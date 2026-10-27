ମାଡିଆସୁଛି ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'; ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଲାଗିଲା ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଜାରି
ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ଉପରେ କଟକଣା ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସମଗ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : October 27, 2026 at 5:11 PM IST
ପୁରୀ: ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରରେ ବଳ ଗୋଟାଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ହୋଇଛି ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' । ବାତ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା ସମେତ ଉପକୂଳର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଜି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି । ଏପଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ବେଳାଭୂମିରେ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ ଲଗାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଯେଭଳି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସମଗ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉଛି ।
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ବାରଣ-
ପୁରୀ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଏହି ସମୟରେ ନଯିବା ପାଇଁ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ କାରଣରୁ ବଡ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ଆସୁଛି । ପାଣି ଭିତରେ ଅଧିକ କରେଣ୍ଟ ରହିଛି । ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ।
ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ୯୩ ଜଣ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ୧୬ ସେକ୍ଟରରେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି । ୨୭ ଓ୨୮ ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମିକୁ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି ।
ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ବହୁତ ବିପଦଜନକ-
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବିଶ୍ଵପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ମତରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବ ପୁରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସମୁଦ୍ର ବହୁତ୍ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି । ବହୁତ ବଡ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ଆସୁଛି । ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ବହୁତ ବିପଦଜନକ ।
"ମୋର ଆଜି ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଛା ଥିଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ରର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଗାଧୋଇବା ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିଲି ନାହିଁ । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ମୁଁ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ । ଏବେ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ ନ କରନ୍ତୁ । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ । ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ," କହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବିଶ୍ଵପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳ ।
ସମଗ୍ର ବେଳାଭୂମି ରେଡ୍ ଜୋନ-
ପୁରୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସମୁଦ୍ର ବହୁତ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି । ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ଆସୁଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ କରେଣ୍ଟ ରହୁଛି । ଏଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ସମଗ୍ର ବେଳାଭୂମିକୁ ରେଡ୍ ଜୋନରେ ରଖିଛୁ ।
ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତୁ-
ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ମୋଟ ୧୬ଟି ସେକ୍ଟରରେ ୯୩ ଜଣ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି । କେହି ଯେଭଳି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯାଆନ୍ତି କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ବିଚ୍ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ୨୭ ଓ ୨୮ ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଡ଼ା କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବେଳାଭୂମିରେ ଥିବା ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତୁ । ଏହା ନିଜର ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ହେବା ସହ ଏକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୀରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ଓଡିଶାକୁ ବଡ ବିପଦ ନଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ