ETV Bharat / state

କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି ଓ ଆଇନଜୀବୀ

ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନର ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି କରୁଣାକର ରଥଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଆଇନଜୀବୀ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

Odisha Congress's merger program former High Court Bar Association vice President and lawyer joined
ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି ଓ ଆଇନଜୀବୀ ହେଲେ ସାମିଲ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 22, 2026 at 8:53 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ବଳ ଗୋଟାଉଛି କଂଗ୍ରେସ । ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସମୂହ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି । ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନର ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି କରୁଣାକର ରଥଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଆଇନଜୀବୀ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଯେ, ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ପିସିସି ସଭାପତି ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି ଓ ଆଇନଜୀବୀ ହେଲେ ସାମିଲ (ETV Bharat Odisha)

କଂଗ୍ରେସର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ

ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରବିବାର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନର ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି କରୁଣାକର ରଥଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଆଇନଜୀବୀ ଓ ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି । କଟକ ସିଟି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶାନ୍ତାୟନ ମିଶ୍ର ଓ ପିସିସି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

Odisha Congress's merger program former High Court Bar Association vice President and lawyer joined
ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି ଓ ଆଇନଜୀବୀ ହେଲେ ସାମିଲ (ETV Bharat Odisha)
ଏହି ଅବସରରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା କଂଗ୍ରେସର ନ୍ୟାୟିକ ଲଢ଼େଇକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ । ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଉଠାଯିବ ।"
Odisha Congress's merger program former High Court Bar Association vice President and lawyer joined
ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି ଓ ଆଇନଜୀବୀ ହେଲେ ସାମିଲ (ETV Bharat Odisha)
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପିସିସି ସଭାପତି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିବାଦ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଦାବି କରି ସମାଜର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ପେସାଜୀବୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ସହ ଯୋଡ଼ିହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ।ନବଯୋଗଦାନକାରୀ ଆଇନଜୀବୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଂଗ୍ରେସର ଆଦର୍ଶ ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଦଳରେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି । ସମାଜର ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅସହାୟ ବର୍ଗଙ୍କୁ ନିଶୁଳ୍କ ଆଇନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ସହ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।କଂଗ୍ରେସ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବକୁ ସଂଗଠନ ବିସ୍ତାର ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବର୍ଗର ସମର୍ଥନ ମିଳିବାର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି । ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଧରଣର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହେବ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ, ବିରୋଧୀ କହିଲେ ଡବଲ ବିଫଳତା

ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ଏବଂ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା

ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ, ସଫେଇ ରଖିଲା ପୋଲିସ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

PCC CHIEF BHAKTA CHARAN DAS
BHAKTA CHARAN DAS CRITICIZED GOVT
ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ
PRADESH CONGRESS COMMITTEE ODISHA
ODISHA CONGRESS MERGER PROGRAM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.