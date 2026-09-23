ETV Bharat / state

ବିହାର ପରେ ଓଡିଶା: କପିଳାସରୁ ଫେରୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ପରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ, 3 ଅଟକ

ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଧାର କରି ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଛି ଗଁଦିଆ ଥାନା ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର

woman assaulted in dhenkanal
ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 23, 2026 at 7:38 AM IST

|

Updated : September 23, 2026 at 8:36 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଢେଙ୍କାନାଳ: ବିହାର ଜାମୁଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାବେଳେ ଏବେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆସିଛି ସମାନ ଖବର । କପିଳାସରୁ ଫେରୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଓ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚୁରା କରୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ପୋଲିସ । ତିନି ଜଣ ହେଲେ ଗଁଦିଆ ଥାନା ଅଂଚଳର ବଣିଆ ଗ୍ରାମର ସରୋଜ ନାୟକ , ସମୀର ନାୟକ ଓ ମନ୍ଦାର ପଂଚାୟତ ରାୟପୁର ଗ୍ରାମର ସଂଗ୍ରାମ ରଥ।

କପିଳାସରୁ ଫେରୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ପରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ (ETV Bharat Odisha)

ଗଁଦିଆ ପୋଲିସ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ୪୨୦, ତାରିଖ ୨୨.୦୯.୨୦୨୬, ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS) ର ଧାରା ୧୨(୨)/୨୯/୧୧୫(୨)/୭୫/୩୫୧(୧)/୩୫୬(୧)୩(୫) ସହିତ ଆଇଟି ଆକ୍ଟ (IT Act) ର ଧାରା ୬୭ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଧାରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।

କପିଳାସରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ


ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସପି ଅଭିନଭ ସୋନକର କହିଛନ୍ତି ‘‘ଗତକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରଲ ହୋଇଥିଲା l ଯେଉଁଥିରେ ବାଇକରେ ଯାଉଥିବା ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଅଟକାଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ l ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗଁଦିଆ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି l ଘଟଣାକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚୁରା ଜାରି ରଖିଛି l ତଦନ୍ତ ପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ’’ l

woman assaulted in dhenkanal
ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ (ETV Bharat Odisha)

ଗତ ୧୯ ତାରିଖରେ ଏନେଇ ଚୌଦ୍ବାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଁନ୍ଦିଆ ଥାନାକୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ଥାନନ୍ତରିତ ପରେ ଗଁଦିଆ ଥାନା ପୁଲିସ ଆକ୍ସନ ମୁଡକୁ ଆସିଥିଲା । ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଧାର କରି ଭିଡିଓ ଉତ୍ବୋଲନ କରିବା ଓ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା ପୋଲିସ ।

ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ୧୮ ତାରିଖରେ କଟକ ଅଂଚଳର ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀ କପିଳାସ ଆସି ଦେଓଗାଁ ଟାଙ୍ଗି ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ ଯୋଗେ ଫେରୁଥିଲେ। ତେବେ ଶୋରିଶିଆ ପଦା ଭଙ୍ଗାରଗଡା ନିକଟରେ ଏହି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କିଛି ଯୁବକ ଅସଦାଚରଣ ଓ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଉଭୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିହାରରେ ରାସ୍ତାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣା, 2 ନାବାଳକଙ୍କ ସମେତ 3 ଗିରଫ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ, ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଗିରଫ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ

Last Updated : September 23, 2026 at 8:36 AM IST

TAGGED:

COUPLE HARASSED DHENKANAL
WOMAN ASSAULT ODISHA
ଢେଙ୍କାନାଳ ଯୁବତୀ ଅସଦାଚରଣ
ଓଡିଶା ଯୁବତୀ ଅସଦାଚରଣ
WOMAN ASSAULTED DHENKANAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.