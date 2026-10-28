ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ 225 ଜଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ; ଖୋଲିଲା 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବର ଜାରି
ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । କମିଶନର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 28, 2026 at 12:26 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ର 2ଟାରୁ 4ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ 225 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତମାମ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ବଢିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ସହ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ କରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପୋଲିସ ସହାୟତା ନେବା ସହିତ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ବାଧକ ଜବରଦଖଲ ଗୁଡିକୁ ତ୍ୱରିତ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଜଳବନ୍ଦୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ସାହିର ଶେଷ ସୀମାରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନକୁ ସୁଗମ କରିବାକୁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ନାଳ ଖୋଦେଇ କାମ ହାତକୁ ନେଇଛି ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସହକାରୀ କମିଶନର ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଯୋଜିକା ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କଚ୍ଚାଘର ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ୯୧ଜଣ ପୁରୁଷ, ୯୦ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ୪୪ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ସମୁଦାୟ ୨୨୫ଜଣଙ୍କୁ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ଯାହାକି ସହରର ହରିଡାଖଣ୍ଡି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ୩୫ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ, ଗ୍ରାମଦେବତୀ ସାହି ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୪୫ ଜଣ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ୭୦ଜଣ, ଖୋଡାସିଙ୍ଗି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ୫୦ ଜଣ ଏବଂ ଆମ୍ବପୁଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୨୫ଜଣଙ୍କୁ ରଖାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
୨୩ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଗୋଲାପଲ୍ଲୀ ସାହି ସେବକ ନଗର ଠାରେ ମହାନଗର ନିଗମର ଏକ ପାଠାଗାରକୁ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେହି ପାଠାଗାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବର୍ଷାଜଳର ଅବାଧ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଳ ସଫେଇ କାମ ଜାରି ରହିଥିଲା । ସହରର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ନଗର, ମାଲୁଆଣି ମନ୍ଦିର ରୋଡ, ଆଇନାବନ୍ଧ ସାହି, ତଳ ମେଣ୍ଟୁ ଛକ, ଧର୍ମ ନଗର ମୁଖ୍ୟ ନାଳ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ପାର୍କ, ଗିରିଜା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ରୋଡ, ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ରୋଡ, ଖାଲାସି ସାହି ଛକ, ପାନବିକା ସାହି, ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟ ନାଳ, କାମ୍ପ ସାହି, ପାର୍କ ସାହି, ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବ୍ରହ୍ମାପଲ୍ଲୀ, କଳିଙ୍ଗ ନଗର, ଗୋପାଳପୁର ଜଙ୍କସନ ନିକଟ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନୀ, ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ, କାମେଶ୍ୱରୀ ହୋଟେଲ ସାମ୍ନା ନାଳ, ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଉମା ନଗର, ଗଜପତି ନଗର, ସୁବ୍ବାରାଓ ଛକ ଠାରୁ ଉତ୍କଳ ଆଶ୍ରମ, କୃଷ୍ଣ ନଗର, ନିଗମ ନଗର ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଳ ଗୁଡ଼ିକ ସଫେଇ କରିଥିଲେ ନିଗମ କର୍ମଚାରୀ । ସେହିପରି ଉଭୟ ଓଡ୍ରାଫ ଓ ଏନଡିଆରଏଫଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସହରରେ ଗଛ କଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଶାଗୁଣା ସାହିରୁ ଏକ ଆହତ ଷଣ୍ଢ ଏବଂ ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ ଓ ଲୋଚାପଡାରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆହତ ଗାଈକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ୨୪ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ନେଇ ନିଜେ କମିଶନର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ସିଧାସଳଖ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ନଂ ୭୬୦୮୮୮୦୪୮୦ କୁ ଜଣାଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ମହାନଗର ନିଗମର ସହଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କମିଶନର ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ, କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡିରେ ସର୍ବାଧିକ ୪୧ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ-
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖ ଦିନର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବର୍ଷାର ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଲ୍ଲାରେ ହାରାହାରି ୧୭.୨୫ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଏହିକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ ୪୧ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାତ୍ରପୁରରେ ୩୬ ମିଲିମିଟର ଏବଂ ସାନଖେମୁଣ୍ଡିରେ ୨୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଓ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ୨୨ ମିଲିମିଟର, କୋଦଳାରେ ୨୧.୨ ମିଲିମିଟର ଏବଂ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ ୨୦ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଗୁଡ଼ାରେ ୭ ମିମି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ (BeMC) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାନ୍ଧିନଗରରେ ୭ ମିମି ଏବଂ ବ୍ରଜନଗରରେ ୮.୪ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ମୁକାବିଲା; ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଫୋକସରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର