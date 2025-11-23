ETV Bharat / state

ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ

ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ରାଜ୍ୟରେ କମିବ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ।

Odisha Weather forecast
ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ (@usd0705)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 23, 2025 at 7:50 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାଜ୍ୟରୁ କମିଛି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ଥିର ରହିଛି । ନଭେମ୍ବର ମାସର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଅଫ୍ ମଲକ୍କା ନିକଟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ । ଏହା ଗତ 22 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେଉଛି ।ଯାହା ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ । ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ:

ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବର୍ଷା ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଜାରି କରିନାହିଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ନଥିବା ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ । ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କଣ ରହିବ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ । ସେପଟେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ବୀପପୁଞ୍ଜରେ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବ ଓ 24 ଓ 25 ତାରିଖରେ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ବୀପପୁଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

Odisha Weather forecast
ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ (IMD Bhubaneswar)

ଆଜିର ତାପମାତ୍ରା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ:

ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି (ରବିବାର) ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହେବ । ଫୁଲବାଣୀରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସେହିଭଳି ଅନୁଗୋଳରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, କୋରାପୁଟ 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ରାଉରକେଲା 16 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଝାରସୁଗୁଡାରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର 15 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ 17 ଡିଗ୍ରୀ , ଭଦ୍ରକରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିପାରେ ।

ସେହିପରି ନବରଙ୍ଗପୁର 15 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣା 17 ଡିଗ୍ରୀ, ଟିଟିଲାଗଡ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର 17 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁରରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ମାଲକାନଗିରି 19 ଡିଗ୍ରୀ, ରାୟଗଡା 16 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ 20 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା 17 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 19 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ବାରିପଦା 16 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ , ଗଞ୍ଜାମ 22 ଡିଗ୍ରୀ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି 18 ଡିଗ୍ରୀ, ବୌଦ୍ଧ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ା 16 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ବର 19 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର 18 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀ 22 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଯିବନି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

