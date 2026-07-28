ETV Bharat / state

CMOରୁ ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ହଜିବା ଘଟଣାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ

ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ-CMOରୁ ହଜିବା ଘଟଣାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାବତ ୭ ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

SWAMI LAKSHMANANANDA MURDER CASE FILE MISSING
CMOରୁ ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ହଜିବା ଘଟଣା; ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ (ଫାଇଲ ଫଟୋ)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 28, 2026 at 1:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Odisha Crime Branch Investigation ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ(ସିଏମଓ)ରୁ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜଷ୍ଟିସ ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ହଜିବା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ନେଇଛି । ଏନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ, ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।


ଡିଏସ୍‌ପି ଆଶୁତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ:
ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS) ଦଫା ୩୦୫, ୩୧୬ (୨), ୨୩୮ (C), ୨୪୧, ୬୧ (୨)(b)ରେ ମାମଲା (ନଂ.୯/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସ୍‌ପି ଆଶୁତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍‌ପି ଅନିରୁଦ୍ଧ ରାଉତରାୟ ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ତଦାରଖ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଜୁନ ୧୦ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ RDC ଦତନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ହଜିବା ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜୁନ ୧୦ରେ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମାରାଣ୍ଡି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା BNS ଦଫା ୩୦୫, ୩୧୬(୨), ୩୩୮(C), ୨୪୧, ୬୧(୨)(ବି)ରେ ମାମଲା (ନଂ.୪୬୦/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ (SIT) ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଫାଇଲ ମଧ୍ୟରୁ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ହଜିବା ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଭାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆଗଲା ସେନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି ।

SWAMI LAKSHMANANANDA MURDER CASE FILE MISSING
CMOରୁ ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ହଜିବା ଘଟଣା; ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ (ଫାଇଲ ଫଟୋ)
ହାଜର ହୋଇନଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍, ଉପେନ୍ଦ୍ର, ରାଜେଶ:ଏହି ମାମଲାରେ ନୋଟିସ୍ ପାଇ ପୂର୍ବତନ ଆଇଟି ସଚିବ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଜୁଲାଇ ୧୮ରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ । ହେଲେ ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ ଅଫିସର ଭି. କେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ରାଜେଶ ବର୍ମାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ହାଜର ହୋଇନାହାନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାବତ୍ ୭ ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି ।

2008 ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜଲେଶପଟା ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ବାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଏହି ମାମଲାରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏ. ଏସ୍. ନାଇଡୁ କମିଶନ ତଦନ୍ତ କରି 2016ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... CMOରୁ ଫାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣା; ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...CMOରୁ ଫାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣା; ଆଜି ହାଜର ହେବେ ନାହିଁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍, ଭିସି ଯୋଗେ ବୟାନ ଦେବାକୁ କଲେ ମେଲ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

SWAMI LAKSHMANANANDA MURDER CASE
ଓଡିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ
ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ
ODISHA CRIME BRANCH INVESTIGATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.