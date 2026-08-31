କର୍କଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ IPS ଶେଫିନ୍ ଅହମ୍ମଦ: ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ IG ଭାବେ ଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ
ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଶେଫିନ୍ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ପରଲୋକ । ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : August 31, 2026 at 11:34 AM IST
IPS Shefeen Ahamed ଭୁବନେଶ୍ବର: କର୍କଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ ୨୦୦୩ ବ୍ୟାଚ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଶେଫିନ୍ ଅହମ୍ମଦ କେ । କେରଳମ୍ର ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି (ସୋମବାର) ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି । ଶେଫିନ୍ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୫୦ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ।
ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଜି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ:
ଶେଫିନ୍ ଅହମ୍ମଦ କେରଳମର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ । ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସେ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଆଇଜି ଭାବେ ୨୦୨୩ ଜୁଲାଇରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତାକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ତାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ଶେଷକୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୋଲ୍ଲମର ଓଚିରାକୁ ନିଆଯିବ ।
ଶେଫିନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ...
ଶେଫିନଙ୍କ ବାପା ହବିବ୍ ଜଣେ CITU ନେତା ଥିଲେ । କ୍ୟାରିୟରରେ ଶେଫିନ୍ କେରଳମରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟର-କ୍ୟାଡର ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ ରୁରାଲ୍ର ଏସ୍ପି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦରେ ରହିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଏବଂ CID କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ମାନ ଓ ପଦକ ପାଇଥିଲେ ।
Deeply saddened by the untimely passing of Shefeen Ahamed K, IPS, I.G. of Police, CID, CB.— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) August 31, 2026
His dedicated service to the State and Odisha Police will always be remembered.
My heartfelt condolences to his family, colleagues and loved ones. May his soul rest in peace. pic.twitter.com/WnXeYvXXC4
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ:
ଶେଫିନ୍ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଶୋକପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଜି ଶେଫିନ୍ ଅହମ୍ମଦ କେ.ଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବେ ମର୍ମାହତ । ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ।” ତାଙ୍କ ପରିବାର, ସହକର୍ମୀ ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିଛନ୍ତି ।
Deeply saddened by the untimely passing of Shefeen Ahamed K, IPS, I.G. of Police, CID, CB. His unwavering dedication and distinguished service to the State and Odisha Police will forever be remembered. My heartfelt condolences to his family, colleagues, and loved ones. May his… pic.twitter.com/3VuuA2bn30— Kanak Vardhan Singh Deo (Modiji Ka Parivar) (@KVSinghDeo1) August 31, 2026
ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ:
ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି. ସିଂହଦେଓ ମଧ୍ୟ ଶେଫିନ୍ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଗଭୀର ଶୋକପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏକ୍ସରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଶେଫିନ୍ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବେ ମର୍ମାହତ । ରାଜ୍ୟ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବିଚଳ ନିଷ୍ଠା ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ।’ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ସହକର୍ମୀ ଓ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ସେ ହୃଦୟରୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାର ଚିରଶାନ୍ତି କାମନା କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର