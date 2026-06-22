କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି ଓ ଆଇନଜୀବୀ
ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନର ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି କରୁଣାକର ରଥଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଆଇନଜୀବୀ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : June 22, 2026 at 8:53 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ବଳ ଗୋଟାଉଛି କଂଗ୍ରେସ । ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସମୂହ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି । ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନର ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି କରୁଣାକର ରଥଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଆଇନଜୀବୀ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଯେ, ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ପିସିସି ସଭାପତି ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
କଂଗ୍ରେସର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ
ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରବିବାର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନର ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି କରୁଣାକର ରଥଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଆଇନଜୀବୀ ଓ ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି । କଟକ ସିଟି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶାନ୍ତାୟନ ମିଶ୍ର ଓ ପିସିସି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର