା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହାୟତା ରାଶି। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @MohanMOdisha ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ସମାରୋହ ଅବସରରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶି ₹୪ ଲକ୍ଷରୁ… pic.twitter.com/5A1MhOBZ73— CMO Odisha (@CMO_Odisha) September 11, 2024
ସେହିପରି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସହାୟତା, ସାଧାରଣ ମୃତ୍ୟୁ, ମାତୃତ୍ୱ, ବିବାହ ଓ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ରହିଛି ।
କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ:-
- ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଯୋଜନା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ପ୍ରକୃତରେ ନିବନ୍ଧିତ ?
- କେତେଜଣ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ?
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ:
ଶ୍ରମ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମହେଶ୍ୱର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, "ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁର୍ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହିଁ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଛି । ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରରେ ଶତପ୍ରତିଶତ ପଞ୍ଜିକରଣ, ଦଲାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ନିୟମିତ ନଜରଦାରି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଜରୁରୀ ରହିଛି ।"
ଖଣିରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା… ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କେଉଁଠି ?
ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବୌଦ୍ଧ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ବହୁ ପୁରୁଣା । କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝରକୁ ନେଇ । ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୂର ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରୋଜଗାରର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜୀବିକା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି । ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଦେଉଛି, ସେହି ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଉନାହିଁ ?
କେନ୍ଦୁଝରରୁ ତାମିଲନାଡୁ… ଦଲାଲର ଜାଲ:
ସମ୍ପ୍ରତି କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଜୁଆଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନାବାଳିକା ସମେତ ଅନେକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ତାମିଲନାଡୁ ନେଇଯିବା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦଲାଲ ବିରୋଧରେ ଏକାଧିକ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଅଭାବ ରହିଛି ସୁରକ୍ଷିତ, ସ୍ଥାୟୀ ଓ ସମ୍ମାନଜନକ କର୍ମସଂସ୍ଥାନର । ଆଇନ ଅଛି, ଯୋଜନା ଅଛି, ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଅଛି, ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି । ତଥାପି ଯଦି ଶ୍ରମିକ ଦଲାଲଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପରିବାରକୁ ଫେରୁଛି କେବଳ ଶବ, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ।
ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ସମୃଦ୍ଧ କେନ୍ଦୁଝର, DMF ପାଣ୍ଠିରେ ୧୫ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ:
ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଭଣ୍ଡାର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା । ଖଣିରୁ ଆୟ ବଢ଼ିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ (District Mineral Foundations) ବା DMF ପାଣ୍ଠିରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି । ଶିକ୍ଷା, ପାନୀୟଜଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ ଏହି ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ।
ଯୋଜନା ଏବଂ ସଂଯୋଜନ ବିଭାଗ ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ମେଟ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ DMF ପାଣ୍ଠିରେ ମୋଟ ୧୫,୧୯୩.୪୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି । କେବଳ ମେ' ମାସରେ ୨୦୨.୫୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩୬ଟି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ୭୧ଟି ଖଣି ରହିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୪୪ଟି ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା ବେଳେ ୨୭ଟି ଖଣି ବନ୍ଦ ରହିଛି । ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ୧୦.୪୩ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଖଣିଜ ରପ୍ତାନି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୨୮୨.୮୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ DMF ପାଣ୍ଠି:
- କେନ୍ଦୁଝରରେ ମୋଟ ୩୭,୮୧୧ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି
- ୯,୯୫୮ଟି ଶିକ୍ଷା
- ୬,୨୮୧ଟି ପାନୀୟଜଳ
- ୨,୫୫୦ଟି ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ
- ୨,୩୬୪ଟି ଜୀବିକା ବିକାଶ
- ୨,୨୯୧ଟି ମହିଳା, ଶିଶୁ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କଲ୍ୟାଣ
- ୧,୮୨୮ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା
- ୮,୨୧୭ଟି ଭୌତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ସାମିଲ ରହିଛି
ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରୁ ମିଳୁଥିବା ରାଜସ୍ୱକୁ ଜନକଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ହେଉଛି DMFର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । କେନ୍ଦୁଝରରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟଜଳ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପାଣ୍ଠି ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଉଛି । ଏବେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ ବି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ କାହିଁକି ଦାଦନ ଥମୁନି ? DMF ପାଣ୍ଠି କେଉଁ କାମରେ ଲାଗୁଛି ? କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ତାମିଲନାଡୁ ଯାଇଥିବା ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରମିକ (ଜୁଆଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ) ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ଘଟଣା ପରେ ଏବେ ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରବାସନ:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରବାସନ (Migration) ଦେଖାଯାଏ ।
ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ବେକାରୀ ଓ ଅଭାବରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କାମ ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି । ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର (ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି) ଏକ ଗୁରୁତର ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା । ଜୀବିକା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଶ୍ରମିକମାନେ ଦଲାଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଶୋଷଣ, ଅମାନବିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ।
ଆକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରବାସ (Aspirational Migration):-
Aspirational Migration ହେଉଛି ଉନ୍ନତ ଜୀବନଶୈଳୀ, ରୋଜଗାର ଏବଂ ସୁଯୋଗର ସନ୍ଧାନରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର । ଏହା ସଙ୍କଟଜନିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର (ଯେପରିକି ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ) ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଦକ୍ଷତା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଜଡିତ ।
ଭଦ୍ରକ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ Aspirational Migration ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ Distress Migration ଏବେ ବି ଏକ ଗୁରୁତର ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିଛି ।
ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରମୁଖ କାରଣଗୁଡ଼ିକ:
ସୀମିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସୁଯୋଗ: ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଣକୃଷି ଚାକିରିର ଅଭାବ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ଆୟ ଉତ୍ସ ଖୋଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ।
ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏବଂ ଋଣ: ଲୋକମାନେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ଏବଂ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ।
ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଆଶା: ଯୁବ ପିଢ଼ି ଭଲ ଚାକିରି ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଖୋଜନ୍ତି, କେତେକ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଅଧିକ ଆୟ ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ।
ଦାଦନ କ'ଣ:
ଦାଦନ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ମଜୁରୀ ବା କାମ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ । ଏମାନେ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗ୍ରୀମ ଟଙ୍କା ନେଇ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର