କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ପାର୍କ ଓ ରେୟାର ଆର୍ଥ କରିଡର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ, OMCକୁ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ
ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ପାରାଦ୍ବୀପରେ କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ପାର୍କ ଓ ଗୋପାଳପୁରରେ ରେୟାର ଆର୍ଥ କରିଡର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ:ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : July 15, 2026 at 12:55 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶା ଏବେ କେବଳ ଲୁହାପଥର, କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଓ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉତ୍ତୋଳନରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ । ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଶିଳ୍ପର ମେରୁଦଣ୍ଡ ପାଲଟିଥିବା ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା ବା ରେୟାର ଆର୍ଥ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଗ୍ରଣୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ୪ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବିନିଯୋଗ କରି ପାରାଦ୍ବୀପରେ କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ପାର୍କ ଓ ଗୋପାଳପୁରରେ ରେୟାର ଆର୍ଥ କରିଡର ସ୍ଥାପନର ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଏହାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ବା OMCକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।
ଖଣି ସମ୍ପଦରେ ଭରପୂର ରାଜ୍ୟ:
ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଖଣିଜ ମାନଚିତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ କ୍ରୋମାଇଟ୍, ବିପୁଳ ଲୁହାପଥର, ବକ୍ସାଇଟ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ ଓ ନିକେଲ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି । ଏବେ ନୂଆ ପିଢ଼ିରେ ରଣନୀତିକ ଖଣିଜ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଖଣିଜ ଉପରେ ଆଗାମୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ନିର୍ଭର କରୁଛି, ସେହି ରେୟାର ଆର୍ଥ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଓ କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ନିଜର ଭୂମିକା ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ:
ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଖଣି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଖଣି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଦୌଲତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କହିଛନ୍ତି, "ପାରାଦ୍ବୀପରେ କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ପାର୍କ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁରରେ ରେୟାର ଆର୍ଥ ଏଲିମେଣ୍ଟ କରିଡର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ପରିଚାଳନା OMC କୁ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି । ପାରାଦ୍ବୀପ ଓ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଢ଼ିଉଠିଲେ କଞ୍ଚାମାଲ ଆମଦାନି, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦର ରପ୍ତାନି ଅଧିକ ସହଜ ହେବ । ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପାୟନ ଯୋଗୁଁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ । ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ଚାହିଦାରେ ବିରଳ ଖଣିଜ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ରେୟାରଆର୍ଥ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ର ଚାହିଦା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି । ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ୱିଣ୍ଡ ଟର୍ବାଇନ୍, ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍, ରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ, ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନରେ ଏହି ଖଣିଜ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ତେଣୁ ରେୟାର ଆର୍ଥକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି ।
ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଉପକୂଳର ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ମିଳୁଥିବା ମୋନାଜାଇଟ୍ ଭଳି ଖଣିଜରୁ ଥୋରିୟମ୍ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରେ । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ବିଦେଶୀ ନିର୍ଭରତା କମାଇବା ସହ ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବ:
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡୁରେ ରେୟାର ଆର୍ଥ ଓ କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଚେନ୍ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ରାଜ୍ୟକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ୍ ହବ୍ରେ ପରିଣତ କରିପାରେ । କେବଳ ରେୟାର ଆର୍ଥ ନୁହେଁ, OMC ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ କରିବ ।
OMCର ଯୋଜନା:
ସାଉଥ୍ କାଳିଆପାଣି କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଖଣିର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି, ଦଇତାରୀ ଲୁହାପଥର ଖଣିର ବିସ୍ତାର, କୋଇରା କାଶିରା, କୋଇରା ଭଞ୍ଜପାଲି କ୍ରୋମ ବ୍ଲକ-୧ ଓ ବ୍ଲକ-୨, ଶାଶୁବୋହୁମାଳି ଏବଂ ପଶାଙ୍ଗମାଳି ଭଳି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ସହ OMC ସବୁଜ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ସୌର ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିନିଯୋଗ, ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ସଡ଼କ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଓ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ସହ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ହାତ ଛାଡିଦେବ OMC; ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ‘ଆନନ୍ଦ ବନ’ର ଭବିଷ୍ୟତ
୨୦୨୫-୨୬ରେ ୫୦ ମିଲିଅନ ଟନ ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ, ୩୦ ହଜାର କୋଟି ବିକ୍ରୟ ରାଜସ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର