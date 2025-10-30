ETV Bharat / state

ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ଖାଲି କରିପାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ଏବେ ଆସୁଛି ଅଧିକ APK ଫାଇଲ

ଗାଡିର ଚାଲାଣ କଟିଛି ନାଁରେ ମୋବାଇଲକୁ ଆସୁଛି APK ଫାଇଲ୍‌ । ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ହରାଇବେ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ ।

Odisha Cyber Security Campaign 2025
Odisha Cyber Security Campaign 2025 (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 30, 2025 at 8:27 PM IST

4 Min Read
Odisha Cyber Security Campaign 2025 ବାଲେଶ୍ବର: ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମୋବାଇଲ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଛି । ସେହି ମାତ୍ରାରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି । ସାଇବର ଅପରାଧ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ କେହି ନା କେହି ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଏବେ ଠକମାନେ ଗାଡ଼ିର ଚାଲାଣ କଟିଛି କହି ଅବିକଳ ଆରଟିଓ ଚାଲାଣ ମୋବାଇଲକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି । ଏଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ APK ଫାଇଲ୍‌, ଯାହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍‌ କରିବା ମାତ୍ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ଉଡ଼ିଯାଉଛି ଧନ । ଏଥିଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସମେତ ବାଲେଶ୍ବରରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ଠକେଇ ଲିଙ୍କକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ ଓ କିପରି ସଜାଗ ରହିବେ ସେ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ।

Cyber Crime
ଗାଡ଼ି ଚାଲାଣ କଟିବା ନାଁରେ ଏମିତି ଆସୁଛି APK ଫାଇଲ୍‌ (ETV Bharat Odisha)

APK ଫାଇଲ ପଠାଇ ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟ:

ସାଇବର ଠକମାନେ APK ଫାଇଲ ଡାଉନଲୋଡ କରିବା କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରିବା କଥା ହେଉ ଏମିତି କିଛି ଲିଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କ୍ଲିକ୍‌ କରିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି । ସାଇବର ଠକ ଏତେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମୋବାଇଲର ଟିକିନିଖି ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି । ଅନଲାଇନ ଜରିଆରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲ ମେସେଜ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରି ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥ ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି । ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ପାଇଁ ସାଇବର ଠକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଠକାମି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ।

ସାଇବର ଠକେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବାକୁ ବାଲେଶ୍ବରରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଆୟୋଜିତ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଥମେ ATM ଅଚଳ ହେବା ଉପରେ ବେଶ କିଛିଦିନ ସାଇବର ଠକମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବାପରେ ସେହିପରି ଆଉ ଠକାମିର ଶିକାର ହେବା ବହୁତ କମିଯାଇଛି । ମାତ୍ର ଏବେ ପୁଣି ନୂଆ ଉପାୟରେ ସାଇବର ଠକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଟଙ୍କା ଦୁଇଗୁଣା ହୋଇଯିବା ଲୋଭରେ ପକାଇ ଅନଲାଇନ ଜରିଆରେ ଠକମାନେ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଉଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ନାଁରେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି । ମୋବାଇଲ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍‌ ଜରିଆରେ ଆରଟିଓ ଚାଲାଣ କଟିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ KYC ଅପଡେଟ ହୋଇନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରିବା, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ ବାକି ଅଛି ବୋଲି ଏମିତି କିଛି ମେସେଜ ଜରିଆରେ ସାଇବର ଠକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ।

Odisha Cyber Security Campaign 2025
ବାଲେଶ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ (ETV Bharat Odisha)
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ସାଇବର ଅପରାଧିଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ପୁରୀର ପର୍ଯ୍ୟଟକ; କମ୍ ଦାମରେ ଭଲ ରୁମ୍ ଦେବା ଆଳରେ ଠକେଇ

ବାଲେଶ୍ବରରେ ବର୍ଷେ ମଧ୍ୟରେ 47ଟି ଠକେଇ ମାମଲା

ବାଲେଶ୍ବର ସାଇବର ଥାନାରେ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ 47ଟି ସାଇବର ଠକେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଠକେଇ ଅନଲାଇନ ଜରିଆରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ନାଁରେ ହୋଇଛି । ଏହାସହ ମୋବାଇଲକୁ ଆସୁଥିବା APK ଫାଇଲ ଡାଉନଲୋଡ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ ଲିଙ୍କ କ୍ଲିକ୍‌ କରିବା ମାମଲା 2% ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଦୁଇଟି ମାମଲା ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ବାବଦରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାମଲାରେ ସାଇବର ପୋଲିସ ବାହାର ରାଜ୍ୟର କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଏହାସହ ଏମିତି ଅନେକ ମାମଲା ଏବେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ।

ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଉଛି ଠକେଇ ଅର୍ଥ

ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସାଇବର ଠକେଇ ଜରିଆରେ ଲୁଟ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କା ବାହାର ଦେଶରେ ଜମା ରଖାଯାଉଛି । କେତେବେଳ ଚାଇନା ତ ପୁଣି କେବେ ଆମେରିକାରେ ଟଙ୍କା ଜମା ରହୁଛି । ବାହାର ଦେଶରୁ କିଛି ସାଇବର ଠକ ସେମାନଙ୍କ ପୁରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଅପରେଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଭୟରେ ସାଇବର ଠକମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ସର୍ବସ୍ବ ହରାଉଛି ।

Odisha Cyber Security Campaign 2025
ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ରଥର ଉଦଘାଟନ କରାଯାଉଛି । (ETV Bharat Odisha)

ଏମିତି ଠକେଇ କରୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ

ଉଦାହରଣ-1: ନିକଟ ଅତୀତରେ ଦୁଇଟି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ସାଇବର ଥାନାରେ ମାମଲା ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଠକାମିରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଲେ ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳର ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ବାରିକ । ଅନନ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍‌ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କର ଗାଡିର ଚାଲାଣ କଟିଥିବା ଏକ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଆରଟିଓ ଚାଲାଣ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା । ଅନନ୍ତ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲାଣ କଟିଛି ଭାବି ଭୟରେ ଉକ୍ତ ଫାଇଲକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହ୍ୟାକ୍‌ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାକ୍‌ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ମୋବାଇଲକୁ ଫର୍ମାଟ କରିବା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ କଲ୍‌ କରି ଖାତାକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ସାଇବର ଠକେଇରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ସରକାରଙ୍କୁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଚିନ୍ତା; ୧୧୨୭ ପୋଲିସ ଓ ୧୭୦ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ଖୁବଶୀଘ୍ର- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଉଦାହରଣ-2: ସେହିପରି ଔପଦା ଅଞ୍ଚଳର ସାଗର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟସ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ KYC ଅପଡେଟ୍‌ କରିବା ପାଇଁ ଏକ APK ଫାଇଲ ଆସିଥିଲା । ସାଗର ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍‌ କରି ମୋବାଇଲରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍‌ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲଟି ହ୍ୟାକ୍‌ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ମୋବାଇଲରୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇ ସେହି ମୋବାଇଲରୁ SIM କାଢ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ମୋବାଇଲର ସମସ୍ତ ଡାଟା ଉଡ଼ାଇବା ସହ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫର୍ମାଟ୍‌ କରିଥିଲେ । ଯାହାଦ୍ବାରା ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଥିଲା । ଯାହାଦ୍ବାରା ସାଇବର ଠକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ କରିବାରେ ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।

WhatsApp ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଆସୁଛି APK ଫାଇଲ୍‌

ଏବେ ସାଇବର ଠକମାନେ ଜଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାକ୍‌ କରି ସେମାନେ ଥିବା ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍‌ ଗ୍ରୁପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ତିଆରି APK ଫାଇଲ ଡାଉନଲୋଡ୍‌ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି । ଗ୍ରୁପରେ ଥିବା ଶତାଧିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ଯଦି ଜଣେ ତାହା ଡାଉନଲୋଡ୍‌ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ।

ବାଲେଶ୍ବରରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ

ରାଜ୍ୟ ସମେତ ବାଲେଶ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ରଥର ମଧ୍ୟ ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଛି । ଯାହାଦ୍ବାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଠକାମି ବାବଦରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ । ସାଇବର ଠକାମି ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ବର ଏସପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ।

ସେ କହିଛନ୍ତି," ଇଣ୍ଟରନେଟ, ଫୋନ ଆଦିର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଛି, ତା' ସହିତ ବି ସାଇବର ଅପରାଧର ବହୁତ ରିପୋର୍ଟ ବଢିଯାଉଛି । ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସଚେତନତା ଓ ସେ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ଦରକାର । ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ । ସାଇବର ଅପରାଧ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କୌଶଳ ଯାହାର କି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟିକେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ । ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଉପରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା । ସେଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ସାଇବର ରଥର ଉଦଘାଟନ କରିଛୁ । ଠକାମିରୁ କେମିତି ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତିବେ ସେନେଇ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି । କେଉଁ କେଉଁ ଭଳି ଏବେ ଠକାମି ହେଉଛି ସେନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ବହୁତ ଠକାମିର ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କଟିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଚାଲାଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ହେଉଛି । ଏହିଭଳି ଅପରାଧ ବଢ଼ିଛି ଯେହେତୁ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଓ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ । ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାଇବର ଅପରାଧ ଥାଇପାରେ ସେହିଭଳି ଅପରାଧ ବାବଦରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ । ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି ଏପରି ଅପରାଧ ଉପରେ କିପରି ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ବଢୁଛି ସାଇବର କ୍ରାଇମ; ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ରୁ ନଭେମ୍ବର ୧୭ ଯାଏଁ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

