EXPLAINER: ଓଡ଼ିଶାରେ ତମାଖୁ ଓ ନିକୋଟିନ୍‌ ଉପରେ କଟକଣା, ହେବ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ

EXPLAINER: ଓଡ଼ିଶାରେ ତମାଖୁ ଓ ନିକୋଟିନ୍ ଉପରେ କଟକଣା, ହେବ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ
ତମାଖୁ ଓ ନିକୋଟିନ୍ଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର । ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ପ୍ୟାକେଜିଂ, ସଂରକ୍ଷଣ, ପରିବହନ, ବିତରଣ ଓ ବିକ୍ରିକୁ ରାଜ୍ୟରେ ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡିଶାରେ ୪୨ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କମାନେ ଧୂଆଁ ବିହୀନ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଜାତୀୟ ହାର ଠାରୁ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଗୁଣ ଅଧିକ । ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଟି, ମୁଖ ଓ ଗଳା କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତମାଖୁ ଓ ନିକୋଟିନ୍ଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଏହି କଠୋର ନିଷେଧାଦେଶ କେତେଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଓ ଏହାକୁ କିପରି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ, ସରକାରଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ....
୨୦୧୩ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଟ୍ଖା ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଛି ତମାଖୁ, ନିକୋଟିନ ଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ । ତମାଖୁ ଓ ନିକୋଟିନ ଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦର ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ପ୍ୟାକେଜିଂ, ସଂରକ୍ଷଣ, ଉପରେ କଟକଣା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶାର ୪୨ % ଲୋକ ଧୂଆଁହୀନ ତମାଖୁ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି:
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କର୍କଟ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା, ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ଜର୍ଦ୍ଦା, ଖଇନି, ଗୁଟ୍ଖା ଓ ଅନ୍ୟ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦର ସେବନ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ । ଏହା ସହ ଧୂଆଁହୀନ ତମାଖୁ ଯଥା ପାନ ମସଲା, ପାନ, ଗୁଆ, ଧୂଆଁପତ୍ର ଭଳି ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ । ଗ୍ଲୋବାଲ ଆଡଲ୍ଟ ତମାଖୁ ସର୍ଭେ (Global Adult Tobacco Survey) ଦ୍ବିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶାର ୪୨ ପ୍ରତିଶତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଧୂଆଁହୀନ ତମାଖୁ ସେବନ କରୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି । ଯାହା ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଦୁଇ ଗୁଣ ଅଧିକ ରହିଛି ।
କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ହେବ:
ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର COTPA ଆଇନ ୨୦୦୩ ଆଣିଥିଲେ । ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ସିଗାରେଟ କି ଗୁଟଖା ସେବନ ନ କରିବାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୦୧୩ରେ ଏହି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ, ଜାତୀୟ ହାର ଠାରୁ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଗୁଣ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁଟଖା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ପାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି । ନିୟମକୁ କଡାକଡି ପାଳନ କରାଯାଇ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ । ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି, ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିଭାଗର ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନିସପେକ୍ଟର, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିୟମର କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ କରିବେ । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରେ ତମାଖୁ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ସରକାର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ।"
ତମାଖୁ ଓ ନିକୋଟିନ୍ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା:
ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ମାନକ (ନିଷିଦ୍ଧ ଓ ବିକ୍ରି କଟକଣା) ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ୨୦୧୧ ଆଇନରେ ତମାଖୁ ଓ ନିକୋଟିନ୍ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ଏସବୁକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତମାଖୁ ଓ ନିକୋଟିନ୍ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରିକୁ ରାଜ୍ୟରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୁଟ୍ଖା କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ତମାଖୁ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ସାଧା ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା । ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ଦୁଇ ଉତ୍ପାଦକୁ ମିଶାଇ ପୂର୍ବଭଳି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏଭଳି ତମାଖୁ ଓ ନିକୋଟିନ୍ଯୁକ୍ତ ଅନେକ ଉତ୍ପାଦ ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । ସେହିପରି ପ୍ୟାକେଟ୍ କିମ୍ବା ବିନା ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ସହଜରେ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ସହ ମିଶି ପାରୁଥିବା ଉତ୍ପାଦର ବିକ୍ରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ତମାଖୁ ସେବନରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି:
ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ-୫ (National Family Health Survey (NFHS-5 ) ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତମାଖୁ ସେବନରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି । ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ NFHS-5ରେ ଆସିଛି ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ । National Family Health Survey (NFHS-4 ) ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୫୫.୯ ପ୍ରତିଶତ ପୁରୁଷ ତମାଖୁ ସେବନ କରୁଥିଲେ, ଯାହା NFHS-5 ରିପୋର୍ଟରେ ୫୧ .୬ ପ୍ରତିଶତକୁ ଖସିଛି । କିନ୍ତୁ NFHS-4 ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ୧୭.୩ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ତମାଖୁ ସେବନ କରୁଥିଲେ । ଯାହା NFHS-5 ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ୨୬ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଯାହାଦ୍ବାରା ମହିଳାଙ୍କ ମାତୃତ୍ବ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ତମାଖୁ ସେବନ କଲେ ଶିଶୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କମ ଓଜନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ।
କ'ଣ କହୁଛି ସର୍ଭେ ତଥ୍ୟ:
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ତମାଖୁ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛୁ । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଖଇନି ଏବଂ ତମାଖୁ ସହିତ ଗୁଡାଖୁ । ଓଡିଶାରେ ଖଇନି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବୟସ୍କଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୬.୯ ପ୍ରତିଶତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ୧୪.୯ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଟିରେ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୟୁଥ୍ ଟବାକୋ ସର୍ଭେ (୨୦୧୯) ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୬.୨ ପ୍ରତିଶତ ଛାତ୍ର (୭ ପ୍ରତିଶତ ପୁଅ ଏବଂ ୫.୫ ପ୍ରତିଶତ ଝିଅ) ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ତମାଖୁ ସେବନ ବ୍ୟବହାରରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରତିଶତ ଜାତୀୟ ହାର ୮.୫ ପ୍ରତିଶତ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର ତୁଳନାରେ କମ୍ ରହିଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ ୫୫ ପ୍ରତିଶତ ପୁରୁଷ ଓ ୨୬ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ତମାଖୁ, ଗୁଟୁଖା ନିକୋଟିନ ଭଳି ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି । ସେଥିରୁ ସିଗାରେଟ ୭ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଧୂମହୀନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ୪୨ ପ୍ରତିଶତ । ତେବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ତମାଖୁ, ନିକୋଟିନ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ୪୫ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ୩୬ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଓଡିଶାରେ ୧୯ଟି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ଏହା ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତମାଖୁ, ନିକୋଟିନ ଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଗୁଡ଼ାଖୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ୧୪.୫ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହାସହ ୧୫-୧୭ ବର୍ଷରୁ ତମାଖୁ, ନିକୋଟିନ ଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି ।
ଏପଟେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, "National Tobacco Control Programme ( NTCP) ଓ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁସାରେ, ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ହୋଇଛି । COTPA ଆଇନରେ ବନ୍ଦ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି । ହେଲେ ପାନ ମସଲା ଓ ନିକୋଟିନ ଅଲଗା କରି ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ନିକୋଟିନର ଖୋଲା ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରାଯିବ । ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଆଇନ ଆସିଛି ।"
କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି:
ନିଶାମୁକ୍ତି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ମହମ୍ମଦ ଇମ୍ରାନ ଅଲ୍ଲୀ ଏହି ନିୟମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତମାଖୁ ବ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ଯଦି କେଉଁଠି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାର ନଜରକୁ ଆସେ ତେବେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା । କେବଳ ତିଆରି ଓ ବିକ୍ରି ନୁହେଁ ବରଂ ତମାଖୁ, ନିକୋଟିନ ଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିଜ୍ଞାପନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଉଚିତ ।"
ଭାରତରେ ତମାଖୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନ
- ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସିଗାରେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ (ବିଜ୍ଞାପନ ନିଷେଧ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ, ଉତ୍ପାଦନ, ଯୋଗାଣ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଆଇନ, 2003 (COTPA 2003) ନାମକ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛି ।
- ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ (FSSAI) ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ଆଇନ, 2006 ଅଧୀନରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ (ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ନିଷେଧ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ) ରେଗୁଲେସନ, 2011ରେ ନିୟମାବଳୀ 2.3.4 ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦରେ ତମାଖୁ ଏବଂ ନିକୋଟିନକୁ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ଗୁଟଖାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।
- କିଶୋର ନ୍ୟାୟ (ଶିଶୁଙ୍କ ଯତ୍ନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା) ଆଇନ, 2015ର ଧାରା-77 ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଶିଶୁକୁ କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଠୋର କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
- ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଗାରେଟ୍ ନିଷେଧ (ଉତ୍ପାଦନ, ଆମଦାନୀ, ରପ୍ତାନି, ପରିବହନ, ବିକ୍ରୟ, ବଣ୍ଟନ, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ) ଆଇନ, ୨୦୧୯
- ସିଗାରେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ (ବିଜ୍ଞାପନ ନିଷେଧ ଓ ଟ୍ରେଡ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ, ଉତ୍ପାଦନ, ଯୋଗାଣ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ସଂଶୋଧନ ନିୟମ, 2023
ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା:
ସିଗାରେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତମାଖୁ ଆଇନ (Cigarettes and Other Tobacco Products Act (COTPA) ୨୦୦୩ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଷରେ COTPA ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ୬୯୫୨ରୁ ଅଧିକ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୧,୦୫,୫୭୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି ।
୨୦୧୦ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦୯,୦୩୮ ଜଣ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି । ଏ ବାବଦରେ ଜରିମାନା ୧୨୩,୩୦,୩୪୧ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ:
- ୨୦୧୪ ମସିହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ୧୧,୫୭୦ଟି ସ୍କୁଲରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ।
- ୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଷରେ ୨,୩୮୪ ଟି ସ୍କୁଲକୁ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
- ୨୦୧୮ ମସିହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ୯୯୯ଟି କଲେଜରେ ତମାଖୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
- ୨୦୨୪-୨୫ ମସିହାରେ ୩୪୪ଟି କଲେଜକୁ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
- ୨୦୨୪-୨୫ ମସିହାରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ ୨୫୩୩ଟି ସ୍କୁଲ ଏବଂ ୩୬୬ଟି କଲେଜ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ।
- ୨୦୨୪-୨୫ ମସିହାରେ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ଯୁବ ଅଭିଯାନ ୨.୦ ସମୟରେ ୫୦୫୬ଟି IEC କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ତମାଖୁ ବିରୋଧୀ ସଚେତନତା କରାଯାଇଛି ।
- ଭାରତର ପ୍ରତିମାସରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ୫୦ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପରାମର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ନିଶା ଛାଡିବାର ହାର ୧୨% ରହିଛି ।
- ୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ NTCP ଅଧୀନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତ, ଶିକ୍ଷକ, ପାରାମେଡିକାଲ୍, ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ PRI ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ ୫୪୬ ସଣଙ୍କୁ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
କ'ଣ ରହିଛି ତମାଖୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନର ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
- ଧାରା 4 ଅନୁସାରେ, ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଧୂମପାନ ନିଷେଧ ।
- ଧାରା 5 ଅନୁସାରେ, ତମାଖୁଜାତ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେବା ନିଷେଧ ।
- ଧାରା 6 ଅନୁସାରେ, 18 ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ ତମାଖୁ ପଦାର୍ଥ ବିକ୍ରି କରିବା ବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଣିବା ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର 100 ଗଜ ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ତମାଖୁ ବିକ୍ରି କରିବା ନିଷେଧ ।
- ଧାରା 7-8 ଅନୁସାରେ ଚିତ୍ର ସମ୍ବଳିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସତର୍କତା ବିନା ତମାଖୁଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ବିକ୍ରି କରିବା ନିଷେଧ ।
କ'ଣ ରହିଛି ଦଣ୍ଡ:
- ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅପରାଧ ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
- ପ୍ରଥମ ଅପରାଧ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ହୋଇପାରେ ।
- ଦ୍ବିତୀୟ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପରାଧ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଏବଂ 5000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ହୋଇପାରେ ।
- ଏହା ସହିତ ନିର୍ମାତା ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ଅପରାଧ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଓ 10000 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
ଧୂମପାନ ବ୍ୟବହାରର କୁପରିଣାମ:
ପାଟି, ମୁଖ ଗହ୍ବର, ଫୁସଫୁସ ମୂତ୍ରାଶୟରେ କର୍କଟ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ।
ହୃଦଘାତ, ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ ଫୁସଫୁସ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ।
ନଂପୁଷକତା, ପ୍ରଜନନ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ଓ ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ।
ଧୂମପାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଧୂମପାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଧୂମପାନ ଦ୍ଵାରା ହୃଦଘାତ ଓ ଫୁସଫୁସ କର୍କଟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ
ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକରେ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ୟୁଜିସିର ପ୍ରୟାସ:
ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ "ନିଶା ମୁକ୍ତ" କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ସଂଶୋଧିତ ତମାଖୁମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ (Tobacco Free Educational Institutions, TOFEI) ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ତମାଖୁ ସେବନର କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତମାଖୁ ବନ୍ଦ ସେବା ଏବଂ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ତମାଖୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରୟ ତଥା ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ୟୁଜିସି ।
ସେହିପରି କୋଟପା ନିୟମ ସେକ୍ସନ ୬ (A) ଅନୁଯାୟୀ, ୧୮ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନେ ସିଗାରେଟ୍ ଓ ତମାଖୁ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଶହେ ଗଜ ଦୂର ମଧ୍ୟରେ ତମାଖୁ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ବିକ୍ରି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟମ ରହିଛି ।
