ଟ୍ରେଡିଂ ନାଁରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ୬ କୋଟି ଠକେଇ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଯୁବକ ଗିରଫ

ଫେକ ଟ୍ରେଡିଂ ପ୍ଲାଟଫାର୍ମରେ ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ।

Odisha Crime Branch Cyber Police Arrested Andhra Pradesh Man In online fake trading Case
ଟ୍ରେଡିଂ ନାଁରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ୬ କୋଟି ଠକେଇ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 2, 2026 at 8:36 PM IST

2 Min Read
Odisha Cyber Police ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଫେକ ଟ୍ରେଡିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବଡ଼ ଠକେଇ । ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଠକି ନେଲେ ୬ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା । ଠକେଇ ଘଟଣାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବେଦଗିରି ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓ (୩୯) ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଗିରଫ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସଡିଜେଏମ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ୬ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ । ଏନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ସାଇବର ଜାଲରେ ଫସିଗଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ:

ସାଇବର ଠକ ବିଛାଇଥିବା ଜାଲରେ ଫସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ । ୨୦୨୪ ମେ' ୭ରେ ଏକ ଠକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଜଣେ ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ହଂକଂ ଆଇବିଏମରେ ସଫ୍ଟୱୟାର ଡେଭଲପର ସଞ୍ଜନା ଶ୍ରୀନିବାସନ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ସେ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ । ଡିଜିଟାଲ ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଆଇବିଏମ ଟିମ ଏକ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ଏକ ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ । ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ୨୦୨୪ ମେ' ୨୩ରୁ ୨୦୨୪ ଜୁନ ୨୪ ମଧ୍ୟରେ ୬ କୋଟି ୧୬ ଲକ୍ଷ ୩୭ ହଜାର ୮୪ ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ ।

କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ:

ପରେ ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଥିବା ଦେଖି ଏନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣଙ୍କ ସଞ୍ଜନା ଶ୍ରୀନିବାସନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜମା କଲେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ପୁଣିଥରେ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କାର ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ ୮୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁଣି ଜମା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିନଥିଲେ । ବଡ଼ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସାଇବର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ୨୦୨୪ ଜୁଲାଇ ୯ ତାରିଖରେ ଆଇପିସିର ବିଭିନ୍ନ ଦଫା ଏବଂ ଆଇଟି ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ନଂ. ୩୮/୨୦୨୪ ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ।

ତେବେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗୁଣ୍ଟୁର ଶ୍ରୀନଗରର 39 ବର୍ଷୀୟ ବେଦଗିରି ଶ୍ରୀନିବାସରାଓଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ବେଦଗିରିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରିଛି । ଏହାସହ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଛଅ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ । ଛଅ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସୁରଟରୁ ଏବଂ ଜଣେ ପଞ୍ଜାବ ଲୁଧିଆନାର ଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

