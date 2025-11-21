ETV Bharat / state

ଶୀତ ପରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା, ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ

ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ । ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ କମିବ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ।

IMD Weather Update
ପୁଣି ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 21, 2025 at 9:40 AM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ପରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା । ପୁଣି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ । ଏହା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଅଫ୍ ମଲକ୍କାରେ ସମୁଦ୍ରପତ୍ତନ ଠାରୁ 5.8 କି.ମି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ରହିଛି । ପ୍ରଭାବରେ 22 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଅବପାତ ରୂପ ନେଇ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆହୁରି ବଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ପୁଣି ଲଘୁଚାପ:

ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବ । ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଅଫ୍ ମଲକ୍କାରେ ସମୁଦ୍ରପତ୍ତନ ଠାରୁ 5.8 କିମି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 22 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତିକରି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ । 24 ତାରିଖ (ସୋମବାର) ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇପାରେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଅର୍ଥାତ 26 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଗତିର ଦିଗ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।"

କେଉଁଠି କେତେ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ ?

ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହେବ । ଫୁଲବାଣୀରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସେହିଭଳି ଅନୁଗୋଳରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, କୋରାପୁଟ 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ରାଉରକେଲା 11 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଝାରସୁଗୁଡାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ , କେନ୍ଦୁଝର 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ 14 ଡିଗ୍ରୀ , ଭଦ୍ରକରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିପାରେ ।

IMD Weather Update
କେଉଁଠି କେତେ ତାପମାତ୍ରା (Meteorological Centre Bhubaneswar)

ସେହିପରି ନବରଙ୍ଗପୁର 15 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣା 14 ଡିଗ୍ରୀ, ଟିଟିଲାଗଡ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର 14 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁରରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ମାଲକାନଗିରି 19 ଡିଗ୍ରୀ, ରାୟଗଡା 16 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା 16 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 15 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ବାରିପଦା 16 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ , ଗଞ୍ଜାମ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି 19 ଡିଗ୍ରୀ, ବୌଦ୍ଧ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ା 17 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ବର 16 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର 19 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀ 19 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

