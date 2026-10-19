ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା; ୨୩ରେ ଲଘୁଚାପ, ୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଅବପାତ ସମ୍ଭାବନା
ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲଫ୍ ଅଫ୍ ଥାଇଲାଣ୍ଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଆସନ୍ତା ୨ରୁ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଗତିପଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ମିଳିପାରେ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : October 19, 2026 at 4:40 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଭୟ ! ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବା ଆଶଙ୍କା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲଫ୍ ଅଫ୍ ଥାଇଲାଣ୍ଡ୍ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଯାହା ଆସନ୍ତା ୨୦ କିମ୍ବା ୨୧ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ । ଫଳରେ ୨୩ରୁ ୨୪ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପ ଏବଂ ୨୪ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଅବପାତର ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା:
ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏହି ସିଷ୍ଟମକୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ କରିପାରେ । ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମଡେଲ୍ରେ ଏହା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ତେବେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ଓ ଗତିପଥ ନେଇ ଏବେ ଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକଳନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ତାମିଲନାଡୁ, ମିଆଁମାର କିମ୍ବା ବାଂଲାଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିପାରେ । ଆସନ୍ତା ୨ରୁ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଗତିପଥ ଓ ତୀବ୍ରତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ମିଳିପାରିବ । ତେଣୁ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ଓ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକଳନ ଉପରେ ନଜର ରହିଛି ।"
Warning for Odisha. Day-1 & Day-2 : Isolated Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind. Day-3 to Day-7: No Warning. #odisha #weather #warning https://t.co/lBNnReFRkl— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) October 19, 2026
୮ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ । ଏହା ସହ ଉପରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ପୁରୀ, ଖୋରଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଟକା ପବନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ପାଇଁ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଟକା ପବନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମାସ ଶେଷକୁ ବଦଳିବ କି ରାଜ୍ୟର ପାଣିପାଗ ? ଆସିପାରେ ବାତ୍ୟା, ପୁଣି ଡର ବଢାଇଲା ଅକ୍ଟୋବର ସଂଯୋଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ୨୨ରୁ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା, ଏଥର ଫିକା ପଡିବନି ପାର୍ବଣ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର