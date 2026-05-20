ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ସିଏସଙ୍କ ବୈଠକ; ୯ ବିଭାଗର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ସିଏସଙ୍କ ବୈଠକ; ୯ ବିଭାଗର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା
ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିଏମ୍-ସମ୍ପଦ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : May 20, 2026 at 8:09 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଏମ୍-ସମ୍ପଦା (CM-Sampada) ପ୍ଲାଟଫର୍ମର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ଶିଳ୍ପ, ଶକ୍ତି, ଅର୍ଥ, ଅବକାରୀ, ଜଳ ସଂପଦ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଆଦି ସଂପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଓ ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରତି ମାସରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କ୍ରେଡିଟ-ଡିପୋଜିଟ୍ ଅନୁପାତ ବୃଦ୍ଧି କରି ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସିଏମ୍-ସମ୍ପଦା ପ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ:
ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସିଏମ୍-ସମ୍ପଦା ପ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ୪-ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକର ଶତପ୍ରତିଶତ ଉପଲବ୍ଧ, ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା, ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଚାଲୁଥିବା ଡିଏମଏଫ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ନିରୀକ୍ଷଣକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବୀ କରିବା ଉପରେ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକକୁ ସିଏମ-ସମ୍ପଦା ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟସ୍ତରରୁ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସିଏମ-ସମ୍ପଦା ପଦକ୍ଷେପର ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ଫଳାଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଡିଏମଏଫ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ୟୁନିଟମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜୁନ ମାସରେ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରାଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ସିଏମ୍-ସମ୍ପଦା ମାସିକ ବୈଠକ ନିୟମିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ:
ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଯୋଗ ଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସଂସ୍ଥା ବା ଦିପା ଓ ଇଡକୋ ସହଯୋଗରେ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଜମି ଚିହ୍ନଟ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଶିଳ୍ପାୟନ ନେଇ ରହୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ପଦକ୍ଷେପକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ଓ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜମି ଉପଲବ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା:
ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପକ୍ଷରୁ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମିଶ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରି, ଋଣ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ସଂପର୍କରେ ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ସମୁଦାୟ କ୍ରେଡିଟ-ଡିପୋଜିଟ ବା ସିଡି ଅନୁପାତ ୭୧.୩୧% ରହିଥିବାବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡା, କଳାହାଣ୍ଡି, ଯାଜପୁର ଓ ବୌଦ୍ଧ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକ ଋଣ ବିତରଣ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍-ଡିପୋଜିଟ୍ ଅନୁପାତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବା ଋଣ ପ୍ରବାହକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଉପରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ MSME କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ବୃଦ୍ଧି କରି ସମାବେଶୀ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ସଂପର୍କରେ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲା ପରାମର୍ଶଦାତା ସମିତି ବୈଠକ ନିୟମିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ସରକାରୀ ଋଣ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ନାବାର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବା ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢୀକରଣ ସଂପର୍କରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଥିବା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ରଖି ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
‘ଜଳ ଶକ୍ତି ଅଭିଯାନ : “କ୍ୟାଚ୍ ଦ ରେନ୍” ଅଭିଯାନ:
ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ପରିଚାଳନା, ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଇଓଟି ଫ୍ଲୋ ମିଟର ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ବକେୟା ଜଳ ଦେୟ ଆଦାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଗ୍ରଗତି ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି । ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶୁଭା ଶର୍ମା ଯୋଗଦେଇ ବକେୟା ଜଳ କର ଆଦାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ‘ଜଳ ଶକ୍ତି ଅଭିଯାନ : “କ୍ୟାଚ୍ ଦ ରେନ୍”- ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ଜନ ଭାଗିଦାରୀ ୨.୦’ ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଭାବେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଜନସହଭାଗିତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା:
ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ସମୀକ୍ଷାରେରାଜ୍ୟର ପୋଷଣ ସ୍ଥିତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢୀକରଣ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଡଃ. ମୃଣାଳିନୀ ଦର୍ସୱାଲ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପୋଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ସଠିକତା ଯାଞ୍ଚ, ନିୟମିତ ପୂରକ ପୋଷଣ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ପୋଷଣ ଟ୍ରାକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସକ୍ଷମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ, ଶୌଚାଳୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଶୀଘ୍ର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ନୂତନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା, ପିଏମ-ଜନମନ ଅଧୀନରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ, ଓଏମ୍ବିଏଡିସି ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ, 'କଳିକା' ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କ୍ରେଚ ଚାଲୁ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା:
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଓସଡମାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡଃ କମଳ ଲୋଚନ ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ଆପତକାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାପକ କରିବା, ୱିଣ୍ଡସ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରେନ୍ ଗଜ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାରଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ବା କ୍ଷତି ଘଟିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଏଏମପିଏସ ପୋର୍ଟାଲରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ସରକାରୀ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବୈଠକରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଦେଓରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ସମେତ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର