ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'; ଗଞ୍ଜାମରେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଜାରି
୩୯ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ତିନୋଟି ଟିମ୍ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 28, 2026 at 12:55 AM IST
ଗଞ୍ଜାମ: ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି । ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ ରାତ୍ର ସୁଦ୍ଧା 1500 ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ ପାଖାପାଖି ୧୫୦୦ ରୁ ୧୬୦୦ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ପାତ୍ରପୁରରୁ ଆଙ୍କୁଲି, ବୁରାତାଲ ଭଳି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ ଆଠ ଗୋଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଳକକୁ ଓଡ୍ରାଫର ଏକ ଟିମ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଟିମରେ ରହିଥିବା ପାଖାପାଖି ୩୯ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପାତ୍ରପୁର ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ କରାଇଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲାପାଳ ଅବିନାଶ କୁମାର ।
ସେପଟେ ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ପାତ୍ରପୁର ସିଏଚସି ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଛି । ସେପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଶତାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ସ୍ଥାନରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଇଥିବା ବେଳେ ରାତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ କଚ୍ଚା ଘରେ ଏବଂ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯିବ । ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଟିମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ସମୟରେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତୁମ୍ବା, ବୁରାତଲ, ଆଙ୍କୁଲି ଭଳି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସେଠାକାର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ (ଯଥା- ଉପର ବୁରାତଲ, ବାତ୍ରାସାହି, ଆଙ୍କୁଲିର ତାରକାସାହି, ଏବଂ ଦୁଆଟିଆ ଛକ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଘରେ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରାୟ । ଏପରିକି ଏଭଳି ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆହ୍ବାନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ 225 ଜଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ; ଖୋଲିଲା 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବର ଜାରି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର