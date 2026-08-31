ETV Bharat / state

କର୍କଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ IPS ଶେଫିନ୍ ଅହମ୍ମଦ: ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ IG ଭାବେ ଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ

ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଶେଫିନ୍ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ପରଲୋକ । ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍‌ର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

IPS Shefeen Ahamed
IPS ଶେଫିନ୍ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ପରଲୋକ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 31, 2026 at 11:34 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

IPS Shefeen Ahamed ଭୁବନେଶ୍ବର: କର୍କଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ ୨୦୦୩ ବ୍ୟାଚ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଶେଫିନ୍ ଅହମ୍ମଦ କେ । କେରଳମ୍‌ର ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍‌ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି (ସୋମବାର) ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି । ଶେଫିନ୍ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୫୦ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ।

IPS Shefeen Ahamed
IPS ଶେଫିନ୍ ଅହମ୍ମଦ (File Photo ETV Bharat)

ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଜି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ:

ଶେଫିନ୍ ଅହମ୍ମଦ କେରଳମର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ । ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସେ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଆଇଜି ଭାବେ ୨୦୨୩ ଜୁଲାଇରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତାକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ତାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ଶେଷକୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୋଲ୍ଲମର ଓଚିରାକୁ ନିଆଯିବ ।

ଶେଫିନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ...

ଶେଫିନଙ୍କ ବାପା ହବିବ୍‌ ଜଣେ CITU ନେତା ଥିଲେ । କ୍ୟାରିୟରରେ ଶେଫିନ୍ କେରଳମରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟର-କ୍ୟାଡର ଡେପୁଟେସନ୍‌ରେ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ ରୁରାଲ୍‌ର ଏସ୍‌ପି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦରେ ରହିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଏବଂ CID କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ମାନ ଓ ପଦକ ପାଇଥିଲେ ।


ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ:

ଶେଫିନ୍ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଶୋକପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଜି ଶେଫିନ୍ ଅହମ୍ମଦ କେ.ଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବେ ମର୍ମାହତ । ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ।” ତାଙ୍କ ପରିବାର, ସହକର୍ମୀ ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାର ସଦ୍‌ଗତି କାମନା କରିଛନ୍ତି ।


ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ:
ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି. ସିଂହଦେଓ ମଧ୍ୟ ଶେଫିନ୍ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଗଭୀର ଶୋକପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏକ୍ସରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଶେଫିନ୍ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବେ ମର୍ମାହତ । ରାଜ୍ୟ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବିଚଳ ନିଷ୍ଠା ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ।’ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ସହକର୍ମୀ ଓ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ସେ ହୃଦୟରୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାର ଚିରଶାନ୍ତି କାମନା କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଡବଲ ମର୍ଡର ! ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ବାପାକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପୁଅ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ସ୍ବାମୀର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ

ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନା SI, ବର୍ଷେ ତଳେ ହୋଇଥିଲା ବିବାହ

୧୭.୨୨ କୋଟି ଚିଟଫଣ୍ଡ ଠକେଇ, 4 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସିଲିଗୁଡିରୁ ଗିରଫ କଲା CBI

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

IPS OFFICER SHEFEEN AHAMED
CRIME BRANCH IG
ଶେଫିନ ଅହମ୍ମଦ
କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଜି
SHEFEEN AHAMED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.