ETV Bharat / state

କୋଭିଡ ମହାମାରୀରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମିଳିନି ଭତ୍ତା, ସରକାରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର

ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଗାଉ ଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Odisha Covid Orphans Allowance delayed since March BJD Criticizes government
ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ମିଳିନି କୋଭିଡ ମହାମାରୀରେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା, ସରକାରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଲେ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 10, 2026 at 7:18 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ୫୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପିଲା ବାପାମାଆ ଛେଉଁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ । ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଏହି ବାପାମାଆ ଛେଉଁଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇନାହାଁନ୍ତି । ବୟସ୍କ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ବିଧବାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅମାନବୀୟ ଭାବେ ମାସିକ ଭତ୍ତା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର । ଏହାକୁ କଡା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଡ. ଲେନିନ ମହାନ୍ତି

ପୂର୍ବ ସରକାର କରିଥିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା:
ବିଜେଡିର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ତଥା ମୁଖପାତ୍ର ଡ. ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ୫୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ନିଜ ବାପାମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ଅନାଥ ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଲାଳନପାଳନ ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । କୋଭିଡ କାଳରେ ଉଭୟ ବାପାମାଆଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ୨.୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ମାସିକ ୧.୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ।"


ପିଲାମାନଙ୍କ ଲାଳନପାଳନରେ ସଂକଟ:
ଏହି ମାସିକ ସହାୟତା ଅର୍ଥ ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଲାଳନପାଳନ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବା ସେ ରହୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା । ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଠାରୁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାନଯିବାରୁ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ଲାଳନପାଳନରେ ଘୋର ସଂକଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ମୁଖପାତ୍ର । ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସହାୟତା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ନିଜର ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ସରକାର ତୁରନ୍ତ ବକେୟା ଅର୍ଥ ରାଶି ସହ ମାସିକ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ନାଇଜର ପଞ୍ଚଦଶ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହ; 'ଯୁବବର୍ଗ ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ'

'ଡିପ୍ ସି' ଫିସିଂ ମିଶନ୍' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ; ଏଣିକି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ଧରିବେ ଓଡ଼ିଆ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ASHIRVAD YOJANA COVID ORPHANS
COVID ORPHANS ALLOWANCE DELAY
ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା
BJD SPOKESPERSON DR LENIN MOHANTY
ODISHA COVID ORPHANS ALLOWANCE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.