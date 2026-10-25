ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା; କୋଣାର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରବେଶ ବାରଣ
ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୁଆର ଆସୁଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : October 25, 2026 at 10:04 PM IST
ନିମାପଡା (ପୁରୀ): ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଏବଂ ଏହାର ବାତ୍ୟାରୂପ ନେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛି । ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଦୀପପୁଞ୍ଜ ନିକଟରେ ସୃଷ୍ଟ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ଯଦିଓ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କେଉଁଠି ଓ କେତେବେଳେ ହେବ ସେ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିନାହିଁ, ତଥାପି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।
ବିଶେଷ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କ ଓ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅତି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୁଆର ଆସୁଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । କୌଣସି ଅଘଟଣ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ ଲାଇଫ୍ଗାର୍ଡ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦୂରତାରେ ରହିବାକୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତେଲୁଗୁ ବସ୍ତିର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଡଙ୍ଗା, ଜାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ସହ ଡ଼ଙ୍ଗା ଗୁଡିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଏବଂ ରୋଜଗାର ହରାଇବାର ଭୟ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ସତର୍କତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ନିଜ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ସେପଟେ ମତ୍ସ୍ୟଜିବୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆସି କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜିବୀ ମାନଙ୍କ କଥା କେବେ କୌଣସି ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବୁଛି ନ ଥାଏ ଖାାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭଣ୍ଡାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି; 5 ଜିଲ୍ଲାରେ 30 ODRAF-NDRF ଟିମ୍, 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍, ଫୋକସରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା