ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ଖାଲି କରିପାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ଏବେ ଆସୁଛି ଅଧିକ APK ଫାଇଲ
ଗାଡିର ଚାଲାଣ କଟିଛି ନାଁରେ ମୋବାଇଲକୁ ଆସୁଛି APK ଫାଇଲ୍ । ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ହରାଇବେ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ ।
Odisha Cyber Security Campaign 2025 ବାଲେଶ୍ବର: ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମୋବାଇଲ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଛି । ସେହି ମାତ୍ରାରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି । ସାଇବର ଅପରାଧ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ କେହି ନା କେହି ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଏବେ ଠକମାନେ ଗାଡ଼ିର ଚାଲାଣ କଟିଛି କହି ଅବିକଳ ଆରଟିଓ ଚାଲାଣ ମୋବାଇଲକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି । ଏଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ APK ଫାଇଲ୍, ଯାହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ଉଡ଼ିଯାଉଛି ଧନ । ଏଥିଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସମେତ ବାଲେଶ୍ବରରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ଠକେଇ ଲିଙ୍କକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ ଓ କିପରି ସଜାଗ ରହିବେ ସେ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ।
APK ଫାଇଲ ପଠାଇ ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟ:
ସାଇବର ଠକମାନେ APK ଫାଇଲ ଡାଉନଲୋଡ କରିବା କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରିବା କଥା ହେଉ ଏମିତି କିଛି ଲିଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି । ସାଇବର ଠକ ଏତେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମୋବାଇଲର ଟିକିନିଖି ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି । ଅନଲାଇନ ଜରିଆରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲ ମେସେଜ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥ ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି । ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ପାଇଁ ସାଇବର ଠକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଠକାମି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଥମେ ATM ଅଚଳ ହେବା ଉପରେ ବେଶ କିଛିଦିନ ସାଇବର ଠକମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବାପରେ ସେହିପରି ଆଉ ଠକାମିର ଶିକାର ହେବା ବହୁତ କମିଯାଇଛି । ମାତ୍ର ଏବେ ପୁଣି ନୂଆ ଉପାୟରେ ସାଇବର ଠକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଟଙ୍କା ଦୁଇଗୁଣା ହୋଇଯିବା ଲୋଭରେ ପକାଇ ଅନଲାଇନ ଜରିଆରେ ଠକମାନେ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଉଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ନାଁରେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି । ମୋବାଇଲ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ଆରଟିଓ ଚାଲାଣ କଟିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ KYC ଅପଡେଟ ହୋଇନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରିବା, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ ବାକି ଅଛି ବୋଲି ଏମିତି କିଛି ମେସେଜ ଜରିଆରେ ସାଇବର ଠକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ।
ବାଲେଶ୍ବରରେ ବର୍ଷେ ମଧ୍ୟରେ 47ଟି ଠକେଇ ମାମଲା
ବାଲେଶ୍ବର ସାଇବର ଥାନାରେ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ 47ଟି ସାଇବର ଠକେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଠକେଇ ଅନଲାଇନ ଜରିଆରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ନାଁରେ ହୋଇଛି । ଏହାସହ ମୋବାଇଲକୁ ଆସୁଥିବା APK ଫାଇଲ ଡାଉନଲୋଡ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ ଲିଙ୍କ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାମଲା 2% ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଦୁଇଟି ମାମଲା ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ବାବଦରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାମଲାରେ ସାଇବର ପୋଲିସ ବାହାର ରାଜ୍ୟର କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଏହାସହ ଏମିତି ଅନେକ ମାମଲା ଏବେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ।
ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଉଛି ଠକେଇ ଅର୍ଥ
ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସାଇବର ଠକେଇ ଜରିଆରେ ଲୁଟ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କା ବାହାର ଦେଶରେ ଜମା ରଖାଯାଉଛି । କେତେବେଳ ଚାଇନା ତ ପୁଣି କେବେ ଆମେରିକାରେ ଟଙ୍କା ଜମା ରହୁଛି । ବାହାର ଦେଶରୁ କିଛି ସାଇବର ଠକ ସେମାନଙ୍କ ପୁରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଅପରେଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଭୟରେ ସାଇବର ଠକମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ସର୍ବସ୍ବ ହରାଉଛି ।
ଏମିତି ଠକେଇ କରୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ
ଉଦାହରଣ-1: ନିକଟ ଅତୀତରେ ଦୁଇଟି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ସାଇବର ଥାନାରେ ମାମଲା ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଠକାମିରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଲେ ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳର ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ବାରିକ । ଅନନ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କର ଗାଡିର ଚାଲାଣ କଟିଥିବା ଏକ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଆରଟିଓ ଚାଲାଣ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା । ଅନନ୍ତ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲାଣ କଟିଛି ଭାବି ଭୟରେ ଉକ୍ତ ଫାଇଲକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ମୋବାଇଲକୁ ଫର୍ମାଟ କରିବା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ କଲ୍ କରି ଖାତାକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ସାଇବର ଠକେଇରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ।
ଉଦାହରଣ-2: ସେହିପରି ଔପଦା ଅଞ୍ଚଳର ସାଗର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟସ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ KYC ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ APK ଫାଇଲ ଆସିଥିଲା । ସାଗର ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋବାଇଲରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲଟି ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ମୋବାଇଲରୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇ ସେହି ମୋବାଇଲରୁ SIM କାଢ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ମୋବାଇଲର ସମସ୍ତ ଡାଟା ଉଡ଼ାଇବା ସହ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫର୍ମାଟ୍ କରିଥିଲେ । ଯାହାଦ୍ବାରା ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଥିଲା । ଯାହାଦ୍ବାରା ସାଇବର ଠକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ କରିବାରେ ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।
WhatsApp ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆସୁଛି APK ଫାଇଲ୍
ଏବେ ସାଇବର ଠକମାନେ ଜଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାକ୍ କରି ସେମାନେ ଥିବା ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ତିଆରି APK ଫାଇଲ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି । ଗ୍ରୁପରେ ଥିବା ଶତାଧିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ଯଦି ଜଣେ ତାହା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ।
ବାଲେଶ୍ବରରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ
ରାଜ୍ୟ ସମେତ ବାଲେଶ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ରଥର ମଧ୍ୟ ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଛି । ଯାହାଦ୍ବାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଠକାମି ବାବଦରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ । ସାଇବର ଠକାମି ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ବର ଏସପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ।
ସେ କହିଛନ୍ତି," ଇଣ୍ଟରନେଟ, ଫୋନ ଆଦିର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଛି, ତା' ସହିତ ବି ସାଇବର ଅପରାଧର ବହୁତ ରିପୋର୍ଟ ବଢିଯାଉଛି । ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସଚେତନତା ଓ ସେ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ଦରକାର । ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ । ସାଇବର ଅପରାଧ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କୌଶଳ ଯାହାର କି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟିକେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ । ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଉପରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା । ସେଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ସାଇବର ରଥର ଉଦଘାଟନ କରିଛୁ । ଠକାମିରୁ କେମିତି ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତିବେ ସେନେଇ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି । କେଉଁ କେଉଁ ଭଳି ଏବେ ଠକାମି ହେଉଛି ସେନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ବହୁତ ଠକାମିର ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କଟିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଚାଲାଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ହେଉଛି । ଏହିଭଳି ଅପରାଧ ବଢ଼ିଛି ଯେହେତୁ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଓ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ । ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାଇବର ଅପରାଧ ଥାଇପାରେ ସେହିଭଳି ଅପରାଧ ବାବଦରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ । ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି ଏପରି ଅପରାଧ ଉପରେ କିପରି ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି ।
