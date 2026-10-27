ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିବହନ ବିଭାଗ; ନଜରରେ ପାହାଡିଆ ଓ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଲର୍ଟରେ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ
ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 27, 2026 at 11:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗର ତୟାରୀ । ଯୋଗାଯୋଗ, ରିଲିଫ୍, ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର, ଭଳି କାମ ବିଭାଗର ପ୍ରଥମିକତା । 35ଟି RTO ଓ 3ଟି RTO ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ସଦର ମହକୁମା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଛୁଟି ମିଳିବ ନାହିଁ । ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏପଟେ ସମସ୍ତ ବସ ମାଲିକ ସଂଘଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଜାଗ ହୋଇଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ । ବିଶେଷ କରି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ (RTO), ମୋଟର ଯାନ ନିରୀକ୍ଷକ (MVI) ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବା ସହିତ ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରଖିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଯାତାୟତ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାମ କରିବେ RTO ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।
ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ (STA) ପକ୍ଷରୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ । ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଗାଡ଼ି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଯାନ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେସବୁକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ STA ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବ । ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ପରିବହନ କମିସନର ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାହାଡ଼ିଆ, ତଳିଆ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କେତେକ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମିବା କିମ୍ବା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଓ ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ RTOମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ରହିବ କିମ୍ବା କଟକଣା ଲାଗିବ, ସେନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ।
ସେହିପରି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏପଟେ ବସ ମାଲିକ ସଂଘ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ସତର୍କ ରହିଛି । ବିଶେଷାକରି ବାତ୍ୟା ଅଂଚଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକକୁ ଯାତାୟତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି । ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ ଲାଇନ ରହିଛି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ମୁକାବିଲା; ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଫୋକସରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର